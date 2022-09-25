باتفاقيات على تزويد ألمانيا بالغاز.. شولتس ينهي جولته من قطر

أنهى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2022) جولته الخليجية من قطر حيث أكد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده وألمانيا تطمحان معاً لتعزيز علاقتهما الثنائية المتميزة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والتعليم العالي والرياضة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين أمير قطر والمستشار الألماني أولاف شولتس والذي قام بجولة خليجية شملت السعودية والإمارات واختتمت في قطر.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في شتى مجالات الشراكة لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والثقافة والرياضة.

وأوضح شولتس أنه ناقش مع أمير قطر واردات الغاز المسال، متطلعا لإحداث تقدم أكثر في هذا الإطار. ولم يتم الإعلان عن أي اتفاقات في قطر. واعتبر شولتس أن حقوق الانسان تشهد تقدماً في قطر، من دون أن يعلق على إمكان حضوره مونديال 2022 الذي تستضيفه الإمارة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.

وينخرط البلدان في محادثات صعبة حول مدة الاتفاقات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، وفق وسائل إعلام ألمانية، وقد أشار شولتس الى أنه يريد أن يرى تقدما في هذه المباحثات.

تنويع مصادر الطاقة الألمانية

وزار شولتس السعودية السبت حيث التقى ولي العهد السعودي الامير محمد سلمان، ثم الإمارات، وذلك ضمن جولة خليجية محورها موضوع الطاقة.

وفي وقت سابق الأحد، أكّد المستشار الألماني أن بلاده مصمّمة على تنويع مواردها من الطاقة حتى لا تكون رهينة موّرد واحد مرة أخرى، متحدثا عن "تقدّم" في محادثات يجريها في الخليج لشراء الغاز والديزل.

وقال "حقيقة أننا مرتبطون بمورّد واحد وبقراراته لن تتكرر معنا بالتأكيد مرة أخرى"، في إشارة إلى روسيا التي تمد الدول الاوروبية بغالبية احتياجاتها من النفط والغاز.

وتابع "سنفعل ذلك طريقة منطقية وهي التركيز على المناطق التي تتيح لنا ضمان إمدادات الطاقة"، معتبرا كذلك أنّه "بفضل الاستثمارات في ألمانيا والتي ستصبح حقيقة شيئًا فشيئًا العام المقبل، سيكون لدينا بنية تحتية لاستيراد الغاز لألمانيا بحيث لن نرتبط بشكل مباشر بمورد محدد عبر خط أنابيب".

شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر

اتفاقيات مهمة مع الإمارات

وشهدت زيارة شولتس لأبو ظبي توقيع اتفاقية مهمة بشأن الطاقة تنص على تزويد البلد الخليجي الدولة الاوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023.

وشهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشولتس مراسم توقيع الاتفاقية التي تنم عن "شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي"، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية الحكومية في بيان.

وكتب الرئيس الإماراتي في تغريدة: "سعدت اليوم باستقبال المستشار أولاف شولتس لدفع هذه العلاقات قدماً وتمكين النمو الاقتصادي المشترك والمستدام عبر تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية تشمل أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي".

وبموجب الاتفاقية، أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقدا لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي" الألمانية، تقوم بموجبها الشركة الإماراتية بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصّصت "أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

وأعلنت الوكالة إكمال "أدنوك" أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في أيلول/سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة "ويهلم هوير جي إم بي إتش" على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من والديزل خلال عام 2023.

ووقّعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع زبائن من ألمانيا لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين.

يذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.

ع.ح./ا.ح. (أ ف ب، د ب ا)