 باتفاقيات على تزويد ألمانيا بالغاز.. شولتس ينهي جولته من قطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.09.2022

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باتفاقيات على تزويد ألمانيا بالغاز.. شولتس ينهي جولته من قطر

اختتم المستشار الألماني جولته الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دون الإعلان عن أي اتفاقات مع الدوحة، فيما أعلن عن اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة مع الإمارات.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال استقباله للمستشار الألماني اولاف شولتس.

ينخرط البلدان في محادثات صعبة حول مدة الاتفاقات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، وفق وسائل إعلام ألمانية.

أنهى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2022) جولته الخليجية من قطر حيث أكد  أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده وألمانيا تطمحان معاً لتعزيز علاقتهما الثنائية المتميزة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والتعليم العالي والرياضة.

مختارات

في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين أمير قطر والمستشار الألماني أولاف شولتس والذي قام بجولة خليجية شملت السعودية والإمارات واختتمت في قطر.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في شتى مجالات الشراكة لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والثقافة والرياضة.

وأوضح شولتس أنه ناقش مع أمير قطر واردات الغاز المسال، متطلعا لإحداث تقدم أكثر في هذا الإطار. ولم يتم الإعلان عن أي اتفاقات في قطر. واعتبر شولتس أن حقوق الانسان تشهد تقدماً في قطر، من دون أن يعلق على إمكان حضوره مونديال 2022 الذي تستضيفه الإمارة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.

وينخرط البلدان في محادثات صعبة حول مدة الاتفاقات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، وفق وسائل إعلام ألمانية، وقد أشار شولتس الى أنه يريد أن يرى تقدما في هذه المباحثات.

تنويع مصادر الطاقة الألمانية

وزار شولتس السعودية السبت حيث التقى ولي العهد السعودي الامير محمد سلمان، ثم الإمارات، وذلك ضمن جولة خليجية محورها موضوع الطاقة.

  وفي وقت سابق الأحد، أكّد المستشار الألماني أن بلاده مصمّمة على تنويع مواردها من الطاقة حتى لا تكون رهينة موّرد واحد مرة أخرى، متحدثا عن "تقدّم" في محادثات يجريها في الخليج لشراء الغاز والديزل.

وقال "حقيقة أننا مرتبطون بمورّد واحد وبقراراته لن تتكرر معنا بالتأكيد مرة أخرى"، في إشارة إلى روسيا التي تمد الدول الاوروبية بغالبية احتياجاتها من النفط والغاز.

وتابع "سنفعل ذلك طريقة منطقية وهي التركيز على المناطق التي تتيح لنا ضمان إمدادات الطاقة"، معتبرا كذلك أنّه "بفضل الاستثمارات في ألمانيا والتي ستصبح حقيقة شيئًا فشيئًا العام المقبل، سيكون لدينا بنية تحتية لاستيراد الغاز لألمانيا بحيث لن نرتبط بشكل مباشر بمورد محدد عبر خط أنابيب".

شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر

اتفاقيات مهمة مع الإمارات

وشهدت زيارة شولتس لأبو ظبي توقيع اتفاقية مهمة بشأن الطاقة تنص على تزويد البلد الخليجي الدولة الاوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023.

وشهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشولتس مراسم توقيع الاتفاقية التي تنم عن "شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي"، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية الحكومية في بيان.

وكتب الرئيس الإماراتي في تغريدة: "سعدت اليوم باستقبال المستشار أولاف شولتس لدفع هذه العلاقات قدماً وتمكين النمو الاقتصادي المشترك والمستدام عبر تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية تشمل أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي".    

 

وبموجب الاتفاقية، أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقدا لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي ايه جي" الألمانية، تقوم بموجبها الشركة الإماراتية بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصّصت "أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

وأعلنت الوكالة إكمال "أدنوك" أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في أيلول/سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة "ويهلم هوير جي إم بي إتش" على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من والديزل خلال عام 2023.

ووقّعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع زبائن من ألمانيا لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين.

يذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري. 

ع.ح./ا.ح. (أ ف ب، د ب ا)

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    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    إنتاج مع مستقبل

    وحتى الصناعة التي تحتاج إلى طاقة كثيفة تريد الآن الحصول على كهرباء شمسية رخيصة. ومثال على ذلك شركة الكيمياء العملاقة باير. فالمصانع في اسبانيا يُتوقع أن تحصل الآن على 100 في المائة من الكهرباء النظيفة، لاسيما من من الطاقة الشمسية. وهذا شيء إيجابي للمستثمرين الذين يفضلون الشركات الصديقة للمناخ.

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    الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية

    موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.

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    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    انخفاض تكلفة البطاريات

    هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.

  • Bangladesch Photovoltaik: Kinder bestaunen ein Solarmodul.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الكهرباء للجميع

    يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.

  • Schäfer mit Solarzelle in der

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الطاقة في كل مكان

    هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.

  • Produktion von solarzellen in China

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الصين تكشف الطريق

    الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.


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