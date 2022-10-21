" باتاغور باسكا"..إنقاذ سلحفاة نادرة من الإنقراض!

تعتبر سلحفاة نهر باتاغور الشمالية (باتاغور باسكا) واحدة من أندر ثلاثة أنواع من السلاحف في العالم.منذ اثني عشر عامآً، شهدت حديقة حيوان "شونبرون" في فيينا بالنمسا، نجاح أول عملية من سلحفاة "باتاغور باسكا" أو السلحفاة الشمالية في العالم، وفق ما ذكر موقع "دي فيلت" الألماني.
بعدها ذلك تم إنشاء مشروع حماية الأنواع المهددة بالإنقراض في حديقة الحيوانات في بنغلاديش تحت إشراف خبراء فيينا. ومنذ ذلك الحين، تم فقس 650 حيواناً صغيراً، حسبما ذكرت حديقة الحيوانات بالتزامن مع "يوم التوعية بالزواحف" الذي يصادف الـ 21 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
واحد من كل خمسة أنواع من الزواحف في جميع أنحاء العالم مهدد بالانقراض، وأكثر من نصفها من أنواع السلاحف.في الأصل، كانت سلحفاة "باتاغورباسكا" أو كما تعرف بـ السلحفاة الشمالية منتشرة في جنوب شرق آسيا بين البنغال وميانمار وتايلاند.
اليوم انقرض العديد من هذا النوع في هذه المناطق. لقد كانت مدرجة ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيع (IUCN) منذ عام 1982 وأصبحت أكثر أنواع السلاحف المهددة بالانقراض في عام 2003.
إعادة توطين السلاحف!
السبب الرئيسي خلف انقراض هذا النوع من السلاحف، يعود إلى أن بيضها ولحومها لذيذة الطعم. كما أن دروع هذا النوع من السلاحف يستخدم في صنع أدوية معينة. وتعيش هذه الحيوانات في غابات "المانغروف" المهددة بالإنقراض. وذلك بسبب تعرض أشجارها للقطع وشواطئها للتدمير،عن طريق أعمال التنقيب عن الرمال و إنشاء السدود بالمنطقة.
جنبا إلى جنب مع السكان المحليين وشركاء محليين ودوليين، تم إنشاء محطتي تكاثر في بنغلاديش على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تفقس مئات الحيوانات الصغيرة الآن، وفق ما ذكرت دوريس برينغر، الباحثة في حديقة حيوان" شونبرون".
وفق حديقة الحيوانات في فيينا، يعد مشروع حماية الأنواع المهددة بالإنقراض ومن بينها سلحفاة نهر باتاغور الشمالية أو(باتاغور باسكا) أحد أكثر مشاريع حدائق الحيوان نجاحاً في العالم. وقال أنطون فايسنباكر، مدير المشروع ورئيس قسم علم الحيوان، نقلاً عن المجلة العلمية Science: "في البداية عام 2010، تمكنا من الاحتفال بأول تكاثر لهذه الأنواع النادرة للغاية في العالم بحديقة الحيوانات "شونبرون." ومنذ ذلك الحين نجحنا في تربية مئات الحيوانات في بنغلاديش".
ويضيف مدير المشروع: "غير أن العدد الكبير من شباك الصيد في موطنها يمثل خطراً كبيراً على السلاحف. بالتعاون مع السلطات المحلية، نعمل على حل مستدام يهدف إلى ضمان إعادة توطين هذا النوع من السلاحف على المدى الطويل ".
يذكر أن فريق حديقة الحيوانات" شونبرون" تمكن هذا العام 2022 من زيارة مشروع حماية الأنواع المهددة بالإنقراض في بنغلاديش مرة أخرى بعد انقطاع دام عامين بسبب تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحماية منه.
إ.م/ع.أ.ج
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تعيش لأكثر من 100 عام.. عشر حقائق مذهلة عن عالم السلاحف
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تعيش لأكثر من 100 عام.. عشر حقائق مذهلة عن عالم السلاحف
ذكر أم أنثى؟ درجات الحرارة تقرر!
إن تم حفظ بيض السلحفاة في درجة حرارة أقل من ٢٧.٧ درجة مئوية، يكون الصغير ذكرا. وفي حالة ارتفاع درجات الحرارة عن ٣١ درجة مئوية، تكون السلحفاة أنثى. أما في حالة وقوع درجة الحرارة ما بين هذان الرقمان، تكون الحصيلة خليط من الذكور والإناث معا. ولكن بسبب التغييرات المناخية، تميل السلاحف اليوم لإنجاب الإناث أكثر من الذكور بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
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تعيش لأكثر من 100 عام.. عشر حقائق مذهلة عن عالم السلاحف
حس مذهل بالاتجاهات!
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نظر ثاقب أيضا!
للسلاحف قدرة قوية على الرؤية تحت سطح الماء، كما كشف العلماء عن قدرتها على التعرف على عدة ألوان وتفضيل بعضها على الآخر. وبالرغم من امتلاك السلاحف البحرية لأجهزة توجيه ذاتيه، هناك أدلة على تمتعها بحاسة بصر محدودة القوة على البر.
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تعيش لأكثر من 100 عام.. عشر حقائق مذهلة عن عالم السلاحف
حياة السلاحف في خطر!
وبالرغم من بقائها على سطح الأرض لملايين السنين، ست فصائل من أصل سبع مهددة بسبب البشر. وتقع ألاف السلاحف سنويا ضحية لشباك الصيد، بينما يتم قتلها في بعض مناطق العالم بهدف الحصول على بيضها أو لحومها أو الصدف الموجود بأعلى ظهورها! إينيكا مولس/د.ب/ع.ج.م