 بابوا غينيا الجديدة - مستثمرون ووعود موؤودة | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

بابوا غينيا الجديدة - مستثمرون ووعود موؤودة

عندما بدأت شركة أكسون موبيل بالتنقيب عن النفط في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة، باع كثيرون هناك أراضيهم أملاً في حياة أفضل عبر الحصول على رسوم التراخيص من شركة الطاقة العملاقة.

Doku Das verkaufte Paradies

لكن الأمور سارت بشكل مختلف لكثير من سكان الإقليم. 

Doku Das verkaufte Paradies

حاليا أصبحت المرتفعات الوعرة بمثابة جنة للسائحين الباحثين عن عالم غريب، ولشركات النفط الباحثة عن حقول نفط جديدة. تحصل القبائل المحلية هناك على بعض المال مقابل التزين للزوار. فيما وافقت إحدى العائلات وقبيلتها على بيع أرضها لشركة إكسون موبيل لتحقيق حلمها في حياة عصرية.

 

Doku Das verkaufte Paradies

غير أن الأموال الموعودة لم تصل، لذا تجد القبيلة نفسها حاليا في خضم علاقة معقدة مع قبائل متنافسة وسياسيين جشعين وواحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم. أما السائحون فيصوّرون بكاميراتهم رقصات فقدت معناها في ظل عالم يختفي بصمت.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 21 أغسطس/آب 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 21 أغسطس/آب 2023 – 06:30 UTC
الإثنين 21 أغسطس/آب 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023 – 00:30 UTC
الخميس 24 أغسطس/آب 2023 – 10:30 UTC
الخميس 24 أغسطس/آب 2023 – 14:30 UTC
السبت 26 أغسطس/آب 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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