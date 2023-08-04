بابوا غينيا الجديدة - مستثمرون ووعود موؤودة

عندما بدأت شركة أكسون موبيل بالتنقيب عن النفط في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة، باع كثيرون هناك أراضيهم أملاً في حياة أفضل عبر الحصول على رسوم التراخيص من شركة الطاقة العملاقة.
لكن الأمور سارت بشكل مختلف لكثير من سكان الإقليم.
حاليا أصبحت المرتفعات الوعرة بمثابة جنة للسائحين الباحثين عن عالم غريب، ولشركات النفط الباحثة عن حقول نفط جديدة. تحصل القبائل المحلية هناك على بعض المال مقابل التزين للزوار. فيما وافقت إحدى العائلات وقبيلتها على بيع أرضها لشركة إكسون موبيل لتحقيق حلمها في حياة عصرية.
غير أن الأموال الموعودة لم تصل، لذا تجد القبيلة نفسها حاليا في خضم علاقة معقدة مع قبائل متنافسة وسياسيين جشعين وواحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم. أما السائحون فيصوّرون بكاميراتهم رقصات فقدت معناها في ظل عالم يختفي بصمت.
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