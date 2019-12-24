بابل عاصمة السلالات البابلية التي حكمت العراق قديما ومن أشهر ملوكها حمورابي واضع مسلة القوانين الشهيرة في تاريخ الحضارات. تقع أطلالها اليوم على بعد 94 كلم جنوب بغداد. وهي مرتبطة إداريا بمدينة الحلة مركز محافظة بابل.

يعتقد أن اسم بابل مشتق من كلمتي "باف- إيل" وتعني باللغة الأكدية المندثرة "بوابة الرب"، فيما ينسبها البعض إلى اللغة الإغريقية. وقد ذُكرت في القرآن. وطبقا لموقع "أنشنت هيستري انسكلوبيديا" المعني بتاريخ الحضارات فقد كان عالم الآثار الألماني روبرت كولدفي هو أول من اهتم باستكشاف تاريخ بابل عام 1899، ونقل بعضا من جدرانها وبواباتها إلى متحف بيرغامون في برلين لتبقى معروضة حتى اليوم.