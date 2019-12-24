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بابل

بابل عاصمة السلالات البابلية التي حكمت العراق قديما ومن أشهر ملوكها حمورابي واضع مسلة القوانين الشهيرة في تاريخ الحضارات. تقع أطلالها اليوم على بعد 94 كلم جنوب بغداد. وهي مرتبطة إداريا بمدينة الحلة مركز محافظة بابل.

يعتقد أن اسم بابل مشتق من كلمتي "باف- إيل" وتعني باللغة الأكدية المندثرة "بوابة الرب"، فيما ينسبها البعض إلى اللغة الإغريقية. وقد ذُكرت في القرآن. وطبقا لموقع "أنشنت هيستري انسكلوبيديا" المعني بتاريخ الحضارات فقد كان عالم الآثار الألماني روبرت كولدفي هو أول من اهتم باستكشاف تاريخ بابل عام 1899، ونقل بعضا من جدرانها وبواباتها إلى متحف بيرغامون في برلين لتبقى معروضة حتى اليوم.

Protesters chant slogans as they march with protest signs and national flags during an anti-government demonstration in the Iraqi capital Baghdad's central Tahrir Square on December 22, 2019. (Photo by SABAH ARAR / AFP)

العراق- فشل تسمية رئيس للوزراء واستمرار المظاهرات 24.12.2019

فور طرح اسم محافظ البصرة كرئيس للوزراء وإخفاق البرلمان العراقي في عقد جلسة لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات تصاعد غضب المحتجين في ساحات محافظات عدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه البلاد أزمة دستورية.
ARCHIV - 27.02.2014, Berlin: Eine U-Bahn fährt unter einem Schild mit der Aufschrift «BVG» vorbei. Zum «Equal Pay Day» am 18. März gibt es in Berlin nur für Frauen ein günstigeres Nahverkehrsticket. (zu dpa An einem Tag günstigeres Nahverkehrsticket für Frauen in Berlin) Foto: Daniel Naupold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

شركة نقل برلين ترشح نفسها لمجاورة الأهرامات 10.12.2019

أطلقت مؤسسة النقل العام في برلين حملة إعلامية لترشيح نفسها ضمن قائمة التراث العالمي، وإذا ما نجحت في الإنضمام إلى القائمة فستصبح في قائمة تضم الأهرامات وتاج محل والكولوسيوم في روما ومدينة بابل. السبب وراء ذلك مثير.
Iraqi protestors wave Iraq's national flags frome a car;s sun-roof as they take part in anti-government demonstrations in Baghdad's Tahrir Square on October 24, 2019. - Anti-government rallies renewed across Iraq late on October 24, 2019, the second phase of protests denouncing corruption and unemployment before evolving into calls for an overhaul of the political system that turned deadly earlier this month and which could balloon after the endorsement of populist cleric Moqtada al-Sadr. (Photo by - / AFP)

العراق: يوم دام يخلف عشرات القتلى وحظر تجول في عدة محافظات 25.10.2019

في حين ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى ثلاثين قتيلاً ونحو ألفي مصاب، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجول في سبع محافظات جنوبية.
King Hammurapi at worship. Fragment of a stone stele dedicated by Itur-Ashdum, First Dynasty of Babylon, about 1760-1750 BC, probably from Sippar, southern Iraq. The figure carved to the left of the inscription may represent Hammurapi with his right arm raised in worship. According to the text Hammurapi would have been facing a figure of Ashratum across the inscription. ( CM Dixon / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

اليونسكو تدرج بابل العراقية على لائحة التراث العالمي 05.07.2019

بعد محاولات متكررة استمرت حوالي ثلاثين عاما، نجحت العراق أخيرا في تسجيل موقع بابل الأثري، الذي يبعد 100 كيلومترا عن العاصمة بغداد، على قائمة التراث الإنساني العالمي.
Ninmaḫ Tempel in Babylon, Irak (Qahtan Al-Abeed )

منها بابل..الأماكن المرشحة لقائمة اليونيسكو للتراث العالمي 02.07.2019

بعد أيام قليلة سيتم الكشف عن قائمة المواقع التي سيتم إدراها ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. القائمة تشهد منافسة قوية بين عدة أماكن تختزل تاريخاً كبيراً من بينها مدينة بابل العراقية. تعرف على أبرز هذه المواقع.
Ort : Irak Babylon DW in Babylon 2018 Datum: 16 /03/ 2018

العراق اليوم: على النت: بابل اليوم كيف صارت 07.06.2018

بابل باتت مرة أخرى مزارا للسائحين، وفود من المدارس والجامعات، تذهب بالحافلات إلى المكان، حيث يتجول الناس في آثار بلاد الرافدين بكل فخر. السياحة الدولية عادت أيضا ولكن بخجل. أدخل للاستماع لحوار إذاعي.
Titel - Palmen Katastrophe in Irak Copyright: Copyright/photographer: Wisam Gesendet bei: Mulham Al Malaika . Ort : Palmen Forsts in Basra. Bildbeschreibung:Palmen Katastrophe in Irak, Palmen Forsts in Basra Datum: 08 /04/ 2018

العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد" 22.04.2018

طالما افتخر العراقيون بأنّ بلدهم يضم ثلاثين مليون نخلة، رغم عدم وجود إحصاء رسمي بذلك، لكنهم يذكرون من يسمعهم بعبارة "أرض السواد" التي تصف غطاء النخيل الذي يسود العراق. ولكن ماذا حل بالنخل اليوم؟ الجواب في ملف صور التالي.
Ort : Irak Babylon DW in Babylon 2018 Datum: 16 /03/ 2018

بابل- تاريخ يتحدى القرون والأساطير 03.04.2018

بابل إحدى أقدم حواضر العالم وأشهر مدن العراق- أرض الرافدين. ويدور لغط كبير حول سرقات وعمليات تدمير طالت آثارها ولغط حول تغييرات ديموغرافية وتاريخية أجراها صدام حسين على المكان. DW كانت هناك لتحسم الجدل حول الحقيقة .

Main title: Omar rejoices in his return to Iraq Photo title: Omar rejoices to return to Iraq with family Place and Date: 2017 Iraq Copy Right/ Photographer: Omar Ali

عراقي عائد من اللجوء بألمانيا: أرهقتني الغربة وعدت لأستقر في بلدي 29.03.2018

تقدم الحكومة الألمانية منحاً ماليةً لتشجيع اللاجئين المرفوضين على "العودة طواعية" إلى بلدانهم. ومن بين هؤلاء عمر العراقي، من محافظة بابل. لقد تعب من الغربة والمصير المجهول، فعاد إلى زوجته وأولاده وحكي قصته لـDW عربية.

مساع لإدراج مدينة بابل التاريخية في قائمة التراث العالمي 09.03.2018

يُعتقد أن بابل قد شيدت سنة 1880 قبل الميلاد واشتهرت المدينة بجدرانها العالية المزينة وجنائنها المعلقة، وفشل العراق أربع مرات سابقا في إدراج المدينة ضمن لائحة التراث العالمي، فيما يطمح أن تنجح محاولته هذا العام.
Blick auf den Tigris. Der wasserreichste Fluss Vorderasiens entspringt im Osttaurus (Türkei) und vereinigt sich im Irak mit dem Euphrat zum Schatt el-Arab. Undatiert. | Verwendung weltweit

بلاد الرافدين : من هنا بدأ التاريخ 26.11.2016

بلاد الرافدين هي تلك الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات في الشرق الأوسط، هي مهد حضارات العالم، التي انطلقت وازدهرت فيها أهم العلوم. ما زالت العديد من اكتشافات تلك المنطقة تعيش معنا، رغم جهلنا غالباً بأصولها.
Die undatierte Computergrafik zeigt die antike Metropole Babylon zu Zeiten Alexanders des Großen (undatiertes Handout). Die Astronomen in Babylon waren in der Lage mittels geometrischer Berechnungen die Bahnen von Planeten zu berechnen. Foto: Faber Courtial/Reiss-Engelhorn-Museen/dpa ( *** ACHTUNG: Nutzung nur zu redaktionellen Zwecken in Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: Faber Courtial/Reiss-Engelhorn-Museen/dpa) (Zu dpa Geometrie früher für astronomische Berechnungen genutzt als gedacht vom 28.01.2016) ***

العراق اليوم: بابل تفقد اسمها - أصوات ضد ومع مشروع التغيير 23.06.2016

كشفت تسريبات عن مشروع لتغيير اسم مدينة بابل، وقد أثار الموضوع عاصفة من الاعتراضات والمواقف المؤيدة. بعض الحقوقيين يسعون لعرض الموضوع على اليونسكو، والبعض يعتبر إسرائيل وراء الموضوع. ملهم الملائكة حاور ضيوفه حول الموضوع.
10.4.2016 *** Bildunterschrift:Visitors look at a to-scale model of a new tower the real estate giant Dubai Emaar Properties plans to build that will break the record and be taller than the Burj Khalifa, currently the world's tallest tower, during an exposition in Dubai on April 10, 2016. The tower will be part of a new project called the Dubai Creek Harbour. / AFP / MARWAN NAAMANI (Photo credit should read MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. Naamani

دبي تعتزم بناء برج بحدائق معلقة يفوق ارتفاع برج خليفة 11.04.2016

تعتزم مدينة دبي إنشاء برج جديد سيكون الأكبر في العالم وأعلى بقليل من برج خليفة. البرج الجديد، الذي سيكلف مليار دولار، سينافس برج جدة وسيكون له قمة بشرفات دوارة وحدائق موزعة على عدة طوابق مستوحاة من جنائن بابل المعلقة.
28.02.2016 A soldier walks at the site of suicide blasts in Baghdad's Sadr City Iraq February 28, 2016. The death toll from two suicide blasts in Baghdad's mainly Shi'ite district of Sadr City rose to 24 with more than 60 others wounded, police and medical sources said on Sunday. REUTERS/Wissm al-Okili Copyright: Reuters/W. al-Okili

العراق: مقتل وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة في الحلة 06.03.2016

قتل ما لايقل عن 60 شخصا وجرح أكثر من 74 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للقوات العراقية شمالي مدينة الحلة، كبرى مدن محافظة بابل العراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن العملية.
Die undatierte Computergrafik zeigt die antike Metropole Babylon zu Zeiten Alexanders des Großen (undatiertes Handout). Die Astronomen in Babylon waren in der Lage mittels geometrischer Berechnungen die Bahnen von Planeten zu berechnen. Foto: Faber Courtial/Reiss-Engelhorn-Museen/dpa ( *** ACHTUNG: Nutzung nur zu redaktionellen Zwecken in Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: Faber Courtial/Reiss-Engelhorn-Museen/dpa) (Zu dpa Geometrie früher für astronomische Berechnungen genutzt als gedacht vom 28.01.2016) ***

دراسة تؤكد استخدام البابليين للحسابات الهندسية 01.02.2016

كشف تحليل لألواح طينية أن علماء الفلك في مملكة بابل القديمة كانوا سابقين لعصرهم بشكل لم يتوقعه أحد، إذ استخدموا بعض الحسابات الهندسية المتطورة للغاية والتي جاءت حتى قبل ظهور علم التفاضل والتكامل.
FILE - In this Monday, Oct. 6, 2010, file photo, armed Sunni militiamen work at a checkpoint in Samarra, 60 miles (95 kilometers) north of Baghdad, Iraq. Two bombs hidden inside air conditioners exploded Friday, Sept. 20, 2013, in a Sunni mosque packed with worshippers north of Baghdad, killing at least a dozen people in the latest in a string of attacks on the sect's holy sites in Iraq. (AP Photo/Maya Alleruzzo, File)

العراق ـ تفجيران في مسجدين سنيين ومقتل مؤذن بالرصاص 04.01.2016

قالت مصادر من الشرطة العراقية إن مسلحين مجهولين قاموا بقتل مؤذن وتفجير مسجدين للسنة في مناطق تابعة لمحافظة بابل جنوبي بغداد، فيما قام آخرون ، في حادث منفصل، بتفجير مسجدين في قرية سنجار التابعة لمدينة الحلة بمحافظة بابل.
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