 ″بابا، ماما... لا تضربونني!″ | جعفر توك | DW | 27.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جعفر توك

"بابا، ماما... لا تضربونني!"

"بابا، الله يسامحك!" هذه الرسالة وجّهها سامر (اسم مستعار) في جعفر توك لأبيه الذي كان يعنّفه. ربما تعرّضت أنت أيضا في طفولتك للضرب من أمك أو أبيك. في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش ونسأل، ما الذي يجب أن يتغير لكسر دائرة العنف؟ وكيف يمكن حماية الأطفال من الأهل المعنّفين في ظل غياب قوانين تُجرّم العنف الأسري ضد الأطفال؟

"بابا، الله يسامحك!" هذه الرسالة وجّهها سامر (اسم مستعار) في جعفر توك لأبيه الذي كان يعنّفه. ربما تعرّضت أنت أيضا في طفولتك للضرب من أمك أو أبيك. في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش ونسأل، ما الذي يجب أن يتغير لكسر دائرة العنف؟ وكيف يمكن حماية الأطفال من الأهل المعنّفين في ظل غياب قوانين تُجرّم العنف الأسري ضد الأطفال؟

 

ضيفات وضيوف الحلقة:

سامر (اسم مستعار)، شاب سوري تعرّض للتعنيف في طفولته

غزل بغدادي، استشارية تربوية سورية

إلهامي عجينة، برلماني سابق ورجل أعمال مصري

مصطفى الجعفري، خطيب في دائرة الأوقاف الإسلامية في لبنان

حسين السامرائي، طبيب أطفال عراقي

المزيد من المركز الإعلامي

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - " أنا دراغ... تقبلوني كما أنا!" 24.08.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - " ي وأسكن بمفردي، ما المانع؟ - أريد أن أترك م ز ز نل أسر ت " 16.08.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - "كيف غير التعليم حياتي؟" 09.08.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"كيف أحافظ على صحتي النفسية؟" 26.07.2022

المزيد جعفر توك

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"أنا امرأة إيرانية… إلى متى سيستمر قمعي؟" 20.09.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"أنا امرأة عاملة... والمساواة الكاملة من حقي!" 13.09.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك - أحبائي أُخفيوا قسريا... أين هم؟ 06.09.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

"ماذا يريد الشباب العراقي اليوم؟" 30.08.2022

اقرأ أيضا

Vom Sommercamp an die Front. In Yemen-Sanaa. Kindersoldaten in Militäruniform.

تجنيد الأطفال.. انتهاك للطفولة و"تفخيخ" لحاضر ومستقبل اليمن 02.07.2021

اتهامات عدة تحاصر طرفي الصراع في اليمن بشأن تجنيد الأطفال والإلقاء بهم في أتون حرب لا يعلم أحد متى تنتهي. وثقت جهات حقوقية وحتى أممية حالات متعددة لتجنيد الأطفال كان الحوثيون هم الطرف الغالب فيها بنسبة تتعدى 77 بالمائة.

A picture taken on January 31, 2020 shows a Saudi couple walking at Riyadh's Season Boulevard in the Saudi capital. - In Saudi Arabia's rigid past, religious police once swooped down on rose sellers and anyone peddling red paraphernalia around Valentine's Day, but now a more open -- albeit risky -- dating culture is taking root. Pursuing relationships outside of marriage in the conservative Islamic kingdom once amounted to a death wish, and would-be Romeos resorted to pressing phone numbers up against their car window in hope of making contact with women. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

لماذا لا يحترم البعض حرية وخصوصية الآخرين في المجتمعات العربية؟ 22.03.2021

اتخاذ القرارات الشخصية لا يكون أمرا سهلا في بعض الأحيان خوفا من "كلام الناس"، ولكن حين يصل الأمر لحد الإيذاء، فلابد من وجود خلل ما. فما سبب عدم احترام البعض حرية وخصوصية الآخرين والاعتداء عليهم أحيانا؟