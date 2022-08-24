"بابا، ماما... لا تضربونني!"

"بابا، الله يسامحك!" هذه الرسالة وجّهها سامر (اسم مستعار) في جعفر توك لأبيه الذي كان يعنّفه. ربما تعرّضت أنت أيضا في طفولتك للضرب من أمك أو أبيك. في هذه الحلقة من جعفر توك نناقش ونسأل، ما الذي يجب أن يتغير لكسر دائرة العنف؟ وكيف يمكن حماية الأطفال من الأهل المعنّفين في ظل غياب قوانين تُجرّم العنف الأسري ضد الأطفال؟

ضيفات وضيوف الحلقة:

سامر (اسم مستعار)، شاب سوري تعرّض للتعنيف في طفولته

غزل بغدادي، استشارية تربوية سورية

إلهامي عجينة، برلماني سابق ورجل أعمال مصري

مصطفى الجعفري، خطيب في دائرة الأوقاف الإسلامية في لبنان

حسين السامرائي، طبيب أطفال عراقي