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بابا الفاتيكان يندد بمعاداة اليهودية والسامية ويدعو للسلام

٣ فبراير ٢٠٢٤

ندد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان بجميع أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية، ووصفها بأنها "خطيئة"، وذلك بعد أن لاحظ تزايد الهجمات على اليهود في أنحاء العالم.

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البابا فرنسيس 25/12/2023
ولم ينس البابا الشعب الفلسطيني وتوجّه إليه بالقول "قلبي قريب منكم، ومن الأرض المقدسة، صورة من: Tiziana Fabi/AFP/Getty Images

أعرب البابا فرنسيس اليوم السبت (الثالث من شباط/ فبراير 2024) عن أسفه "للزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم أجمع"، وكذلك لتصاعدمعاداة السامية ومعاداة اليهودية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وبدء حرب اسرائيل ضد حماس.

وكتب البابا في رسالة إلى اليهود في إسرائيل، بتاريخ أمس الجمعة لكنها نشرت اليوم السبت، أن الكنيسة "ترفض كل أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية، وتدين بشكل لا لبس فيه مظاهرالكراهية تجاه اليهود واليهوديةباعتبارها خطيئة".

وأضاف "معكم، نحن الكاثوليك، نشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الهجمات على اليهود في أنحاء العالم". وأشار البابا إلى أن الحروب والانقسامات تتزايد في جميع أنحاء العالم "في نوع من حرب عالمية مجزأة"، مما يزيد من معاناة الكثير من الشعوب.

ولم ينس البابا الفلسطينيين وتوجّه إليهم بالقول "قلبي قريب منكم، ومن الأرض المقدسة، ومن جميع الشعوب التي تعيش فيها، من إسرائيليين وفلسطينيين، وأنا أصلي لكي تكون الرغبة في السلام أقوى لدى الجميع". ودعا الحبر الأعظم إلى "الصلاة خصوصا من أجل عودة الرهائن" الذين تحتجزهم حماس إلى ديارهم.

إسرائيليون وفلسطينيون ببرلين ضد العنف

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى آخر الأرقام الرسميّة الإسرائيلية.

وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل fالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بمقتل 27238 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات الصحية التابعة لحماس.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وسبق أن ندد البابا فرنسيس (87 عاما) بالهجوم الذي نفذه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقال أيضا في عدة مناسبات إن حل الدولتين ضروري لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطينيودعا البابا مرة أخرى في رسالته الأحدث إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

وقال إن مشهد الصراع في الأراضي المقدسة وما ينجم عنه من انقسام وكراهية يمزق قلبه، مضيفا أن العالم ينظر إلى المستجدات في المنطقة "بخوف وألم". 

ع.أ.اج/ ع ج (أ ف ب/ رويترز)

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