 بابا الفاتيكان يشدد على خدمة الفقراء ويتعهد بزيارة لبنان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2020

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أخبار

بابا الفاتيكان يشدد على خدمة الفقراء ويتعهد بزيارة لبنان

احتفل نحو 1,3 مليار مسيحي هذا العام بعيد ميلاد استثنائي تحت وطأة جائحة كورونا. فأمام حضور محدود، بابا الفاتيكان يشدد في عظته على ضرورة خدمة الفقراء متعهدا بزيارة قريبة للبنان. وبيت لحم تصلي من أجل الخلاص من الوباء.

بابا الفاتيكان يشدد على أن مساعدة الفقراء من عماد الدين المسيحي (صورة رمزية)

بابا الفاتيكان يشدد على أن مساعدة الفقراء من عماد الدين المسيحي (صورة رمزية)

ترأس البابا فرنسيس قداس عشية عيد الميلاد وسط أجواء قاتمة بسبب أزمة جائحة كورونا، وقال في عظته إنه يتعين على الناس الشعور بالالتزام بمساعدة المحتاجين لأن السيد المسيح نفسه ولد فقيرا مبعدا.

وأقيم القدّاس في جزء خلفي من كنيسة القديس بطرس بحضور أقل من 100 شخص وعدد قليل من الكرادلة والأساقفة. وعادة ما يقام هذا القداس في الجزء الرئيسي من الكنيسة ويحضره ما يصل إلى عشرة آلاف شخص بمن منهم دبلوماسيون يمثلون نحو 200 دولة.

ووضع الجميع باستثناء البابا وجوقة الترانيم الصغيرة كمامات خلال القداس الذي بدأ قبل ساعتين من الموعد المعتاد ليتمكن العدد المحدود من الحاضرين من العودة إلى منازلهم قبل سريان حظر التجول عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي والذي اعتمدته إيطاليا منذ ليلة أمس. أما ساحة القديس بطرس، فرصدتها كاميرات الإعلام خاوية ومضاءة بشجرة عيد الميلاد الكبيرة ولا توجد بها سوى سيارة شرطة.

مشاهدة الفيديو 01:40

قرية الميلاد في بيروت: رسالة تضامن في زمن الأزمة

زيارة قريبة للبنان

ويحتفل خلال قداس ليلة عيد الميلاد في التقليد المسيحي بولادة يسوع الناصري في بيت لحم.

مختارات

أُعيد فتح ميناء دوفر البريطاني لكن فكّ العزلة التي فرضت على المملكة المتحدة إثر اكتشاف سلالة جديدة من كورونا ما زال يتطلب أياما عدة، في حين تتصاعد المخاوف عقب رصد سلالة ثانية متحورة مصدرها عائدين من جنوب أفريقيا.

يرى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن الأسوأ في وباء كورونا قد انتهى. وقال الرئيس في خطابه بمناسبة عيد الميلاد إن الأزمة عززت روح الترابط بين المواطنين: وتفاءل الرئيس بعودة الحياة الطبيعية في عام 2021.

بعد يومين من توقع رئيس معهد روبرت كوخ بوجود السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا، وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجل رسميا أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.

فترة أعياد الميلاد في بيت لحم، مدينة مولد المسيح تكون في الغالب مزركشة وصاخبة واحتفالية. لكن هذه السنة تم فرض قيود على الاحتفالات في المدينة الفلسطينية بسبب أزمة كورونا.

وفي عظته، أشار البابا الأرجنتيني إلى أن ذلك يذكر بأنه لا يجب قضاء الوقت في "البكاء على مصيرنا، بل مسح دموع من يعاني" و"خدمة الفقراء"، مشددا أنه مبدأ مسيحي. وأضاف آسفا أن المؤمنين "المتعطشين للترفيه والنجاح والدنيوية (...) في الأغلب يجهلون حسن المعاملة". 

وقال فرنسيس إن عيد الميلاد يجب أن يجعل الجميع يفكرون في "ظلمنا تجاه الكثير من إخوتنا وأخواتنا" بدلا من السعي وراء "رغبتنا التي لا تنتهي في الحصول على الممتلكات" والمتع الزائلة.

وفي رسالة تضامن مع اللبنانيين من جميع الأديان لمناسبة عيد الميلاد، أعلن البابا فرنسيس الخميس أنه يعتزم "زيارة لبنان في أقرب وقت ممكن".

وكتب الحبر الأعظم "أيّها الأحبّاء أبناء لبنان وبناته، كبيرٌ ألمي عندما أرى الوجع والقلق الذي يخنق روح الإقدام والحيويّة التي فطرت عليها بلاد الأرز". وأضاف "أشعر اليوم في عمق نفسي، بهول خساراتكم، خصوصا عندما أفكّر بالكثير من الشباب الذين انتُزع منهم كلّ رجاء بمستقبلٍ أفضل".

ووجّه نداءً جديداً إلى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان "على البقاء خارج الصراعات والتوتّرات الإقليميّة" وكذلك "على الخروج من الأزمة الحادّة وعلى التعافي".

Vatikan Messe Papst Franziskus

البابا فرانسيس أثناء إلقاء عظته عشية عيد الميلاد

ومن المنتظر أن يلقي البابا اليوم الجمعة، أول أيام أعياد الميلاد، عظته "إلى المدينة والعالم" من قاعة داخل الفاتيكان بدلا من الشرفة المركزية لساحة القديس بطرس، وأمام حضور محدود.

سنة الجائحة

وعلى العموم احتفل ليلة الخميس العالم المسيحي بعيد ميلاد استثنائي، إذ أقيمت احتفالات مقتضبة ومثقلة بقيود مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجّد، وسط زيادة مهولة في أعداد الإصابات حول العالم في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي قارات العالم الخمس، سجلت أكثر من 1,7 مليون وفاة ناجمة عن الفيروس، فيما تظهر بؤر وبائية جديدة مذكّرةً بأنه رغم وصول أولى اللقاحات، لن تعود الحياة سريعاً إلى طبيعتها.

وفي بيت لحم حيث ولد اليسوع، حضر حشد صغير لمشاهدة موكب عيد الميلاد التقليدي في الشوارع في حدث يجتذب عادة الآلاف من كل بقاع العالم كل عام. غير أنه وفي عام كورونا لم يشاهد العرض سوى بضع مئات من الأشخاص الذين وضعوا كمامات وحملوا مظلات فيما رفرفت الأعلام الفلسطينية وأعلام الفاتيكان على وقع الطبول وأصوات مزاريب القربة.

وقدم بطريرك القدس اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا، عظة عيد الميلاد متحدثا فيها عن جائحة كورونا، وقال: إننا نشعر جميعًا أننا نسير في ظلام، مُتعَبِين، مُرهَقيِن، مظلومين، وقد طال علينا الزمن، تحت نيرِ هذا الوباء الثقيل الذي يُعيقُ حياتَنا ويَشُلُّ العَلاقاتِ بينَنا، ويَزيدُ صعوبةً وضعَنا السياسيّ والاقتصاديَ والثقافيَ والاجتماعيّ كلَّه". وأضاف: "نسأل الله القدير أن يَهزِمَ المرضَ والشرَّ والموتَ، وأن يمنحنا أيامًا سعيدة وهادئة".

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الحلم بعيد ميلاد أخضر

وقضت أوروبا بدورها عيدا من أكثر الأعياد حزنا بسبب انتشار الوباء. فألمانيا أغلقت أسواقها الشهيرة الخاصة بعيد الميلاد، وإيطاليا فرضت الحجر تماما مثل بلجيكا وهولندا ومناطق أخرى في الدول المتبقية.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد قضى الآلاف من سائقي الشاحنات الأوروبيين ليلة العيد هذه في ظروف تعيسة، عالقين قرب ميناء دوفر في المملكة المتحدة التي تخرج على مضض من عزلة تسبب بها ظهور نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

أما في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات كردية، فقد تجاهل السكان الجائحة وشاركوا في احتفال لإضاءة شجرة عيد ميلاد في حي مسيحي، بينما شوهد عدد من وضع قبعات عيد الميلاد أكثر ممن وضعوا كمامات. واختلط المسيحيون والمسلمون لرقص الدبكة على موسيقى تقليدية أمام شجرة عيد الميلاد.

و.ب/ م.س(رويترز، أ ف ب)      

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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