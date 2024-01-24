بابا الفاتيكان يدعو لوقف كافة الحروب ويستحضر ذكرى الهولوكوست

مناشدة جديدة أطلقها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لوقف كافة الحروب. وكرر البابا تأكيده على أن الحرب دائماًَ عبارة عن هزيمة لا يربح فيها إلا صناع الأسلحة مطالباً بالصلاة من أجل السلام.

أطلق البابا فرنسيس مناشدة جديدة لوقف كافة الحروب مستحضراً أهوال القتل الجماعي لليهود وغيرهم من ضحايا النازيين قبل حلول ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) يوم السبت القادم.

وقال في كلمته خلال اللقاء الأسبوعي اليوم (الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني 2024) إن "ذكرى وإدانة تلك الإبادة المروعة لملايين الأشخاص... قد تساعد الجميع على عدم نسيان أن العنف والكراهية لا يمكن أبدا تبريرهما بأي منطق". وأضاف "دعونا نصلي دائماً من أجل السلام وإنهاء الصراعات ووقف استخدام الأسلحة وإغاثة الشعوب المنهكة".

وتحدث البابا فرنسيس عن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين وقصف المدنيين في "أوكرانيا الشهيدة". وكرر تأكيده على أن "الحرب دائماً عبارة عن هزيمة.. لا يربح فيها إلا صناع الأسلحة إذا جاز التعبير".

وخلال عظته يوم الأحد الماضي، قال الحبر الأعظم إن الحرب في حد ذاتها "جريمة ضد الإنسانية". وقال البابا بعد صلاة أسبوعية "دعونا لا ننسى هذا... الناس بحاجة إلى السلام، العالم بحاجة إلى السلام".

وحث الناس خلال الصلاة على عدم نسيان المعاناة بسبب "قسوة الحرب" في عدة أنحاء من العالم. ودعا مراراً إلى تحقيق السلام في أوكرانيا وفي الحرب في غزة.

وقال البابا "دعونا نصلي بأن يفكر أولئك الذين لديهم سلطة على هذه الصراعات في حقيقة أن الحرب ليست هي السبيل لحلها، لأنها تزرع الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية".

ع.ح/ح.ز (رويترز)