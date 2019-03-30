 بابا الفاتيكان يحث على السلام ووقف إراقة الدماء في البلدان العربية | أخبار | DW | 21.04.2019

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أخبار

بابا الفاتيكان يحث على السلام ووقف إراقة الدماء في البلدان العربية

في رسالته التقليدية إلى "المدينة والعالم" بمناسبة عيد الفصح دعا بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى السلام ووقف إراقة الدماء في البلدان العربية وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلدانهم. كما أعرب عن حزنه على ضحايا تفجيرات سريلانكا.

Vatikan Ostermesse | Papst Franziskus (Reuters/Y. Nardi)

دعا البابا فرانسيس إلى السلام في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا وليبيا وبين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتمنى البابا أن يضيء نور عيد الفصح الطريق لجميع حكام وشعوب الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يحفزهم على العمل على تخفيف المعاناة الكبيرة والبحث عن مستقبل السلام والاستقرار.

وحض البابا فرنسيس، رسالته التقليدية "‘إلى المدينة والعالم" بمناسبة عيد الفصح، السياسيين الأحد على بذل جهود جديدة لحل النزاع السوري وبالتالي المساعدة في عودة ملايين اللاجئين. وحذر البابا من أن الصراع يصبح شيئا فشيئا بمثابة الأمر المفروغ منه ويدخل مرحلة اللامبالاة. 

وقال في الفاتيكان أمام عشرات الآلاف من المسيحيين الذين احتشدوا في الفاتيكان "حان الوقت لتجديد الالتزام بحل سياسي (...) يسهل العودة الآمنة للمشردين إلى جانب أولئك الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، وخصوصا لبنان والأردن".

كما دعا البابا إلى حلول سلمية تؤدي إلى "توقف الأسلحة عن إراقة الدماء في ليبيا"، وقال "أدعو الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الحوار بدلا عن العنف وتجنب إعادة فتح جروح عقد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي".

 كما  دعا إلى "المصالحة" في جنوب السودان، وأعرب عن تعاطفه مع اليمنيين وبصفة خاصة مع الأطفال الذين يعانون بسبب الحرب والجوع.  

وفيما يتعلق بالهجمات الدموية التي تعرضت لها سريلانكا اليوم واستهدفت كنائس وفنادق ونجم عنها مقتل وجرح المئات، عبر البابا عن "حزنه" مؤكدا أنه "قريب من كل ضحايا هذا العنف الوحشي". وقال بابا الفاتيكان إنه شعر بـ"الألم والأسى" لدى سماعه أنباء وقوع سلسلة تفجيرات في سريلانكا. وأضاف " أعرب عن قارب صادق مع المسيحيين الذين تضرروا وهم محتشدون للصلاة، ولجميع ضحايا مثل هذا العنف المروع".

 وأدت اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق فخمة الأحد في سريلانكا التي يحيي سكانها الكاثوليك عيد الفصح، إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة نحو 450 آخرين، في أحدث حصيلة.

ع.ج.م/ع.خ (أ ف ب، د ب أ، رويترز، إ بي دي)

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    زيارة مقرونة ببركة المطر

    سار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر. وتوجها بعدها نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة الرباط، حيث يلقيان خطابا في نحو 25 ألف شخص تجمهروا في ساحة المسجد. ويلتقي الزعيم الروحي لحوالي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم غداً الأحد بأتباع الديانة المسيحية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    حفاوة ملكية تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان

    عند وصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول إلى العاصمة المغربية الرباط في اول زيارة له للبلد، استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، وابنه ولي العهد الأمير مولاي حسن (الجالس إلى اليمين)، وشقيقه مولاي رشيد (الجالس إلى اليسار). الحفاوة التي أظهرتها العائلة المالكة المغربية بالأب الروحي للمسيحيين الكاثوليك تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/Vatican Media)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الطفولة تستقبل الحبر الأعظم بالزهور

    استقبل طفلان مغربيان الحبر الأعظم وقدما له باقة ورد. فيما يخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب للمسيحيين، ومن المنتظر أن يحتضن المجمع الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط قداساً هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna/Pool)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    ولي العهد المغربي يشارك في الاستقبال

    شارك في استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس ولي العهد المغربي، مولاي الأمير حسن، حيث تلقاه أسفل سلم الطائرة وصافحه بعد أن استقبل الزائر العاهل المغربي محمد السادس

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الحبر الأعظم يسير بمعية "أمير المؤمنين"

    لقاء الباب بالعاهل المغربي (الذي يحمل لقب أمير المؤمنين) يمكن ان يمثل نقطة تحول في حوار الأديان. وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة". ويمثل المسلمون السواد الأعظم من المغاربة، وهناك اقلية صغيرة من المسيحيين علاوة على اقلية يهودية قد تكون الأكبر في البلدان العربية.

  • Papst Franziskus Marokko Rede (AFP/Getty Images/A. Pizzoli)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "التضامن لمجابهة التعصب والأصولية"

    دعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "حرية الضمير والحرية الدينية ترتبطان بالكرامة البشرية"

    زار البابا معهد تدريب الخطباء المسلمين في الرباط، وهي سابقة هامة، وقد أشار الحبر الاعظم في خطابه بمسجد حسان بالرباط إلى أنّ حرية الضمير والحرية الدينية - التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

  • König Hassan II und Papst Johannes Paul II in Marokko (1985 ) (Getty Images/AFP/J.-C. Delmas)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    لقاء البابا باول الثاني بالحسن الثاني بالدار البيضاء

    العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل البابا باول يوهانس الثاني بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء في التاسع عشر من آب/أغسطس عام 1985 في أول زيارة لبابا الفاتيكان للمغرب.

  • Papst Franziskus in Abu Dhabi (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا فرانسيس في الإمارات العربية المتحدة

    البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شباط/ فبراير 2019، ويظهر في استقباله بمطار أبو ظبي الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، ولي العهد لدولة الإمارات. الزيارة مثلت أول زيارة لحبر أعظم لأراضي شبه الجزيرة العربية مهبط الإسلام، ومهد مدنه المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  • Ägypten Besuch Papst Franziskus in Kairo (picture-alliance/Catholic Press Photo)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    بابا الفاتيكان في مصر

    زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مصر في 29 نيسان/ابريل 2017، وأحيى قداساً مع كاثوليك مصر في ستاد القوة الجوية بالقاهرة. ويظهر في الصورة مع كاردينال الكاثوليك المصريين وبين رعية الكنيسة الكاثوليكية.

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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البابا يربط بين تصدير أوروبا للأسلحة وتفاقم ظاهرة الهجرة الجماعية

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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

بعد وصوله إلى الرباط دعا البابا فرنسيس الأول إلى مواجهة "التعصب والأصولية" بـ"تضامن المؤمنين" من كل الأديان مؤكدا على روابط الأخوة بين المسلمين والمسيحيين بدافع الإيمان بالله الخالق الرحيم مشيرا إلى السلام والمودة. (30.03.2019)  

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