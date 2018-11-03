 بابا الفاتيكان و″المركزي للمسلمين″بألمانيا يدينان الإعتداء على الأقباط في مصر | أخبار | DW | 04.11.2018

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أخبار

بابا الفاتيكان و"المركزي للمسلمين"بألمانيا يدينان الإعتداء على الأقباط في مصر

أعرب بابا الفاتيكان عن "ألمه" للاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأقباط في مصر، وقال إنه "يصلي من أجل الضحايا". بينما تؤكد الداخلية المصرية وفاة 19 عنصرا إرهابيا ممن تقول إنهم نفذوا الهجوم.

Nach Angriff auf Pilger-Bus in Ägypten - Trauerfeier (picture-alliance/dpa/G. Hamdy)

أعرب البابا فرنسيس الأحد عن "الألم" بعد الاعتداء الجهادي الذي استهدف اقباطا وأوقع سبعة قتلى وسبعة جرحى الجمعة في مصر. وقال البابا من النافذة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان "أعرب عن الألم بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قبل يومين الكنيسة القبطية في مصر"، مضيفا "أصلي من أجل الضحايا الذين قتلوا لمجرد أنهم مسيحيون". 

مختارات

عندما وجه الأنبا مكاريوس الشكر لمسؤولي الأمن قوبل بصيحات احتجاج من حشود غاضبة داخل إحدى كنائس المنيا أثناء تشييع جثامين ستة من الأقباط، بينهم أطفال، قتلوا في هجوم لـ"داعش" الجمعة، أثناء عودتهم من تعميد طفل بأحد الأديرة. (03.11.2018)

من جديد تشهد مصر هجوما على أقباط. إذ هاجم إرهابيون حافلة تقل أقباطا كانوا في رحلة إلى أحد الأديرة بصعيد مصر، قتل على إثره عدد منهم كما جرح آخرون. فيما فر الإرهابيون، حسب شهود عيان. (02.11.2018)

أطلق مدونون وسم #انقذوا_اقباط_المنيا وذلك بعد تعرض أقباط في إحدى قرى محافظة المنيا بصعيد مصر لاعتداءات عقب إقامتهم شعائر دينية بأحد المنازل. مشاعر الحزن والغضب عبر عنها أقباط فيما شارك مسلمون بالتدوين رفضاً للاعتداءات. (07.09.2018)

من جهته، أدان رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك الهجوم الإرهابي، وأعرب في برقية 
وجهها إلى الرئاسة المصرية، عن إدانته الشديدة لهذا العمل "الجبان، ولكل الأعمال التي تقوم بها العصابات الظلامية باسم الدين". 

وقتل 19 جهاديا نفذوا الاعتداء ضد الأقباط في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في تأكيدات أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد (الرابع من فبراير/ تشرين ثان). ودفنت أسر الضحايا والذين بلغ عددهم سبعة أمس السبت في أجواء من الغضب في محافظة المنيا على بعد 250 كلم جنوب القاهرة.

وكان مجهولون قد فتحوا الجمعة النار على حافلة تنقل حجاجا أقباطا في اعتداء أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه بعد عام على هجوم مماثل للتنظيم استهدف الأقلية المسيحية.

  • Ägypten Angriff auf Pilger-Bus (picture-alliance/dpa/Egypt’s Coptic Orthodox Church)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    قُتل سبعة أقباط الجمعة (الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2018) في المنيا (حوالي 250 كلم جنوب القاهرة). وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إنها "تلقت إخطارا بوقوع حادث إطلاق نار استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل" في محافظة المنيا.

  • Ägypten Helwan Anschlag auf Mar Mina Kirche (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    وهو الاعتداء الأول على الأقباط منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 عندما قتل عنصر في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تسعة أشخاص في كنيسة في ضاحية حلوان جنوب القاهرة.

  • Kairo Beerdigung der Toten des Terroranschlags auf eine koptische Kirche (picture alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    وكان عام 2017 داميا بالنسبة إلى الأقباط الذين يمثلون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة، والذين تعرضوا لاعتداءات دامية أوقعت أكثر من مئة قتيل وعشرات المصابين.

  • Ägypten Anschlag auf Moschee in Al-Arisch (picture-alliance/dpa)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: مقتل 54 مصلياً وإصابة 75 آخرين في هجوم وقع على مسجد يعج بالمصلين في محافظة شمال سيناء. ويقع المسجد في قرية الروضة غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ويقول المسؤولون أنه يقع في منطقة قريبة من مواقع انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سيناء.

  • Ägypten Militär in Sinai Straße bei Rafah Soldaten (Getty Images/AFP)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017: مقتل 12 جندياً في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء. وأوضح مسؤول أمني أن مسلحين هاجموا الحاجز بقذائف الهاون و"الأر بي جي"مما ضاعف من عدد الضحايا. وقال مسؤول أمني في شمال سيناء أن مسلحين استهدفوا حاجزا للجيش في منطقة بئر العبد غرب مدينة العريش مما أسفر عن استشهاد 12 جنديا. وقد تبنى تنظيم "داعش" التفجير.

  • Ägypten al-Arish, Sinai Bombenanschlag (picture-alliance/epa/STR)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    11 سبتمبر/ أيلول 2017: مصرع 18 شرطياً على الأقل في هجوم استهدف قافلة أمنية قرب مدينة العريش شمال سيناء. وتبنى تنظيم "داعش" التفجير الذي أسفر عن تدمير ثلاث مدرعات وسيارة تشويش إلكترونية. واستولى المهاجمون على سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة. وقالت وزارة الداخلية إن سيارة انفجرت بعد تعامل القوات معها عندما حاول قائدها اقتحام خط سير القافلة، مما أسفر عن حدوث خراب بعدد من سيارات القافلة.

  • Ägypten Messerattacke in Hurghada (Reuters/M. Aly)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    14 تموز/ يوليو 2017: مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة أربع سائحات أجنبيات أخريات في هجوم بسلاح أبيض على يد أحد المتطرفين. في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة الغردقة بمصر. وقد ضبط الشخص الذي هاجم عدداً من السياح بسلاح أبيض على شاطئ أحد فنادق الغردقة. أكدت السلطات المصرية أن المهاجم تسلل لشاطئ الفندق عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

  • Mideast Egypt Sinai (picture alliance/AP Photo)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    7 تموز/ يوليو 2017: مقتل 26 جندياً مصرياً، في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين في محافظة شمال سيناء. كما أصيب العشرات من قوات الأمن المصرية في الهجومين. والهجوم هو الأعنف في سيناء منذ يوليو /تموز 2015 تقريبا عندما شن مسلحون من تنظيم "داعش" هجمات متزامنة على نقاط تفتيش ومواقع عسكرية بأنحاء شمال سيناء. وشن الجيش هجوماً مضاداً على الفور ليقتل أكثر من 40 متشدداً يشتبه في مسؤوليتهم بهذا الهجوم.

  • Ägypten 28 Christen bei Angriff auf Bus getötet (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    26 آيار / مايو 2017: مقتل 28 شخصاً من بينهم أطفال في هجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطاً. وكان مسلحون ملثمون قد فتحوا النارعلى الأقباط أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن "مجهولين يستقلون ثلاث سيارات رباعية الدفع أطلقوا النيران بشكل عشوائي" على حافلة الاقباط. وأعلنت داعش مسئوليتها عن الهجوم .

  • Ägypten Anschlag auf Christen in Tanta (Getty Images/AFP/Stringer)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    9 أبريل/ نيسان 2017: مقتل 48 شخصاً في تفجير إنتحاري في كنيستين مصريتين أثناء الاحتفال بأحد الشعانين في طنطا والإسكندرية. وأكد تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين .التفجير الأول نجم عن "جسم غريب" وصف لاحقاً بأنه قنبلة، هزت كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية.أما التفجير الثاني، فضرب محيط الكنيسة المرقسية في قسم العطارين بالإسكندرية. ورداً على الواقعة، تم فرض حالة الطوارئ في مصر.

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

    16 يناير/ كانون الثاني 2017: مقتل ثمانية رجال شرطة في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في صحراء مصر الغربية. وهاجمت "مجموعة إرهابية" نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد، وقام مسلحون بإطلاق قذائف آر بي جي على الكمين، الذي يضم نقطة شرطة ونقطة إسعاف ومطافئ. وخلال إطلاق قذائف الآر بي جي اقتحمت سيارة مفخخة الموقع، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود والمسعفين. إعداد: سارة الألفي/خ. س/زمن البدري


وفي أيار/مايو2017، تبنّى التنظيم الإرهابي هجوماً على حافلة كانت تقلّ حجّاجاً أقباطاً على الطريق نفسه الذي حصل عليه اعتداء الجمعة، وكانوا متّجهين إلى الدير نفسه. وأسفر ذلك الاعتداء عن سقوط 28 قتيلا.

في كلمة أدلى بها أثناء مشاركته في مؤتمر دولي للشباب في منتجع شرم الشيخ، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اعتداء الجمعة قائلا "عندما يسقط المصري أيا ما كان من هو (إلى أي ديانة ينتمي) في حادث إرهابي فهذا يؤلمنا ويؤلم كل المصريين".

ويمثل المسيحيون عشرة بالمائة من حوالي 100 مليون مصري. ويعد الأقباط، وغالبيتهم العظمى من الأرثوذكس، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ)

مختارات

أقباط مصر.. هدف رئيسي للعمليات الإرهابية

شهدت مصر خلال عامين عدداً من الهجمات الإرهابية، نال الأقباط نصيب الأسد منها. وفيما يلي قائمة ببعضها. (02.11.2018)  

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