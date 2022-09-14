بابا الفاتيكان في انتقاد ضمني لروسيا: الرب لا يؤيد الحرب

ازدياد تكلفة إعادة بناء أوكرانيا مع استمرار الحرب.. فمن سيدفعها؟

بعد أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، أشار تقرير دولي إلى أن تكلفة إعادة البلاد واقتصادها ستكون باهظة جدا، خاصة مع استمرار الحرب. وقال التقرير إن التكلفة قد تتجاوز الـ 349 مليار دولار أي أكثر من ثلث تريليون دولار.