بابا الفاتيكان في انتقاد ضمني لروسيا: الرب لا يؤيد الحرب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
البابا فرنسيس ينتقد أثناء مؤتمر زعماء الأديان البطريرك الروسي ضمنيا لتأييده الحرب ضد أوكرانيا.
تأتي قمة الرئيسين الصيني والروسي في أوزبكستان في وقت يرغب فيه البلدان بتعزيز التعاون مع بلدان آسيا الوسطى لتشكيل جبهة موحدة ضد الغرب. لكن رغم تقاربهما وتعاونهما هناك تنافس أيضا بين بكين وموسكو على النفوذ في هذه المنطقة.
مرتدية ملابس بألوان العلم الأوكراني وبرفقة السيدة الأولى الأوكرانية جددت رئيسة المفوضية الأوروبية في "خطاب حال الاتحاد" دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ما أوجه هذا الدعم؟
بعد أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، أشار تقرير دولي إلى أن تكلفة إعادة البلاد واقتصادها ستكون باهظة جدا، خاصة مع استمرار الحرب. وقال التقرير إن التكلفة قد تتجاوز الـ 349 مليار دولار أي أكثر من ثلث تريليون دولار.
توقع معهد البحوث الاقتصادية الألماني "إيفو" هبوط أسعار الطاقة على المدى الطويل، معتبرا أن حرب أوكرانيا لم تغير بشكل جوهري من بنية إمدادات الطاقة في العالم.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول