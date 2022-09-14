 بابا الفاتيكان في انتقاد ضمني لروسيا: الرب لا يؤيد الحرب | DW الأخبار | DW | 14.09.2022

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بابا الفاتيكان في انتقاد ضمني لروسيا: الرب لا يؤيد الحرب

البابا فرنسيس ينتقد أثناء مؤتمر زعماء الأديان البطريرك الروسي ضمنيا لتأييده الحرب ضد أوكرانيا.

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KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

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KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية 13.09.2022

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