 بإشراف الألمانية ستاب.. برنامج معايشة لمدربات كرة قدم سعوديات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.06.2023

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رياضة

بإشراف الألمانية ستاب.. برنامج معايشة لمدربات كرة قدم سعوديات

بغية رفع مستوى كفاءة ومهارة مدربات كرة القدم السعوديات، تم تنظيم برنامج خاص في إسبانيا بإشراف الألمانية مونيكا ستاب. ويتضمن البرنامج جدول تدريب عملي ونظري مكثف ومعايشة مدربات ومدربين محترفين دوليا للاستفادة من خبراتهم.

المدربة الألمانية مونيكا ستاب أثناء تدريب للمنتخب السعودي للسيدات ستاد فيصل بن فهد في الرياض 02.11.2021

تولت الألمانية مونيكا ستاب تدريب أول منتخب سعودي لكرة القدم للسيدات

اختتمت 14 مدربة سعودية، يوم السبت (24 يونيو/ حزيران 2023) برنامج المعايشة الذي نظمته إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم في إسبانيا. واستمر برنامج المعايشة لمدة 10 أيام، ضمن خطط وبرامج إدارة الكرة النسائية التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المدربات السعوديات، من خلال معايشة مدربات ومدربين محترفين، إضافة إلى اكتسابهن الخبرات، وتطوير مهاراتهن، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" السعودية مساء يوم السبت.

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وجرى البرنامج، تحت إشراف الألمانية مونيكا ستاب المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية ومدربة أول منتخب سعودي للسيدات، وتضمن تدريبات مكثفة تركزت على الجوانب العملية والنظرية.

يشار إلى أن المدربات المشاركات في برنامج المعايشة من الحاصلات على رخص تدريبية من الدورات التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في فترة سابقة.

وانطلق في 14 حزيران / يونيو الحالي، برنامج معايشة المدربات السعوديات في إسبانيا، والذي استمر حتى يوم 23 من الشهر الحالي في مدينة ملقة الاسبانية، تحت إشراف المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية الألمانية مونيكا ستاب.

المنتخب السعودي للسيدات أثناء تدريب في ستاد فيصل بن فهد في الرياض 02.11.2021

تم تأسيس أول منتخب سعودي لكرة القدم للسيدات عام 2021

وقالت الصحف الرياضية السعودية في  حينه إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى كفاءة المدربات الوطنيات، من خلال معايشة مدربين ومدربات محترفين دوليا تحت جدول تدريبي مكثف عملي ونظري، وقد تم اختيار 14 مدربة حاصلة على رخص تدريبية من خلال الدورات التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتتضمن القائمةمساعدة مدربة المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاما نجد المجيش، ومدربات مراكز التدريب الإقليمية حصة السديري، عهود العماري، أميرة المسفر، مهرة المالحي، غادة سعود، شهد صالح، غادة ملحان، مرام الطويرقي، سمية سلام، عهود يوسف، مريم بهزاد، جنى محمد، والمدربة ندى عبد الله.

وفي 15 آب / أغسطس من العام الماضي، أنهت سبع مدربات سعوديات لكرة القدم فترة المعايشة التي أقامتها إدارة كرة القدم النسائية في إسبانيا لمدة 10 أيام، تحت إشراف الألمانية مونيكا ستاب.

وسبق للمدربات السعوديات الحصول على رخص تدريبية؛ حيث تقدمت الأسماء المشاركة، جنى محمد وسارة الأحمد ومنيرة الجريوي ونجد المجيش ومريم بهزاد وشهد الغامدي ومي المهنا.  

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

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