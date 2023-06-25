بإشراف الألمانية ستاب.. برنامج معايشة لمدربات كرة قدم سعوديات

اختتمت 14 مدربة سعودية، يوم السبت (24 يونيو/ حزيران 2023) برنامج المعايشة الذي نظمته إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم في إسبانيا. واستمر برنامج المعايشة لمدة 10 أيام، ضمن خطط وبرامج إدارة الكرة النسائية التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المدربات السعوديات، من خلال معايشة مدربات ومدربين محترفين، إضافة إلى اكتسابهن الخبرات، وتطوير مهاراتهن، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" السعودية مساء يوم السبت.
وجرى البرنامج، تحت إشراف الألمانية مونيكا ستاب المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية ومدربة أول منتخب سعودي للسيدات، وتضمن تدريبات مكثفة تركزت على الجوانب العملية والنظرية.
يشار إلى أن المدربات المشاركات في برنامج المعايشة من الحاصلات على رخص تدريبية من الدورات التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في فترة سابقة.
وانطلق في 14 حزيران / يونيو الحالي، برنامج معايشة المدربات السعوديات في إسبانيا، والذي استمر حتى يوم 23 من الشهر الحالي في مدينة ملقة الاسبانية، تحت إشراف المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية الألمانية مونيكا ستاب.
تم تأسيس أول منتخب سعودي لكرة القدم للسيدات عام 2021
وقالت الصحف الرياضية السعودية في حينه إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى كفاءة المدربات الوطنيات، من خلال معايشة مدربين ومدربات محترفين دوليا تحت جدول تدريبي مكثف عملي ونظري، وقد تم اختيار 14 مدربة حاصلة على رخص تدريبية من خلال الدورات التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتتضمن القائمةمساعدة مدربة المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاما نجد المجيش، ومدربات مراكز التدريب الإقليمية حصة السديري، عهود العماري، أميرة المسفر، مهرة المالحي، غادة سعود، شهد صالح، غادة ملحان، مرام الطويرقي، سمية سلام، عهود يوسف، مريم بهزاد، جنى محمد، والمدربة ندى عبد الله.
وفي 15 آب / أغسطس من العام الماضي، أنهت سبع مدربات سعوديات لكرة القدم فترة المعايشة التي أقامتها إدارة كرة القدم النسائية في إسبانيا لمدة 10 أيام، تحت إشراف الألمانية مونيكا ستاب.
وسبق للمدربات السعوديات الحصول على رخص تدريبية؛ حيث تقدمت الأسماء المشاركة، جنى محمد وسارة الأحمد ومنيرة الجريوي ونجد المجيش ومريم بهزاد وشهد الغامدي ومي المهنا.
ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)
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منتخب أنجلترا بطل أوروبا 2022
تُوج منتخب إنجلترا ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات، عقب تغلبه 2 / 1 على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية لبطولة (يورو 2022)، التي أقيمت على ملعب ويمبلي العريق في لندن، أمام حشد جماهيري كبير يقدر بأزيد من 87 ألف متفرج. وأشادت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بتتويج منتخب بلادها التاريخي الذي وصفته بأنه "مصدر إلهام للفتيات والنساء" في جميع أنحاء البلاد.
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خيبة أمل المنتخب الألماني
رغم مسيرته الرائعة في بطولة أمم أوروبا 2022 إلا أن المنتخب الألماني عجز في الختام عن إضافة لقب تاسع إلى خزائنه إثر خسارته نهائي ويمبلي أمام المنتخب الإنجليزي الذي حرم نظيره الألماني من تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، حيث ظل رصيده متوقفا عند 8 ألقاب، علما بأن هذا هو النهائي الأول الذي تخسره الألمانيات في أمم أوروبا للسيدات.
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نجمة أوروبا للسيدات 2022
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
أخطر لاعبات إنجلترا
حقق منتخب إنجلترا، البلد المضيف البطولة لأول مرة في تاريخه. قوام المنتخب الإنجليزي، لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير، وتحصد اللاعبة لقب البطولة في بداية موسم تنتقل فيه إلى نادي برشلونة.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
حماس سيدات فرنسا
أعربت لاعبات المنتخب الفرنسي عن حماسة ورغبة كبيرة في بلوغ المباراة النهائية بالبطولة القارية للمرة الأولى في الوقت الذي يبحث فيه منتخب ألمانيا عن لقبه التاسع. ويضم الفريق لاعبات مؤثرات مثل قائدة المنتخب الفرنسي، والمدافعة، ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
حضور جماهيري "تاريخي"
شهدت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وريال مدريد، حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 91 ألفاً و553 مشجعاً وشكلت هذه المباراة، علامة فارقة في تاريخ الكرة النسائي. أظهرت إحصائيات المشاهدة في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة مباريات "يورو 2022" للسيدات. وأوضحت أن 2.06 مليون مشاهد تابعوا المباراة بين المنتخبين البرتغالي والسويسري.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
تألق عربي غير مسبوق
رغم خسارة النهائي ولقب البطولة، خرجت سيدات المغرب متألقات من هذه البطولة التاريخية. إذ وصل المنتخب المغربي للسيدات إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله الى نصف النهائي. بعدما أقصى منتخب نيجريا حامل اللقب وأبرز المرشحين للاحتفاظ به.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
ثالث بطلة للقارة السمراء
توج منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية للسيدات لأول مرة في تاريخه، حارماً المضيف المغربي من أن يصبح أول بطل قاري عند العرب على صعيد السيدات وذلك بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد. وبهذا اللقب باتت جنوب إفريقيا ثالثة بطلة للقارة السمراء منذ انطلاق البطولة عام 1991، الى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية التي فازت باللقب مرتين عامي 2008 و2012.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
فريق نسائي خليجي
تتطلّع عدد من دول الخليج، منها السعودية إلى بناء منتخب نسائي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية، وهو أمر لم يكن ممكنًا تصوّره قبل فترة قصيرة حين كانت تفرض على النساء قواعد اجتماعية صارمة. وأعلنت الرياض العام الماضي عن انطلاق الدوري المحلي بمشاركة 16 فريقًا وتحت إشراف "إدارة الكرة النسائية" التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد بضع سنوات فقط من رفع الحظر على ممارسة النساء للعبة.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
الإيرانيات يقتحمن الملاعب
سيبقى مونديال روسيا 2018 حدثا راسخا في أذهان الجماهير الإيرانية خاصة النسائية، لأنه منذ 37 عاما تم السماح للنساء والرجال بالاستمتاع معا بمشاهدة مباراة في كرة القدم من داخل الملاعب وفي الساحات العمومية. فقد تجمع حوالي 20 ألف مشجع بملعب آزادي بطهران لمشاهدة مباراة إيران وإسبانيا وبدأوا بالأهازيج والاحتفال حاملين الأعلام الإيرانية والتقطوا صورا جماعية ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.