 ″بأي حال عدت يا عيد!″.. كيف سيحتفل المسلمون بـ″الفطر″ هذا العام؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.05.2020

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ثقافة ومجتمع

"بأي حال عدت يا عيد!".. كيف سيحتفل المسلمون بـ"الفطر" هذا العام؟

في ظروف استثنائية سيحتفل المسلمون في العالم بعيد الفطر وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية التي بالتأكيد ستغير من الطقوس والعادات المحلية المتعلقة بهذا العيد. فكيف سيبدو عيد الفطر في زمن كورونا؟

لن تقام صلاة العيد هذا العام في المساجد في ظل إجراءات محاربة تفشي وباء كورونا

لن تقام صلاة العيد هذا العام في المساجد في ظل إجراءات محاربة تفشي وباء كورونا

في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم لا شيء يسير على طبيعته وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتجمعات واللقاءات الشخصية. لهذا السبب هناك محاولات دؤوبة للتأقلم مع الوضع الجديد الذي فرضه الفيروس على الناس في كل أنحاء العالم، ومما لا شك فيه أن توفر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة من شأنها أن تقدم بديلاً احتياطياً حتى إشعار آخر.

مختارات

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,قد شارف شهر رمضان على الانتهاء في هذا العام معلناً استقبال عيد الفطر بينما لا يزال تفشي فيروس كورونا متواصلاً ويغير من شكل الحياة والاحتفالات نتيجة للإجراءات الاحترازية المتخذة في العديد من البلدان العربية وحول العالم، بعد أن صام المسلمون في زمن الوباء وقد حرموا من أهم طقوس هذا الشهر الذي يكمن جوهره حول الاجتماع واللقاءات سواء في الصلاة أو الإفطار.

وكما مر شهر رمضان على نحو غير معتاد ، سيكون الاحتفال بعيد الفطر لهذا العام بالتا:يد في غياب كثير من الطقوس الدينية والتقاليد المحلية التي ترسم أجواء العيد وتنشر روح الفرح بين المحتفلين.

ماذا عن صلاة العيد؟

في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيد رسم ملامح جديدة للعالم لن يكون من الممكن في هذا العيد أداء صلاة العيد في المساجد أو الساحات كما جرت العادة، أو تبادل التهاني شخصياً بحلول هذه المناسبة.

إذ بعد جدل في بعض الدول العربية حول كيفية أداء صلاة عيد الفطر في ظل الإجراءات الوقائية، أعلنت العديد من الدول عبر وسائلها الإعلامية أن صلاة العيد لهذا العام لن تقام في المساجد وإنما في المنازل مع أفراد العائلة نفسها جماعة أو فرادى، وبالطريقة التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لتعذر إقامتها في المساجد حرصاً على سلامة الأفراد.

ففي المملكة العربية السعودية التي تضم أهم الرموز الإسلامية في العالم، سيتم فرض حظر تجول على مدار 24 ساعة على الصعيد الوطني في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو الجاري، وهو ما يصادف أيام عطلة عيد الفطر.

وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف في مطلع الأسبوع الجاري تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد على غرار دول أخرى مثل مصر والجزائر والأردن وذلك في إطار تدابير التصدي لفيروس كورونا. ومن جهة ثانية، كانت الأوقاف الإسلامية في القدس قد قررت فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل متفاوتة حول صلاة العيد في المنزل والاحتفالات في ظل الإجراءات المطبقة بسبب كورونا:

وهناك عبّروا عن خيبتهم من هذه القرارات المتعلقة بعيد الفطر، فغردت مستخدمة على حسابها في تويتر:

 

وبرر رامي يونس بتغريدة عبر حسابه في تويتر مشيراً إلى إمكانية انتشار الفيروس خلال تأدية صلاة لعيد:

"بأي حال عدت يا عيد"

أما بالنسبة لطقوس العيد الأخرى التي اعتادها المسلمون في مختلف الدول العربية، فلن تكون مثلما كانت عليه سابقاً، والإجراءات لا تخلو من الغرابة أيضاً، ففي بعض الدول كسوريا، كانت السلطات قد أعلنت منع أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد خصوصاً ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات. إضافة إلى الاستمرار في حظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحا.

وفي السياق نفسه، كانت مصر قد أعلنت تشديد الاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كوفيد-19 خلال عطلة عيد الفطر، و"غلق كل المحلات التجارية والمولات (المراكز التجارية) والمطاعم... وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات.. وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي". وقد أجازت هيئة كبار علماء الأزهر صلاة العيد في المنازل.

كذلك أعلنت الجزائر الأسبوع الماضي تمديد إجراءات الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد، إلى يوم 29 أيار/مايو؛ أي إلى ما بعد عيد الفطر.

من جانبها أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السودانية عن موافقة مجلس الأمن والدفاع على تمديد الحظر الكلي بولاية الخرطوم لمدة اسبوعين اعتباراً من يوم الثلاثاء (19أيار/ مايو). وقد راجعت اللجنة الموقف الصحي بالبلاد ومدى فاعلية الإجراءات الاحترازية التي اتخذت، مؤكدة بأن هذه الإجراءات قد ساهمت في الحد من انتشار الفيروس. ودُعي المواطنون كافة للالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق ضوابط الحظر منعاً لانتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت في اخر بياناتها عن تسجيل 105حالات وفاة وأكثر من ألفي إصابة.

وانطلق على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ: #عيدك_في_بيتك بين السخرية والجد، فغردت إحداهن باسم "داركنيس":

"الريم العتيبي" اعادت نشر الهاشتاغ " ونشرت صورة لحلويات:

كما غردت نسمة مؤكدة أنها ستحتفل بالعيد تحت أي ظرف ووفق الطروف المتاحة:

ونتيجة الإجراءات المتخذة في محاربة كورونا، لا شك أن روح العيد قد فقدت بعضاً من بريقها المعتاد فلن يكون من الممكن تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء. كما أن الخيبة الأكبر ستكون من نصيب الأطفال، الذين قد يواجهون صعوبة في تقبل "وجه العيد" الجديد في زمن كورونا، فقد كان العيد بالنسبة للأطفال فرصة للذهاب إلى أماكن الألعاب بملابس جديدة تشترى بشكل خاص لهذه المناسبة ولقاء الأقارب والحصول على "العيدية" التي تعتبر هدية رمزية تفرح قلوب الأطفال والكبار في أيام العيد.

ولكن يبدو أن بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لم يستسلموا لفكرة غياب "العيدية"، ووجدوا الحل: 

وفي نفس السياق غرد "الزين" مطالبا بالعيدية تحت اي ظرف وشرح ريقة توصيلها:

العيد في العالم الافتراضي

وفي حين أن التباعد الاجتماعي هو الحل المثالي للوقاية من التقاط فيروس كورونا، لن يكون ممكناً تبادل التهاني و"المعايدات" عبر العناق أو المصافحة في العيد، غير أنالتكنولوجيا الحديثة قد وفرت منصات اجتماعية مختلفة تمكن الناس من التحدث مع بعضهم البعض وتبادل الرسائل النصية والصور بسرعة ورؤية بعضهم أيضاً عبر مكالمات الفيديو في العالم الافتراضي، التي ستكون ساحة اللقاء الوحيدة تقريبا المتاحة حالياً إلى أن تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد الذي غير شكل الحياة حول العالم.

ريم ضوا

  • BG Ramadan 2019 Dhaka (Imago Images/Xinhua/S. Reza)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    السفر ولو على ظهر القطار

    في دكا عاصمة بنغلاديش، يحاول الآلاف من الناس الحصول على مقعد في القطار أو حتى فوق القطار إن اقتضى الأمر. ولأن الكثير من المسافرين يرغبون في زيارة أقاربهم بعد نهاية شهر رمضان والاحتفال بالعيد معهم، فإن الازدحام يكون شديداً للغاية على وسائل النقل العام، ويؤدي إلى حالة من الفوضى في هذا البلد الآسيوي.

  • BG Ramadan 2019 Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    عيد الفطر في ألمانيا

    في بلدان مثل ألمانيا يعتبر صوم رمضان مهمة ليست بالسهلة، لأن ساعات الصوم طويلة مقارنة مع بلدان أخرى. ووجه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، رسالة شكر وتحية للمسلمين وهنأهم فيها بالعيد، وقال إن شهر رمضان وعيد الفطر صارا "جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا". إعداد: إينيس أيزل/ ر.م

  • BG Ramadan 2019 Ägypten (Reuters/H. Adel)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    كعك العيد في مصر

    هذه السنة، احتفل المصريون بعيد الفطر في الخامس من (يونيو/ حزيران). أما فرحة العيد، فإنها لن تكتمل إلاّ مع تناول كعك العيد (الصورة) مع الأهل والأصدقاء.

  • BdTD Westjordanland Gebäck für das Fest des Fastenbrechens (Reuters/A.O. Qusini)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    حلويات

    في الضفة الغربية، يُحضر هذا الرجل الفلسطيني الحلوى تمهيداً لبيعها مع قدوم عيد الفطر، حيث يزداد الإقبال على شراء الحلوى وإعداد أنواع مختلفة منها.

  • Eid al-Fitr in Tunesien 2018 (picture-alliance/AA/Y. Gaidi)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    تونس

    الاحتفال بالعيد لا يقتصر فقط على تناول مختلف أنواع الحلويات، وتقديم هدايا للأطفال الصغار، وإنما التقاط صور تذكارية أيضا مع أفراد العائلة، مثلما في هذه الصورة المُلتقطة في أول أيام العيد في تونس.

  • BG Ramadan 2019 Mekka (Getty Images/AFP)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    مكة المكرمة

    في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، شد اكثير من المسلمين الرحال إلى المملكة العربية السعودية، من أجل أداء مناسك العمرة هناك. وقد صلى عدد كبير منهم في المسجد الحرام. واحتفلت السعودية بعيد الفطر في (الرابع من يونيو/ حزيران).

  • BG Ramadan 2019 Nairobi (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    صلاة العيد

    في هذه الصورة المُلتقطة في العاصمة الكينية نيروبي، يؤدي هذا الطفل الصغير صلاة العيد بجانب النساء. وكما تظهر الصورة، يقف الطفل في الصفوف الأمامية ويرتدي الجلباب.

  • Eid al-Fitr in Afghanistan (Getty Images/AFP/W. Kohsar)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    أفغانستان.. الحلويات والفواكه المجففة

    في العاصمة الأفغانية كابول أحد الباعة يعرض أنواعاً مختلفة من الحلويات والفواكه المجففة، التي تزين موائد الإفطار والاحتفال مع أفراد العائلة والأصدقاء بفرحة العيد.

  • BG Ramadan 2019 Srinagar (Getty Images/AFP/T. Mustafa)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    حناء العيد

    من بين أبرز العادات والتقاليد، التي دأب الأطفال الصغار على القيام بها في العيد هي طلاء أيدهم بالحناء. وتستقبل هذه الطفلة الصغيرة في سريناغار في كشمير العيد بالحناء، التي تُزين يديها في هذا اليوم المميز للغاية لديها.

  • BG Ramadan 2019 Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

    كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟

    تركيا

    في العطل، يأخذ الكثير من الأتراك إجازة كاملة طوال أسبوع من أجل زيارة الأهل والأقارب أو الذهاب إلى البحر. وفي يوم عيد الفطر، الذي احتفل به الأتراك هذه السنة في الرابع من يونيو/حزيران 2019، وكما في البلدان الإسلامية الأخرى تمتلئ المساجد بالمصلين، ويحصل الأطفال الصغار على الحلويات أو الهدايا من الأهل أو الجيران.


 

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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