بأغنيتها الجديدة.. أديل تتصدر سباق الأغاني في بريطانيا

تصدرت نجمة موسيقى السول البريطانية أديل سباق الأغنيات في بريطانيا للمرة الأولى منذ ست سنوات، مع أغنيتها الجديدة "إيزي أون مي" التي حصدت أعلى مبيعات يحققها عمل غنائي منفرد منذ عام 2017.
وحققت الأغنية المنفردة التي تشارك فيها أديل مع العالم تفاصيل السنوات المؤلمة التي عانت منها منذ طرحها آخر أعمالها، مبيعات بلغت 217 ألفا و300. وهذا الرقم هو الأعلى الذي تسجله أغنية في أسبوعها الأول منذ "شيب أوف يو" لإد شيران عام 2017، بحسب ترتيب "أوفيشل سينغلز تشارت".
وهذه ثالث أغنية لأديل تحتل هذا المركز، وفق القائمين على التصنيف.
كذلك حصدت الأغنية 24 مليون استماع عبر خدمات البث التدفقي في بريطانيا خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، محطمة الرقم القياسي الذي حققته أريانا غراندي عام 2019.
ورغم ابتعادها لسنوات عن الأضواء، كان محبو أديل بالملايين على الموعد لسماع أغنيتها الجديدة التي حققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.
وتطرح أديل ألبومها الجديد "30" بعد طول انتظار في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أعلنت المغنية صاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة بينها "هيلو" و"ساموان لايك يو" الأسبوع الماضي. وتطرقت المغنية البريطانية البالغة 33 عاما، حديثا عن "عام القلق" الذي شهد تفكك زواجها.
وهي بدأت تسجيل العمل قبل ثلاث سنوات، وفق ما أشارت على تويتر قائلة إن حياتها كانت في هذه الفترة "متاهة من الفوضى المطلقة والاضطراب الداخلي".
ر.ض/ أ.ح (أ ف ب)
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
ولدت "أديل لوري بلو آدكنز" في 5 أيار 1988، وقد ظهرت موهبتها الغنائية في مرحلة مبكرة من عمرها. التحقت "أديل" بمدرسة لتعليم الموسيقى وأصدرت أول أغنية لها بعنوان "Hometown Glory" (مدينتي الرائعة) وهي في سن السادسة عشر من عمرها، ويتناول موضوع الأغنية لمحة عن نشأتها.
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
في سن الثامنة عشرة وضعت أديل أغنية على موقع "ماي سبيس" الإلكتروني. عقب ذلك أعربت شركة "إكس إل" للتسجيلات الموسيقية عن رغبتها بتوقيع عقد معها غير أن الأمر لم يتم. غير أنها حققت نجاحها الأول عن طريق أغنية "Chasing Pavements " (لا أمل في الأفق ولا جدوى في المسعى)، والتي فازت بجائزة الـ "غرامي" العالمية.
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
أصدرت "أديل" ألبومها الأول "21" في كانون الثاني 2008، وبعد مرور عام على إصدار الألبوم حقق مبيعات تفوق المليونين، وهي مبيعات مُذهلة بالنسبة لفنانة كانت مغمورة تماماً قبل عام واحد. وتناول موضوع أغنية "My Same" (يا أنا) الخلاف الذي دَبَ بينها وبين أفضل صديقاتها "لورا دوكريل".
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
مواضيع تحطم القلب التي تُثيرها أديل تشكل سر نجاحها، وارتفاع حدة الرثاء نتيجة التعرض للخيانة، لاقى قبولاً من جمهورها. أغنية " Rolling in the Deep" (حسرة تستوطن القلب) تتضمن في طياتها إحساس بالحاجة للانتقام ممن كان حبيباً – وقد حققت الأغنية نجاحاً منقطع النظير، وحصدت ثلاث جوائز"غرامي" للموسيقى، وبِيعَ أكثر من أربعة عشر مليون نسخة من الأغنية.
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
صدر ألبومها الواحد والعشرين في كانون ثاني 2011 ولقي ترحيباً على المستوى العالمي وقد أطلقت عليه إسم "break up"(الإنفصال) وقد أصدرته بعد إنفصالها عن صديقها الغامض، و تُعَبر أغنية "Turning Tables" (رأساً على عقب) عن حالة الضعف المؤلمة في مواجهة التصميم والثبات.
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
تُحب أديل فرقة "كيور" الظاهرة في الصورة أعلاه والتي تعزف لحن أغنية " Lovesong" (أغنية حب) من ألبومها الـ "21"، هذه الأغنية التي حققت نجاحاً ملفتاً على الصعيد العالمي.
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
تربع الألبوم الـ"21" على ذروة المبيعات في العقد الفائت، وبيع أكثر من ثلاثين مليون نسخة منه. وقد حَصَدَ الألبوم في عام 2012 جوائز "غرامي" الأمريكية و جوائز "بريت" البريطانية، وأعتُبِرَ أفضل ألبوم لعام 2012 ، كما حاز الألبوم على ثلاثة أرقام للمرتبة الأولى إحداها للأغاني الفردية في الولايات المتحدة الأمريكية – ويشمل هذا أغنية " Set Fire to the Rain" (سأمزج ألسنة النار خيوط المطر).
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
رغم أن أغنية " Someone Like You" (سأبحث عن أحد ما مثلك) هي الأغنية التي صنعت إسم "أديل" وجعلت صوتها يصل إلى كل مكان، إلا أن هناك علاقة مضطربة بين "أديل" وبين الشهرة. في تصريح أدلت به "أديل" لصحيفة "الأبزيرفر" اللندنية جاء فيه: " إن تأثير الشهرة قوي، فهي تجتذبك إليها، ومن الصعب جداً أن تقاومها، ولكن بعد فترة أجد نفسي غير راضية بحياة إن لم تكن واقعية."
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
وجِهَتْ الدعوة لـ "أديل" في عام 2011 لتأليف وغناء أغنية لفيلم "جيمس بوند" الجديد بعنوان: "Skyfall" (إنطباق السماء) ، وبتعاون "أديل" مع "بوول إيبورث" تمكنا من تأليف أغنية حطمت كل الأرقام في تشرين أول 2012 وحصدت الأغنية جائزتين من جوائز الأكاديمي عن أفضل أغنية أعدت خصيصاً و لأول مرة لتتناسب مع موضع فيلم "جيمس بوند."
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"أديل"..من فنانة مغمورة إلى نجمة عالمية
في عام 2015 طرحت أديل أغنية " Hello" (مرحباً) وسرعان ما حازت هذه الأغنية على المراتب الأولى في ثلاثين بلداً. وشكلت هذه الأغنية أرضية لإصدار ألبومها الـ "25"، وتوجهت "أديل" بحديثها إلى جمهورها بقولها: "ألبومي الأخير حطم كل الأرقام، وإذا ما أردتُ أن أطلقَ لقباً على هذا الألبوم فإنني سأسميه بالألبوم التجميلي الذي سيعوض ما فاتني من وقت".
الكاتب: يوليان تموكير/غالية داغستاني