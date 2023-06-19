بأغان حماسية.. فرقة "فولني كور" البيلاروسية تشارك في افتتاح منتدى DW

شهد منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله (DW) والذي انطلق اليوم الاثنين (19 يونيو/حزيران 2023) مشاركة فرقة "فولني كور" VOLNY CHOR الغنائية البيلاروسية.

قدمت الفرقة أغنيات أثارت تفاعلاً كبيراً من جانب الحضور على الرغم من أنها كانت باللغة البيلاروسية. لكن التفاعل لم يكن بسبب أصوات الفرقة الحماسية وحسب وإنما لتاريخ وطبيعة الفرقة نفسها.

ففي 25 أغسطس/آب من عام 2020 ، قدمت "فولني كور" أول عرض غنائي عام لها في مركز للتسوق بالعاصمة مينسك بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق. ومنذ الأيام الأولى لوجودها، أصبحت الفرقة جزءًا نشطًا من حركة الاحتجاج ومصدرًا قويًا لإلهام مواطني روسيا البيضاء في مواجهة نظام حكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

شاركت الفرقة قبيل الجسلة الافتتاحية الأولى للمؤتمر الإعلامي الدولي فيما كان أعضاؤها يرتدون ملابس بيضاء وأقنعة تغطي وجوههم بشكل كامل لا يظهر منها إلا العينان، وهي الطريقة التي اتبعتها الفرقة في عروضها داخل بيلاروسيا كنوع من الاحتجاج على حكم الرئيس لوكاشينكو وخوفاً من ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم ولعائلاتهم.

وتوضح فريتشا سبازوفسكا، المسؤولة في دويتشه فيله (DW) عن منتدى الإعلام أن "أعضاء الفرقة الغنائية يعيشون حالياً بولندا لأنهم مُضطهَدون في بلادهم ويساروهم القلق من احتمال تعرض أفراد عائلاتهم للأذى أيضاً".

وعلى مستوى واسع داخل وخارج بيلاروسيا، تحظى أغاني فرقة "فولني كور" بقبول واسع، حيث أصبحت الأغاني - التي تتخذ طابع مقاومة الديكتاتورية - تُسمع في جميع أنحاء العاصمة مينسك وكل بيلاروسيا وفي خارجها أيضاً.

وأصبح البيلاروسيون يعرفون عن ظهر قلب كلمات الأغاني الشهيرة مثل "Pahonia" (المطاردة) و"Mahutny Boža" (الإله العظيم)".

وتقول الفرقة الغنائية على صفحتها الإلكترونية إنها تضم مغني كورال محترفين وموسيقيين وشعراء وحتى عدد من الأشخاص العاديين والهواة، "تجمعهم رغبة مشتركة واحدة وهي وقف عنف قوات الأمن تجاه المواطنين الرافضين لحكم ألكسندر لوكاشينكو وإنفاذ العدالة".

ويقام منتدى الإعلام العالمي Global Media Forum في مدينة بون الألمانية على مدى يومين ويناقش قضية الانقسام والتباعد خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل المجتمع الواحد أو على الصعيد الدولي.

عماد حسن