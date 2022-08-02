 بأسعار مخفضة.. طالبان تعلن الاتفاق مع روسيا على استيراد الطاقة والقمح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بأسعار مخفضة.. طالبان تعلن الاتفاق مع روسيا على استيراد الطاقة والقمح

بعدما عرضت موسكو على إدارة طالبان خصما على متوسط أسعار السلع العالمية، وقعت الحركة الأفغانية اتفاقا مع روسيا لاستيراد البنزين والديزل والغاز والقمح في أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها الحركة منذ عودتها لحكم أفغانستان.

حركة طالبان

قياديون من حركة طالبان

قال القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الأفغاني حاجي نور الدين عزيزي لرويترز إن طالبان وقعت اتفاقا مؤقتا مع روسيا لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح لأفغانستان.

وأضاف عزيزي إن وزارته تعمل على تنويع شركائها التجاريين وإن روسيا عرضت على إدارة طالبان خصما على متوسط أسعار السلع العالمية.

مختارات

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.

أفرجت حركة طالبان عن مهندس أميركي مقابل إفراج الولايات المتحدة عن الزعيم الأفغاني القبلي بشير نورزاي الذي تربطه علاقة بالحركة والذي منحه الرئيس جو بايدن عفوا بعد إدانته بتهريب المخدرات وقضائة 17 عانا في السجن.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بحاجة إلى جمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات أساسية وملحة لأفغانستان حتى نهاية العام، محذراً من أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار

وتعد هذه الخطوة أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل أكثر من عام ويمكن أن تساعد في تخفيف عزلة الحركة الإسلامية التي أبعدتها فعليا عن النظام المصرفي العالمي.

ولا تعترف أي دولة رسميا بطالبان التي خاضت تمردا استمر 20 عاما ضد القوات الغربية وحلفائها الأفغان المحليين قبل أن تسيطر على كابول مع انسحاب القوات الأمريكية.

وقال عزيزي إن الصفقة تشمل توريد روسيا نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل و500 ألف طن من غاز البترول المسال ومليوني طن من القمح سنويا.

ولم ترد وزارتا الطاقة والزراعة الروسيتان بعد على طلبات للتعليق على الاتفاق. كما لم يرد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المسؤول عن النفط والغاز، حتى الآن.

وقال عزيزي إن البيانات الدولية أظهرت أن معظم الأفغان يعيشون تحت خط الفقر وإن مكتبه يعمل على دعم التجارة والاقتصاد من خلال التواصل الدولي.

وأضاف "الأفغان في حاجة ماسة. أيا كان ما نفعله، فنحن نفعله من منطلق المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب".

وقال إن أفغانستان تلقت أيضا بعض الغاز والنفط من إيران وتركمانستان ولديها علاقات تجارية قوية مع باكستان لكنها تريد أيضا التنويع.

إ.ع/ص.ش (  رويترز)

  • Afghanistan | Zahlreiche Tote bei Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    خسائر كبيرة في الأرواح

    حسب الحكومة الأفغانية، أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم وجرح أكثر من 600 في شرقي البلاد بسبب زلزال مدمر. رقم الضحايا يبقى مؤقتاً وقد يرتفع أكثر مع وجود أنقاض كبيرة وعدم تقدم عمليات الإنقاذ وقلة المعلومات المتوفرة. بلغت قوة الزلزال 6.1 على مقياس ريشتر، وأدى إلى تدمير قرى بالكامل وطرقات وشبكة الهاتف.

  • Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    مقابر جماعية

    سكان إقليم باكتيكا يقومون بمحاولة إنقاذ الجرحى وإخراجهم من الركام. رجل اسمه كوسار، فقد والده في الزلزال، صرّح لـDW إنهم استيقظوا ليلة الزلزال الساعة الواحدة صباحا على وقع اهتزاز كبير، وبعدها تحوّل كل شيء إلى غبار. ويتابع أنه تم حفر مقابر جماعية ودفنت فيها الجثث، لافتاً إلى أن الناجين يحتاجون بشدة إلى الغذاء والمأوى.

  • Afghanistan | Erdbeben: Verletzte werden per Hubschrauber evakuiert

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    صعوبات في الإنقاذ

    أرسلت السلطات طائرات مروحية لمحاولة إنقاذ المتضررين ونقل الجرحى. غير أن أفغانستان لا تتوفر سوى على عدد ضئيل للغاية من هذه الطائرات، كما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات جمة في بلد يعاني مسبقا من أزمات كبيرة. ما يزيد من تعميق صعوبات الوصول إلى الضحايا وقوع الزلزال في منطقة جبلية وتأكيد السلطات أنها غير قادرة على الوصول لكل الضحايا.

  • Afghanistan | Tote nach Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    تحديات كبيرة لحركة طالبان

    طالبت حركة طالبان، التي تحكم افغانستان منذ سيطرتها على كابول الصيف الماضي، المنظمات الدولية بدعم سريع للبلد. الزلزال يمثل تحديا كبيرا للحركة لأجل العمل مع المنظمات الأممية مجددا، خصوصا بعد انقطاع العديد من المساعدات الدولية بسبب العقوبات المفروضة على الحركة ورفض هذه الأخيرة تنفيذ تعهداتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

  • Afghanistan | Tote nach Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    الحظ التعيش لسكان الشرق

    تقع عدة أجزاء من أفغانستان في منطقة زلزالية نشيطة، وخصوصا منطقة جبال هندوكوش الشرقية التي توجد كذلك في شمال غرب باكستان، حيث وقعت زلازل هناك على مدى العقود الماضية. ما يزيد من عمق المأساة أن البنى التحتية في هذا الجزء من أفغانستان سيئة للغاية، والمنازل المبنية بالطين غير مشيدة بشكل آمن، ما يجعلها عرضة للسقوط.

  • Tote nach Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    دعم باكستاني رغم التوتر

    وعدت باكستان بإرسال المساعدة لجارتها أفغانستان، خصوصا أن الزلزال وقع على الحدود الغربية لباكستان. رغم تأكيد سكان باكستانيين شعورهم بالزلزال في مناطقهم، إلّا أنه لم تسجل حالات وفاة أو سقوط منازل. العلاقة بين باكستان وحركة طالبان ليست وردية حاليا، بسبب اتهام إسلام آباد لكابول بعدم القيام بجهد كبير لمنع هجمات إرهابية تنطلق من أفغانستان على أهداف في باكستان.


مواضيع ذات صلة

FILE - In this file image from television transmitted by the Arab news channel Al-Jazeera on Monday Jan. 30, 2006, Al-Qaida's then deputy leader Ayman al-Zawahri gestures while addressing the camera. Al-Qaida's central leadership broke with one of its most powerful branch commanders, who in defiance of its orders spread his operations from Iraq to join the fighting in Syria and fueled bitter infighting among Islamic militant factions in Syria¿s civil war. The break, announced in a statement Monday, appeared to be an attempt by Al-Zawahri, to establish control over the feuding militant groups in Syria and stem the increasingly bloody reprisals among them. (AP Photo/Al-Jazeera, File)

مقتل الظواهري ـ ترحيب دولي بعالم "أكثر أمانا" 02.08.2022

رحبت السعودية وكندا ودول أخرى بمقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية هي الأولى منذ خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. جو بايدن حين تأكيده مقتل زعيم القاعدة، حذر من أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.

Afghan farmers collect raw opium as they work in a poppy field in Khogyani district of Jalalabad, east of Kabul, Afghanistan, Friday, May 10, 2013. Opium poppy cultivation has been increasing for a third year in a row and is heading for a record high, the U.N. said in a report. Poppy cultivation is also dramatically increasing in areas of the southern Taliban heartland, the report showed, especially in regions where thousands of U.S.-led coalition troops have been withdrawn or are in the process of departing. The report indicates that whatever international efforts have been made to wean local farmers off the crop have failed. (AP Photo/Rahmat Gul)

رغم وعود طالبان.. الأفيون يزدهر في أفغانستان 20.12.2021

ازدهرت زراعة الأفيون وتجارته في أفغانستان كمصدر دخل في البلاد وسط ارتفاع معدلات الفقر المدقع، ما يشير إلى فشل حركة طالبان في تنفيذ تعهدها أو تراجعها عن هذا التعهد بمكافحة انتاج هذا المخدر بعد سيطرتها على زمام الأمور.

An Afghan refugee woman, right, walks along with food and other donation offered as humanitarian aid by German government after she received those at a refugee camp in Kabul, Afghanistan on Sunday, Dec. 11, 2005. Around 195 refugee families got sugar, flour, tea, beans, peas and cooking oil ahead of the winter season. (AP Photo/Musadeq Sadeq)

طالبان تسنجد بألمانيا والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات 19.09.2021

دعت حركة طالبان المجتمع الدولي لزيادة تقديم المساعدات للبلاد، مشددة على أن الحركة ليست تنظيما إرهابيا. ويذكر أن العديد من الدول المانحة أوقفت مساعداتها بمجرد سيطرة التنظيم المتشدد على أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية.