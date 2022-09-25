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سؤال هذا الأسبوع من تلميرش آلفيش رودريغيش من البرازيل.
يريد أن يعرف: لماذا لا تسقط الشمس والقمر على الأرض؟
بعد أقل من خمسة عقود ونصف على رحلة أبولو 11 التي وضعت قدم أول إنسان على سطح القمر، تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج طموح للعودة إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس". ما الأهداف القريبة والبعيدة؟
رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.
التقط القمر الاصطناعي "بيبي كولومبو" المخصص لاستكشاف عطارد أولى صوره لأقرب كوكب إلى الشمس، وحلّق على ارتفاع نحو مائتي كيلومتر منه، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.
في تطور لافت، بدأت وكالة الفضاء الأميريكية "ناسا" مهمة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية لتصطدم بأحد الكويكبات. الخطوة "التاريخية" تهدف لتجنب الأرض خطر ارتطام جسم فضائي بها.
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