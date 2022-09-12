 اِسأل | المستقبل الآن | DW | 18.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

اِسأل

سؤال هذا الأسبوع من تلميرش آلفيش رودريغيش من البرازيل. يريد أن يعرف: لماذا لا تسقط الشمس والقمر على الأرض؟

المزيد من المركز الإعلامي

Pflanzen gegen Feinstaub, Projekt Zukunft

نباتات ضد الجسيمات الدقيقة في الهواء 12.09.2022

Stadtstress, Projekt Zukunft

كيف نتعامل مع ضغوط الحياة في المدن؟ 12.09.2022

Gute Laune Lebensmittel, Projekt Zukunft

أطعمة تحسن المزاج 12.09.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - ما هي الطرق المثلى للتعامل مع ضغوط الحياة في المدينة؟ 12.09.2022

المزيد المستقبل الآن

USA New York | Manhattan | Aussicht

المستقبل الآن - مواجهة الأمطار الغزيرة والفيضانات وغيرها 18.09.2022

++++Nur im Zusammenhang über den SRF-Beitrag verwenden+++++ Hallenwohnen©SRF Still aus SRF-Beitrag 'Hallenwohnen'.

قاعات السكن - نمط عيش مغاير 18.09.2022

Dunkles Universum, Projekt Zukunft

إسأل! لماذا الكون حالك الظلام؟ 12.09.2022

Airglow, Projekt Zukunft

وهج في السماء 12.09.2022

اقرأ أيضا

John Young on the lunar surface, 1972. Astronaut John W. Young, commander of the Apollo 16 lunar landing mission, jumps up from the lunar surface as he salutes the U.S. Flag at the Descartes landing site during the first Apollo 16 extravehicular activity (EVA-1). Astronaut Charles M. Duke Jr., lunar module pilot, took this picture. The Lunar Module (LM) Orion is on the left. The Lunar Roving Vehicle is parked beside the LM. The object behind Young in the shade of the LM is the Far Ultraviolet Camera/Spectrograph. Stone Mountain dominates the background in this lunar scene. HINWEIS: Das Aufnahmedatum ist nicht immer bekannt. (Heritage Space/Heritage Images)

لماذا يرغب الأميركيون في العودة إلى القمر؟ 10.09.2022

بعد أقل من خمسة عقود ونصف على رحلة أبولو 11 التي وضعت قدم أول إنسان على سطح القمر، تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج طموح للعودة إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس". ما الأهداف القريبة والبعيدة؟

An image of an Earth view with comet Neowise. 3D illustration Graphic with high detailed NASA images for the earth.

جسيم "كامو أوليوا".. هل أصبح للأرض "قمر جديد"؟ 21.11.2021

رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.

Künstlerische Darstellung des Vorbeiflugs von «BepiColombo» am Merkur am 1. Oktober 2021. Die Merkur-Sonde «BepiColombo» wird am Samstag um 1.34 Uhr (MESZ) in nur rund 200 Kilometern Höhe am innersten Planeten des Sonnensystem vorbeisausen. (zu dpa «Merkur-Sonde erstmals am Bestimmungsort - aber nur kurz») +++ dpa-Bildfunk +++

المهمة الفضائية الأوروبية ترسل أولى صور كوكب عطارد 03.10.2021

التقط القمر الاصطناعي "بيبي كولومبو" المخصص لاستكشاف عطارد أولى صوره لأقرب كوكب إلى الشمس، وحلّق على ارتفاع نحو مائتي كيلومتر منه، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.

The SpaceX Falcon 9 rocket launches with the Double Asteroid Redirection Test, or DART, spacecraft onboard, Tuesday, Nov. 23, 2021, Pacific time (Nov. 24 Eastern time) from Space Launch Complex 4E, at Vandenberg Space Force Base in Calif. NASA launched the spacecraft on a mission to smash into an asteroid and test whether it would be possible to knock a speeding space rock off course if one were to threaten Earth. (Bill Ingalls/NASA via AP)

ناسا تطلق مهمة غير مسبوقة لإنقاذ الأرض 24.11.2021

في تطور لافت، بدأت وكالة الفضاء الأميريكية "ناسا" مهمة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية لتصطدم بأحد الكويكبات. الخطوة "التاريخية" تهدف لتجنب الأرض خطر ارتطام جسم فضائي بها.