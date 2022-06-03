 ايجابيات وسلبيات استبدال البطارية | عالم السرعة | DW | 10.06.2022

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عالم السرعة

ايجابيات وسلبيات استبدال البطارية

في الوقت الذي بدأت فيه السيارات الكهربائية تنتشر في الشوارع بدا التفكير بمستقبل البطارية. في حلقة اليوم سنتعرف على تقنية استبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة وسنختبر ايجابيات وسلبيات هذه التقنية.

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