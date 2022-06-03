ايجابيات وسلبيات استبدال البطارية

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في الوقت الذي بدأت فيه السيارات الكهربائية تنتشر في الشوارع بدا التفكير بمستقبل البطارية. في حلقة اليوم سنتعرف على تقنية استبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة وسنختبر ايجابيات وسلبيات هذه التقنية.
اختتمت الألعاب الشتوية "أولمبياد بكين 2022" التي أقيمت وسط مقاطعة من عدد من الدول، وفي خضم المخاوف من مخاطر فيروس كورونا، وحظيت بمتابعة جماهيرية هزيلة، لكن رغم كل ذلك كانت هناك إنجازات رياضية.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟
ينعقد اجتماع في أوسلو بحضور 15 ممثلا عن حركة طالبان لمناقشة الوضع الإنساني والحقوقي في أفغانستان مع سياسيين غربيين. النرويج دعت إلى هذا الاجتماع وتعليقات غاضبة في مواقع التواصل تعتبر الاجتماع "دعماً" و"محاباة" لطالبان.
يهدف اجتماع الثلاثاء بين جو بايدن وكبار ساسة الاتحاد الأوروبي لتثبيت العلاقات عبر الأطلسي. الرئيس الأمريكي الجديد يحرص على فتح صفحة جديدة لكن حقيبته لا تخلو من مطالب طالب بها سلفه دونالد ترامب.
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