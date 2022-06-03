ايجابيات وسلبيات استبدال البطارية

اختتام أولمبياد بكين الشتوي.. النرويج في الصدارة وألمانيا ثانية

اختتمت الألعاب الشتوية "أولمبياد بكين 2022" التي أقيمت وسط مقاطعة من عدد من الدول، وفي خضم المخاوف من مخاطر فيروس كورونا، وحظيت بمتابعة جماهيرية هزيلة، لكن رغم كل ذلك كانت هناك إنجازات رياضية.