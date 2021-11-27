 اوميكرون- تشديد الإجراءات حول العالم ومخاوف من تكرار كابوس عام 2020 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2021

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اوميكرون- تشديد الإجراءات حول العالم ومخاوف من تكرار كابوس عام 2020

بدأت عدة دول حول العالم في تشديد الإجراءات للحد من انتشار نسخة فيروس كورونا المتحورة "اوميكرون"، فيما تتصاعد المخاوف من موجة خامسة، ومن تكرار كاوبس عام 2020 حين تسبب الوباء في وفاة عشرات الآلاف.

Deutschland Corona-Patienten auf Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock

مع تزايد انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا "اوميكرون" بدأت عدة دول حول العالم في تشديد الإجراءات للحد من انتشار الوباء.

ففي النمسا تم تشديد لوائح الدخول إلى البلاد، وذكرت وزارة الصحة النمساوية أن القواعد التى وضعتها تسمح وحتى إشعار آخر ، للأشخاص الذين لديهم شهادات على تلقي التطعيم الثلاثي أو التعافى  من كوفيد-19،  بدخول البلاد.

مختارات

حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار بعض الأنظمة الصحية بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون، ورجحت أن يكون المتحور الجديد انتشر بالفعل في معظم الدول حتى التي لم تتحقق حتى الآن من ذلك.

ويتعين على الأشخاص، غير الحاصلين على جرعة التطعيم  الثالثة  المعززة، أن يقدموا نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ( بي سي آر) أو سيضطرون إلى الحجر الصحي فور وصولهم.

وفي فرنسا، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور أوميكرون. وأضاف أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.

وبموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.

وفي هولندا، أفادت وسائل إعلام أن خبراء الصحة يوصون بأن تدخل البلاد في حالة إغلاق "صارمة"، وذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير/كانون الثاني.

ونصح الخبراء الحكومة بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها بسبب المخاوف الكبيرة من الانتشار السريع لأوميكرون والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.

وكانت الحكومة قد أمرت يوم الثلاثاء باستمرار الإغلاق من بين الخامسة مساء والخامسة صباحا للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، والمفروض منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 14 يناير كانون الثاني، كما صدرت أوامر بأن يبدأ إعلاق المدارس الابتدائية في عطلة الشتاء مبكراً بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال.

 

ألمانيا ـ توقع "موجة خامسة هائلة"

وفي ألمانيا  حذرت جمعية المستشفيات الألمانية من تفاقم الوضع في المستشفيات بألمانيا على نحو بالغ حال تأكدت التوقعات الخاصة بمتغير كورونا الجديد "أوميكرون". وقال رئيس الجمعية، جيرالد جاس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه إذا تأكد أن هذا المتغير أكثر عدوى بكثير من المتحور دلتا، وشدة الأعراض مماثلة، سيتعين التعامل مع عدد كبير من المرضى المصابين بأعراض خطيرة في وقت متزامن، وأضاف: "بالنسبة للمستشفيات، سيكون هذا وضعا متفاقما متجاوزا لكل ما مررنا به حتى الآن".

ودعا جاس الساسة إلى تحليل النتائج المتعلقة بأوميكرون من البلدان الأخرى "بعناية شديدة"، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات مضادة "في وقت مبكر جدا" عبر فرض قيود على الاختلاط، حال تأكدت المخاوف. وقال: "يجب ألا نضيع وقتا، ويجب أن نتحرك على الفور، قبل أن ترتفع 
الأعداد في ألمانيا ولا يمكن منع العبء الزائد على المستشفيات".

وكان وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، أعلن أمس الجمعة أنه يتوقع "موجة خامسة هائلة" من جائحة كورونا بسبب متغير أوميكرون.
وقال لاوترباخ في هانوفر: "افترض موجة خامسة هائلة... علينا أن نفترض أن موجة أوميكرون التي نواجهها، والتي في رأيي لا يمكننا منعها، ستكون تحديا كبيرا لمستشفياتنا، ولوحدات العناية المركزة لدينا، وأيضا للمجتمع 
بأكمله".
 

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

مخاوف في نيويورك من تكرار المأساة

وفي الولايات المتحدة وبالتحديد في ولاية نيويورك بدأت مطاعم بروكلين في الإغلاق الواحد تلو الآخر بسبب فورة إصابات بكوفيد-19، فيما تطول طوابير الانتظار للخضوع لفحص مع خشية سكان نيويورك من أن يعيشوا مجدداً كابوس عام 2020 عندما استحالت المدينة الكبيرة مركزاً عالمياً لهذه الجائحة.

وتوفي ما لا يقل عن 34 ألفا من سكان نيويورك منذ ربيع 2020 فيما لم تستعد المدينة ولا سيما حي مانهاتن فيها الحيوية التي كانت تتميز بها قبل الأزمة الصحية.

وخلال تلك الكارثة، فرغت شوارع نيويورك البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة والتي لطالما لقبت "المدينة التي لا تنام" كليا على مدى أسابيع في مشهد جدير بأفلام الخيال العلمي، ولم يكن يخرق الصمت في جادات مانهاتن الواسعة إلا صفارات سيارات الإسعاف فيما تجاوزت المستشفيات قدراتها الاستيعابية واضطرت المشارح إلى حفظ الجثث في شاحنات مبردة.

ومنذ أيام قليلة، عاد التوتر إلى الولايات المتحدة مع انتشار سريع للغاية للمتحور أوميكرون. وتوقع الرئيس جو بايدن الخميس "شتاء يعمه المرض الخطر والموت" لغير الملقحين.

في الأول من كانون الأول/ديسمبر، كان معدل الإصابات اليومية الجديدة 86 ألفا إلا أن هذا العدد وصل إلى 117 ألفا في 14 من الشهر نفسه في ارتفاع نسبته 35 % تقريباً في غضون أسبوعين. وتجاوز عدد الوفيات في أكثر بلد تسجيلاً للوفيات في العالم جراء هذه الجائحة، يوم الثلاثاء عتبة 800 ألف منذ 2020 بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.   

ع.ح./ع.ج.م.  (رويترز، د ب أ)

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    حصيلة مؤسفة

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  • BG Corona Deutschland

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    الإنذار الأخير

    على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    قلق على المسنين

    في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.

  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    .. وعلى الصغار أيضا!

    في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الفيروس في كل مكان

    هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

  • Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    بيتي هو مكتبي

    من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أسواق عيد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

    لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الجرعة الثالثة

    أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.


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