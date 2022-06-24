 اول فريق كرة قدم لمبتوري الاطراف في العراق | DW الأخبار | DW | 24.06.2022

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اول فريق كرة قدم لمبتوري الاطراف في العراق

عدما فقدوا ذراعاً أو ساقاً في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية التي أدمت العراق لسنوات، تجد مجموعة من الشباب بارقة أمل في فريق كرة قدم لمبتوري الأطراف

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