اول فريق كرة قدم لمبتوري الاطراف في العراق

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
عدما فقدوا ذراعاً أو ساقاً في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية التي أدمت العراق لسنوات، تجد مجموعة من الشباب بارقة أمل في فريق كرة قدم لمبتوري الأطراف
أعادت محكمة استئناف أمريكية النظر في دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية التي كانت تسيطر عليها "جماعة جيش المهدي" ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين بالعراق.
أيد مجلس النواب الأمريكي إلغاء تفويض الحرب الممنوح للرئيس عام 2002 والذي مهد الطريق لغزو العراق. ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً. وكان بايدن أعلن دعم الإلغاء.
يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟
يرى جون مولر، العالم السياسي الأمريكي بجامعة أوهايو أن هناك أوجه قصور منهجية نتجت عنها خسائر فادحة في صفوف الجيش الأمريكي إبان حرب العراق بسبب خطأ أساسي في التصميم الخاص بالحرب. فكيف حدث ذلك؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول