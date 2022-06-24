اول فريق كرة قدم لمبتوري الاطراف في العراق

خبراء: هذا ما حصدته واشنطن خلال عقدين من "الحرب على الإرهاب"!

يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟