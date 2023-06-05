انهيار سد في جنوب أوكرانيا.. مساع لمنع كارثة وسط تبادل اتهامات!

قال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على تويتر اليوم الثلاثاء (السادس من حزيران/يونيو 2023) إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعًا طارئًا يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب البلاد.



وبدأت عملية إجلاء المواطنين من المناطق الخطيرة، المعرضة لخطر الفيضان بعد تفجير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون، وفقًا لما قاله أولكسندر بروكودين، رئيس إدارة خيرسون الإقليمية العسكرية. وقال بروكودين عبر تطبيق تليغرام في الساعة 0345 بتوقيت غرينتش: "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج".



وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم" أن بروكودين قال: "بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق الخطيرة. جميع الخدمات مستمرة في العمل. خدمات الطوارئ ورجال الشرطة والجيش متواجدون. من فضلكم اصطحبوا معكم الوثائق والأغراض الأساسية وانتظروا حافلات الإجلاء". ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعًا سكنيًا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.



وأكد فلادمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا، أنه تم تدمير الجزء العلوي من السد نتيجة لهجوم. وأضاف أنه على الرغم من تضرر العديد من بوابات الفيضان بالسد، وانطلاق المياه بدون سيطرة، فإن هيكل السد أسفل المياه تمكن من النجاة من الهجوم. ونتيجة ما أسماه ليونتيف بـ"العمل الإرهابي"، ارتفع منسوب المياه بنحو 2,5 متر.

السد يقع في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية

وأعلنت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خيرسون أن السد دمر جزئيًا جراء "عدة ضربات أوكرانية". وكتب رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف على تليغرام أن "ضربات عدة استهدفت سد كاخوفكا" خلال الليل، مؤكدًا أنها دمرت صمامات بوابات السد وتسببت في "دفق مياه خارج عن السيطرة".

لكن القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية اتهمت القوات الروسية بتفجير السد. وأضافت القيادة على صفحتها بموقع فيسبوك: "قامت القوات الروسية المحتلة بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. يتم حاليًا تقييم حجم الدمار وسرعة ومنسوب المياه، وربما المناطق التي سوف تشهد فيضانات. جميع الخدمات تعمل. ويتم مراقبة الوضع حاليًا" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم" .



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول مدعوم من موسكو بمنطقة زابوريجيا قوله إنه لا يوجد "خطر كبير" حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا. وكانت موسكو قد اتهمت كييف أكثر مرة بشن هجمات على السد، محذرة من أن أي انتهاك قد يؤدي لوقوع كارثة، ويسفر عن وفاة الآلاف من المدنيين. كما تتهم أوكرانيا روسيا بالتخطيط لتفجير السد في عملية تهدف لتصوير كييف على أنها المنفذة للهجوم.



م.ع.ح/م.س (د ب أ، رويترز)