 انهيار الوضع الإنساني.. منظمات إنسانية تحذر من وضع كارثي في غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انهيار الوضع الإنساني.. منظمات إنسانية تحذر من وضع كارثي في غزة

المنظمات الإنسانية تشدد من تحذيراتها حول انهيار الوضع الإنساني في غزة، وخروج مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من الدول الأوروبية، والجيش الإسرائيلي يجدد دعوته للتوجه جنوباً.

من جهته جدد الجيش الإسرائيلي دعوته إلى المدنيين للتوجّه نحو جنوب غزة

من جهته جدد الجيش الإسرائيلي دعوته إلى المدنيين للتوجّه نحو جنوب غزة

وسط تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان غزة  إثر القصف الإسرائيلي المكثّف على القطاع، يعتزم مجلس الأمن غدا الاثنين بحث الأزمة بين إسرائيل وغزة، وفقاً لتقارير إعلامية متطابقة. بينما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته من "كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا"، بعد تحذيراته السابقة حول خشيته من "وابل غير مسبوق من المآسي" في القطاع الصغير الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة وتسيطر عليه "حماس".

وصباح الأحد (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الطحين (الدقيق) و"مواد البقاء الأساسية".

وأضافت الوكالة التابعة الأممية في بيان "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".

حاجة ملحة إلى المساعدات

توقفت إمدادات  المساعدات المتجهة إلى غزة  منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني ردّاً على هجوم دامٍ شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وحماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنّفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر أحكمت اسرائيل حصارها على غزة قاطعة عنه المياه والكهرباء والمواد الغذائية في حين أن القطاع يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ تولي حركة حماس السلطة فيه في 2007.

ومنذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر، دخلت 84 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية من مصر إلى غزة، حسب الأمم المتحدة، في حين أن هناك حاجة إلى مئة شاحنة على الأقل يوميا، وفق المنظمة الأممية.

وضع طبّي كارثي

في وقت سابق أعلنت  معظم مستشفيات غزة  بأنها لم تعد قادرة على معالجة المرضى سواء من جراء تعرضها للقصف أو بسبب نقص الوقود والمعدات الطبية. وقد توقف عمليا 12 مستشفى من أصل 35 عن العمل. فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور. وأضاف في بيان على فيسبوك "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت  إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا".

بدورها أكّدت منظمة أطباء بلا حدود السبت أن بعض العمليات الجراحية تجرى بلا تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير.

مسائيةDW : منصات التواصل الاجتماعي في زمن الحرب.. كيف يمكن ضبطها؟

وتحدّث رئيس بعثة أطباء بلا حدود في القدس المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية ليو كانز لفرانس برس عن عملية أجريت هذا الأسبوع على "طفل يبلغ 10 سنوات". وقال "اضطررنا إلى بتر نصف قدمه اليسرى تحت تأثير تخدير جزئي، على أرضية المستشفى في الممر لأن كل غرف العمليات كانت ممتلئة".

الدعوة للتوجه نحو الجنوب

من جهته جدد الجيش الإسرائيلي دعوته إلى المدنيين للتوجّه نحو جنوب غزة، قائلا إنّ الجهود الإنسانية في تلك المنطقة من القطاع المحاصر "ستتوسّع".

وذكر الجيش عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا مؤقتا إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أمانا حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء. وغدا (الأحد)، ستتوسع الجهود الإنسانية... بقيادة مصر والولايات المتحدة".

لكن الفلسطينيين يقولون إنه لا يوجد مكان آمن، حيث دمرت القنابل أيضا المنازل في جنوب القطاع المكتظ بالسكان. وقد عاد آلاف منهم باتجاه الشمال لعدم توافر مساكن ومساعدات في الجنوب على ما أفادت الأمم المتحدة.

يأتي ذلك، في وقت أقرّت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في نيويورك قراراً غير ملزم يطالب بـ "هدنة إنسانية فورية". وقد رحبت حركة حماس بالقرار ورفضته إسرائيل.

مظاهرات داعمة للفلسطينيين

وأدت الأزمة إلى خروج مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مدن في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا أمس السبت.

وتؤيد الدول الغربية بشكل عام حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، خاصة بعد الهجوم الدموي لحماس والذي راح ضحيته 1400 إسرائيليّاً غالبيتهم مدنيون. بيد أن غضباً شعبيا بدأ يتصاعد، تزامنا مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس بأنّ القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص وهو أكبر عدد من القتلى في غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005. وهي أرقام يشكك البيت الأبيض في صحتها، بينما تقول الأمم المتحدة إنها أرقام "ذات مصداقية".

Deutschland Pro-Palästina-Demo in Berlin

مظاهرة في برلين للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار

وخرج الآلاف السبت في لندن وباريس ونيويورك وبرلين  تأييدا للفلسطينيين ورُفعت شعارات تطالب بوقف كامل لإطلاق النار وعدم الاكتفاء بهدنة إنسانية.

ووفق السلطات البريطانية شارك نحو 100 ألف شخص في "المسيرة من أجل فلسطين"، فيما أعلنت شرطة العاصمة لندن اعتقال متظاهر للاشتباه في اعتدائه على أحد عناصرها. كما أضافت أن رجلا آخر اعتقل أيضا لإدلائه بتصريحات عنصرية وتهديدات بالقتل.

أما مظاهرة باريس فشهدت مشاركة الآلاف من الأشخاص، رغم قرار الحظر الأمني، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، والذي أيدته محكمة إدارية السبت مشيرة إلى "التهديد الجسيم المتمثل في الإخلال بالنظام العام" وسط "تصاعد التوترات المرتبطة بالأحداث في قطاع غزة مع تزايد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا".

و.ب/ع.غ /س.ك (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Destroyed residential blocks in Gaza after Israel’s retaliatory strikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة

    كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

  • Smokes rises following an Israeli air strike on Gaza City

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    تدمير واسع النطاق

    وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

  • Rescue workers search for survivors after Israeli airstrikes hit Jabaliya refugee camp in north of Gaza

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    البحث عن ناجين

    عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

  • Several people in Gaza are seen sitting on a bus with all their belongings

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    عزل غزة

    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

  • Israeli troops are seen patrolling the Israel-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة

    شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

  • Israeli forces patrol areas along the Israeli-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

    بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إسرائيليون وفلسطينيون ببرلين ضد العنف

مواضيع ذات صلة

231029 -- TEL AVIV, Oct. 29, 2023 -- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a press conference in Tel Aviv, Israel on Oct. 28, 2023. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Saturday that the country s war cabinet and political cabinet unanimously decided to expand the ground operation in the Gaza Strip. Meanwhile, regional countries warned Israel against further ground operations. TO GO WITH Roundup: Israel heads into 2nd stage of war, regional countries warn against further ground operations /JINI via Xinhua FOCUSMIDEAST-PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT-2ND STAGE OF WAR DanaxKopel PUBLICATIONxNOTxINxCHN

بعد ردود غاضبة.. نتنياهو يحذف تدوينته حول عدم تحذيره من هجوم حماس 29.10.2023

حصد رئيس الوزراء الإسرائيلي غضبا شديداً من لدن شركاء وحلفاء حاليين وسابقين، بسبب منشوره حول عدم قيام الأجهزة الأمنية بتحذيره من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المروّع. لكن نتنياهو سحب تدوينته هذه في نهاية المطاف.

President Joe Biden speaks from the Oval Office of the White House Thursday, Oct. 19, 2023, in Washington, about the war in Israel and Ukraine. (Jonathan Ernst/Pool via AP)

القادة الغربيون يدعمون إسرائيل ويدعونها لحماية المدنيين 23.10.2023

عقب اجتماع لقادة مجموعة خمسة + 1 أي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أكد بيان مشترك على حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه حثّ أيضا على حماية المدنيين والالتزام بمعايير القانون الدولي.

20.09.2023 ****Suspected illegal migrants sit on the ground after they were detained by German police during their patrol along the German-Polish border to prevent illegal migration, in Forst, Germany, September 20, 2023. REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY

رئيس حزب المستشار شولتس: لا يوجد حلّ سحري للهجرة غير النظامية 24.09.2023

في ظل المناقشات الجارية في ألمانيا حول الهجرة غير النظامية وأزمة اللاجئين، انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار شولتس ما وصفها بـ "العناوين الشعبوية" التي لن تؤدي إلى "تراجع عدد الوافدين بمقدار شخص واحد".