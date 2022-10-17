 انهيار الاقتصاد السوري.. والشباب يصرون على الهجرة | DW الأخبار | DW | 18.10.2022

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انهيار الاقتصاد السوري.. والشباب يصرون على الهجرة

بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تواجههم في طريقهم الطويل نحو أوروبا، مازال العديد من الشباب السوريين يصرون على الهجرة هربًا من واقعهم المعيشي الصعب.

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