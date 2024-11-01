انهيار الإئتلاف الحاكم بألمانيا بعد فوز ترامب صدفة أم نتيجة؟

2024/11/7 ٧ نوفمبر ٢٠٢٤

بمجرد الإعلان عن فوز ترامب، تعصف خلافات حول الموازنة بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، لتدخل البلاد مرحلة حرجة من الاضطراب السياسي. فهل تزامن انهيار حكومة شولتس مع عودة ترامب صدفة؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة