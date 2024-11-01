انهيار الإئتلاف الحاكم بألمانيا بعد فوز ترامب صدفة أم نتيجة؟

بمجرد الإعلان عن فوز ترامب، تعصف خلافات حول الموازنة بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، لتدخل البلاد مرحلة حرجة من الاضطراب السياسي. فهل تزامن انهيار حكومة شولتس مع عودة ترامب صدفة؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
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ضيوف الحلقة:
لينا نجمي، محللة سياسية //
وليد الشيخ، صحفي ومحلل سياسي //
ناصر جبارة، صحفي مختص بالشؤون الأوروبية
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!