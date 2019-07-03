انقلاب مركب يقل أكثر من 80 مهاجرا أمام السواحل التونسية

أعلن المنجي سليم، رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي في ولاية مدنين بجنوب تونس، اليوم الخميس (الرابع من تموز/ يوليو 2019) عن فقدان أكثر من 80 من المهاجرين غير النظاميين ونجاة ثلاثة حتى الآن، إثر غرق قارب كان يقلهم انطلاقا من السواحل الليبية.

وأفاد سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) بأن مركز إيواء اللاجئين والمهاجرين في جرجيس، استقبل ليل أمس الأربعاء أربعة مهاجرين من بين الناجين نقل اثنان منهم على الفور إلى المستشفى. وأوضح سليم "توفي أحد المهاجرين في المستشفى فيما لا يزال الآخر تحت العناية الطبية وهو من مالي"، مشيرا إلى أن الاثنين الآخرين هما أيضا من مالي.

وأضاف سليم نقلا عن رواية الحرس البحري، أن قاربا يقل 86 مهاجرا كان انطلق من السواحل الليبية منذ يوم الاثنين، مضيفا أن البحارة من مدينة جرجيس هم من تفطنوا إلى أن المهاجرين الناجين عالقون في البحر وأعلموا حينها الحرس البحري.

بدورها نقلت وكالة فرانس برس عن الحرس البحري التونسي قوله إنه أنقذ أربعة مهاجرين كانوا يستقلون قاربا مطاطيا قبالة جنوب تونس توفي أحدهم لاحقا. وحسب الحرس فإن ثلاثة من هؤلاء من مالي ورابع من ساحل العاج (كوت ديفوار).

وفيما لم تتوافر معلومات إضافية عن القارب وعن سائر المهاجرين، تجري وحدات الحرس البحري عمليات تمشيط في سواحل جرجيس بحثا عن المفقودين، بحسب مسؤول في الحرس.

وكان رمضان بن عمر، المتحدث بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة، قد أوضح لـ "د. ب.أ" أن المهاجرين كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين على متن قارب مطاطي لكنهم تاهوا في عرض البحر.

ويشار إلى أن 65 مهاجرا على الأقل غرقوا في أيار/ مايو الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة الساحل التونسي بعد أن أبحروا من ليبيا على أمل الوصول لأوروبا.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)