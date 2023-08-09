 انقلاب النيجر يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المحك | DW الأخبار | DW | 10.08.2023

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انقلاب النيجر يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المحك

يناقش زعماء مجموعة إيكواس في قمتهم الطارئة التي انعقدت اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا الخطوات التالية بعد تجاهل الإنقلابيون لمطلبهم يإعادة الرئيس المخلوع

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قمة في البرازيل لأجل وقف إزالة غابات الأمازون 09.08.2023

26.04.2023+++ Mateusz Morawiecki (vorne,l-r), Ministerpräsident von Polen, Mariusz Blaszczak, stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminster in Polen, und Edyta Szymanska, Vorstandsvorsitzende der Mechanischen Werke Bumar-Labedy, gehen während des Besuchs bei dem Rüstungshersteller Bumar-Labedy. Ein Reparaturzentrum für Leopard-Panzer aus Deutschland und Polen, die nun von der Ukraine im Krieg gegen Russland eingesetzt werden, soll bald im oberschlesischen Gleiwitz (Gliwice) die Arbeit aufnehmen. Bereits ab Mai könnten die Kampfpanzer dort repariert werden, sagte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Mittwoch bei einer Visite des Rüstungsherstellers Bumar-Labedy.

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09.08.2023+++ August 9, 2023, Kohala Ranch, Hawaii, USA: Drought and high winds from Hurricane Dora are causing fires across Hawaii and are prompting evacuations across the state. A wildfire burns near Kohala Ranch at the 6-7 mile marker of Akoni Pule Highway on the Big Island in this image posted by on Facebook on August 8, 2023. Kohala Ranch USA - ZUMA 20230809_new_z03_033 Copyright: xSenatorxTimxRichardsx

هاواي تواجه عاصفة نارية بسبب التغير المناخي والإعصار 10.08.2023

A view shows a heavily damaged residential building hit by a Russian missile, amid Russia's attack on Ukraine, in Uman, Cherkasy region, Ukraine April 28, 2023. Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

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في تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا بعد الانقلاب، أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في ختام قمة عقدوها في نيجيريا، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا. فما أسباب المقاربة الجديدة لإيكواس؟

Members of a military council that staged a coup in Niger attend a rally at a stadium in Niamey, Niger, August 6, 2023. REUTERS/Mahamadou Hamidou NO RESALES. NO ARCHIVES

انقلاب النيجر ـ دعوات لحل دبلوماسي وتحذيرات من اللجوء للقوة 07.08.2023

أكدت واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على أهمية الوساطة والحل دبلوماسي لازمة الانقلاب في النيجر، فيما حذرت دول أفريقية من اللجوء للقوة. يأتي ذلك قبيل قمة لـ"إيكواس" بعد انتهاء مهلة للانقلابين لتسليم السلطة.