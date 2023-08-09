انقلاب النيجر يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المحك

هل تستطيع إيكواس التدخل عسكريا ضد قادة انقلاب النيجر؟

هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باستخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، فهل يمكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل عسكريا؟ وما هي فرص نجاح ذلك في حال تم فعلا؟