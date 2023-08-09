انقلاب النيجر يضع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المحك

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يناقش زعماء مجموعة إيكواس في قمتهم الطارئة التي انعقدت اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا الخطوات التالية بعد تجاهل الإنقلابيون لمطلبهم يإعادة الرئيس المخلوع
انتقدت الجزائر الانقلاب في النيجر، لكنها في الوقت نفسه تعارض أي تدخل إقليمي عسكري، فيما يعكس الموقف المتناقض المعضلة السياسية التي تواجهها الجزائر بعد انقلاب النيجر.
هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باستخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، فهل يمكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل عسكريا؟ وما هي فرص نجاح ذلك في حال تم فعلا؟
في تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا بعد الانقلاب، أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في ختام قمة عقدوها في نيجيريا، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا. فما أسباب المقاربة الجديدة لإيكواس؟
أكدت واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على أهمية الوساطة والحل دبلوماسي لازمة الانقلاب في النيجر، فيما حذرت دول أفريقية من اللجوء للقوة. يأتي ذلك قبيل قمة لـ"إيكواس" بعد انتهاء مهلة للانقلابين لتسليم السلطة.
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