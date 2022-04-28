انقطاع طريق الحرير بسبب الحرب

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يعتبر طريق الحرير أهم مشروع لسياسة الرئيس الصيني الخارجية. فحركة مرور الحاويات التجارية تستخدمها مدن مثل دويسبورغ الألمانية أيضا. والآن تهدد الحرب بتدمير ما بنته بكين. لذا يجري العمل على تحويل الطريق.
اختتمت أعمال قمة مجموعة السبع باتفاق قادة الدول على ملفات كبرى تواجه العالم، بدءاً بالجائحة مروراً بالتغير المناخي ووصولاً إلى ممارسات روسيا والصين. واعتبرت ميركل أن وصول بايدن إلى البيت الابيض أعطى "زخماً" للمجموعة.
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