انقطاع طريق الحرير بسبب الحرب

زعماء قمة السبع يقررون مواجهة كورونا والتغير المناخي والصين وروسيا

اختتمت أعمال قمة مجموعة السبع باتفاق قادة الدول على ملفات كبرى تواجه العالم، بدءاً بالجائحة مروراً بالتغير المناخي ووصولاً إلى ممارسات روسيا والصين. واعتبرت ميركل أن وصول بايدن إلى البيت الابيض أعطى "زخماً" للمجموعة.