 انقطاع طريق الحرير بسبب الحرب | صنع في ألمانيا | DW | 04.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

انقطاع طريق الحرير بسبب الحرب

يعتبر طريق الحرير أهم مشروع لسياسة الرئيس الصيني الخارجية. فحركة مرور الحاويات التجارية تستخدمها مدن مثل دويسبورغ الألمانية أيضا. والآن تهدد الحرب بتدمير ما بنته بكين. لذا يجري العمل على تحويل الطريق.

مشاهدة الفيديو 04:14

المزيد من المركز الإعلامي

via Daniel Damhorst Mo, 25.04.2022 14:09

إعادة تدوير إطارات السيارات والبلاستيك 28.04.2022

via Daniel Damhorst Mo, 25.04.2022 14:09

مصنع ريفيان للسيارات الكهربائية: مرجل يغلي 27.04.2022

via Daniel Damhorst Mo, 25.04.2022 14:09

توقف الغاز من روسيا: تهديد صناعة الصلب الألماني؟ 27.04.2022

via Daniel Damhorst Mo, 25.04.2022 14:09

التعرف على الوجه: سلاح جديد في الحرب 27.04.2022

المزيد صنع في ألمانيا

ملابس مصنوعة بشكل عادل من بنغلاديش

ملابس مصنوعة بشكل عادل من بنغلاديش 04.05.2022

نيويورك: قانون جديد لصناعة أزياء مستدامة

نيويورك: قانون جديد لصناعة أزياء مستدامة 04.05.2022

ماذا ستفعل روسيا بنفطها بعد حظر الاستيراد؟

ماذا ستفعل روسيا بنفطها بعد حظر الاستيراد؟ 04.05.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - طرق تجارية جديدة 04.05.2022

اقرأ أيضا

Leaders of the G7 pose for a group photo on overlooking the beach at the Carbis Bay Hotel in Carbis Bay, St. Ives, Cornwall, England, Friday, June 11, 2021. Leaders from left, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, European Council President Charles Michel, U.S. President Joe Biden, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, British Prime Minister Boris Johnson, Italy's Prime Minister Mario Draghi, French President Emmanuel Macron, European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Angela Merkel. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

زعماء قمة السبع يقررون مواجهة كورونا والتغير المناخي والصين وروسيا 13.06.2021

اختتمت أعمال قمة مجموعة السبع باتفاق قادة الدول على ملفات كبرى تواجه العالم، بدءاً بالجائحة مروراً بالتغير المناخي ووصولاً إلى ممارسات روسيا والصين. واعتبرت ميركل أن وصول بايدن إلى البيت الابيض أعطى "زخماً" للمجموعة.