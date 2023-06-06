 انقطاع الكهرباء في عدن | DW الأخبار | DW | 07.06.2023

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DW الأخبار

انقطاع الكهرباء في عدن

يعاني سكان مدينة عدن اليمنية من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، فضلاً عن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة البديلة وعجز معظمهم عن شرائها من أجل توفير الكهرباء

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بلينكن يزور السعودية لتحسين العلاقات المتوترة 06.06.2023

هل تحمل ميلوني الحل الاقتصادي لتونس؟

هل تحمل ميلوني الحل الاقتصادي لتونس؟ 06.06.2023

06.06.2023+++ This handout photograph taken and released by State Enterprise National Nuclear Energy Generating Company Energoatom on June 6, 2023, shows damage at the Kakhovka Hydroelectric Dam at Nova Kakhovka, near Kherson. A Russian-held dam in southern Ukraine was damaged on June 6, with Kyiv and Moscow accusing each other of blowing it up while locals were forced to flee rising waters. The dam was partially destroyed by multiple strikes, Moscow-installed authorities claimed just as expectations were rising over the start of Ukraine's long-awaited offensive. (Photo by Handout / ENERGOATEM / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ENERGOATEM - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

انفجار في سدّ كاخوڤكا يتسبب بتدفق مياه فيضانات 06.06.2023

قررت السعودية إجراء خفض كبير آخر لإنتاجها النفطي في يوليو إضافة إلى ما تم إقراره أمس ضمن اتفاق أوبيك بلاس

النفط .. تكتل أوبيك بلاس يتوافق على خفض الإنتاج 05.06.2023

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Tourism in Tunisia. tourists visiting the shop in tunis. Place & Date: Tunis 01/06/2023 Copyright / Photographer: Khaled Nasraoui

الحياة تدب مجددا في قطاع السياحة بتونس 07.06.2023

بعد سنوات من جمع التبرعات يمكن قريبا أن تبدأ عملية نقل النفط من السفينة صافر قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.

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نظارة آبل فيجن برو 06.06.2023

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13.6.2016, Kairo, Ägypten, epa05362343 A picture made available on 13 June 2016 showing Ramadan decoration at al-Darb al-Asfer (The yellow alley) in al-Hussein area, Cairo, Egypt, 09 June 2016. Egypt is famous for its colorful decorations during the holy month of Ramadan. Muslims around the world celebrate the holy month of Ramadan by praying during the night time and abstaining from eating and drinking during the period between sunrise and sunset. Ramadan is the ninth month in the Islamic calendar and it is believed that the Koran's first verse was revealed during its last 10 nights. EPA/MOHAMED HOSSAM ++ +++ dpa-Bildfunk +++

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