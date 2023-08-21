انقطاع الكهرباء في ألمانيا - فيلم رعب أم خطر حقيقي؟

يعد الانتقال إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا من أكبر التحديات التي تواجه السياسيين والمجتمع. وهناك خطة رسمية تهدف إلى توفير 80 % من الكهرباء في ألمانيا عبر طاقة الرياح والماء والشمس والكتلة الحيوية خلال بضعة سنوات.
فهل هذا ممكن؟
تريد ألمانيا الاعتماد على الطاقات المتجددة وإنهاء عصر إنتاج الكهرباء من الفحم أو الغاز أو الطاقة النووية. فهل هذا الهدف الكبير لإنتاج الطاقة الكهربائية قابل للتحقيق؟ أكبر تحديات الطاقات المتجددة يكمن في أمان الشبكة، فالشبكة اللامركزية التي تعتمد على العديد من مولدات الطاقة الصغيرة مثل الألواح الشمسية أو عنفات الرياح لا تزال أقل أمنا من تلك التي تقوم على محطات طاقة كبيرة. لذا ينصح الخبراء بالتفكير مليا في توفير أمان الشبكة، فإذا لم يتوفر هذا سيكون هناك بالفعل خطر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
كما أن هناك تحديا آخر يكمن في أن الشمس والريح لا ضمان لطاقتهما 100 % في ساعات وأيام معينة من السنة.
يقول الخبراء إن الحل يكمن في تخزين الطاقة. وهناك العديد من الأفكار للتخزين الآمن لسد فجوات إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة: مثلا محطات التخزين عبر الضخ وتخزين الهيدروجين والبطاريات العملاقة. هذه حلول معقولة لكنها لا تكفي حاليا لسد حاجة ألمانيا من الطاقة الكهربائية بشكل دائم.
وماذا لو لم تهب الرياح ولم تشرق الشمس؟ هل لدى السياسيين خطة لتوفير قدرة تخزين كافية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المحتمل؟ يحقق هذا الوثائقي في هذه الأسئلة.
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