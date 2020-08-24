انقطاع الكهرباء عن كل سوريا نتيجة انفجار قد يكون "إرهابيا"

قال وزير النفط السوري المهندس علي غانم للتلفزيون الرسمي اليوم الاثنين (24 أغسطس/ آب 2020) إن انفجاراً بخط الغاز تسبب في انقطاع الكهرباء في سوريا.

وعرض تلفزيون الإخبارية السوري لقطات لحريق ضخم عقب الانفجار الذي قال مسؤولون لوسائل إعلام رسمية إنه وقع بين منطقتي الضمير وعدرا شمال غربي دمشق.

وقال غانم لقناة الإخبارية إن الدلائل المبدئية تشير إلى أن الحادث عمل إرهابي، مضيفاً أن الخط يغذي محطات للكهرباء في الجنوب.

وأكّد عدد من سكان دمشق لوكالة فرانس برس انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى.

ونقلت وكالة "سانا" عن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي قوله إنّ "انفجاراً في خطّ الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق" قد "أدّى إلى انقطاع الكهرباء" في البلاد. ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء قوله في وقت لاحق إن الكهرباء بدأت في العودة تدريجياً إلى المحافظات.

وقال خربوطلي: "تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق، كالمشافي وبعض الأحياء السكنية إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية، ريثما يتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه".

ويعد هذا الانفجار، هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعزوها الحكومة إلى "هجمات إرهابية" تستهدف قطاعات النفط والطاقة وغيرها من القطاعات الخدمية الحيوية.

وتعرضت منشآت نفطية في محافظة حمص في 4 شباط/ فبراير لاعتداءات بقذائف أدت إلى أضرار مادية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها، وفق ما أفادت "سانا".

وأعلنت الحكومة السورية في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي أنّ منشآت نفطية بحرية تابعة لمصفاة بانياس تعرّضت للتخريب بواسطة عبوات ناسفة زرعها غطّاسون، مؤكّدة أنّ الأضرار لم تؤدّ إلى توقف عمل المصفاة.

وفي 23 حزيران/ يونيو 2019، تعرّضت المنشآت النفطية البحرية لمصفاة بانياس أيضاً لعملية تخريبية، وفق السلطات، ما تسبب بتسرّب نفطي في منطقة المصب البحري وتوقف بعضها عن العمل.

وخلال أكثر من تسع سنوات من الحرب، خرجت منشآت نفطية أساسية عن سيطرة دمشق، ما دفع الحكومة السورية إلى الاعتماد على استيراد المحروقات. ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.



ع.ج.م/ ع.غ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)