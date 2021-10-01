 انقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية دفاعية مشتركة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2021

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انقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية دفاعية مشتركة

بحثاً عن استراتيجية دفاعية، انقسمت دول التكتل الأوروبي إلى معسكرين تقليديين الأول دول شرقية تخشى روسيا وتريد تقوية أوروبا في إطار حلف الناتو، والثاني دول بقيادة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا تريد تقوية الاتحاد.

صورة من قمة دول الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا

صورة من قمة دول الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا

فشل قادة الاتحاد الأوروبي في تخطي الانقسامات بشأن تشكيل قوة دفاع مستقلة، على الرغم من الغضب الناتج عن الانسحاب الفوضوي لقوات الغرب من أفغانستان وحافز جديد لدى فرنسا بعد استبعادها من اتفاقية استراتيجية أمريكية.

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في زيارة وداعية إلى دول البلقان، ميركل تحث على تسريع عملية انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت ينمو فيه تأثير الصين إلى جانب روسيا في المنطقة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التردد الأوروبي.

الزلزال الأفغاني والقرار الأمريكي الأحادي بشأن توقيت وكيفية الانسحاب، دفع أوروبا للتفكير في تشكيل قوة مستقلة. فهل تستطيع أوروبا حماية مصالحها لوحدها بدون أمريكا وجيشها؟ وهل القوة الأوروبية ستكون بديلا لحلف الناتو؟

وقال دبلوماسيان لرويترز إن القادة الذين اجتمعوا على العشاء في سلوفينيا أمس الثلاثاء انقسموا إلى معسكرين تقليديين الأول دول شرقية تخشى روسيا وتريد تقوية أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، والثاني دول بقيادة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا تريد قدرات أكثر قوة للاتحاد الأوروبي.

وقبل العشاء الذي أقيم في قلعة بردو خارج العاصمة لوبليانا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين إنه يتعين على التكتل الذي يضم 27 دولة بذل المزيد لمواجهة الأزمات على حدوده، وأن يكون مسؤولا عن أمنه.

وسينضم قادة دول البلقان الست، صربيا والجبل الأسود والبوسنة ومقدونيا الشمالية وكوسوفو وألبانيا، إلى قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في إطار استراتيجية طويلة الأمد للتكتل تهدف لتكوين "حلقة من الأصدقاء" من جنوب شرق أوروبا وشمال أفريقيا.

وعلى الرغم من إحراز تقدم في تأسيس صندوق دفاع مشترك للتعاون في صناعة الأسلحة، فإن الاتحاد الأوروبي لم ينشر بعد مجموعاته القتالية التي تصل إلى حجم الكتيبة خلال أي أزمة.

وقال مسؤول أوروبي كبير "دار نقاش القادة حول ما إذا كنا في حاجة للاختيار بين قوتنا الاقتصادية والعسكرية"، في إشارة لدور الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح للمساعدات وأكبر تكتل تجاري في العالم.

خ.س/ع.ش (رويترز)

  • Bulgarien Alltag in Sofia (BGNES)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية

    تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.

  • Symbolbild Rumänien Tourismus - Kronstadt (Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي

    قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.

  • Griechenland | Santorin, Thira, Ortsansicht (picture-alliance/dpa/VisualEyze)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    اليونان: أزمات مالية متكررة

    لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.

  • Frankreich - Cote d'Azur (picture alliance/prisma/K. Katja)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    فرنسا: بلد أصحاب العقارات

    قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.

  • Italien Bergamo | Großtes Wandbild am Krankenhaus von Franco Rivolli (AFP/P. Cruciatti)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة

    تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.

  • Spanien | Ausgansperre | Ausbruch der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Lleida (Reuters/N. Doce)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا

    بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.

  • Schweden Corona-Pandemie in Malmö (imago images/TT/J. Nilsson)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول

    حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.

  • Bildergalerie Fahrräder | Niederlande Fahrrad auf einer Brücke (picture-alliance/robertharding/F. Hall)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة

    تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.

  • BdT mit Deutschlandsbezug |Aktion «Night of Light» - Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء

    نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح


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