انقسام رأي شباب أوكرانيا حول موقفهم من الحرب

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أظهر استطلاع للرأي بين شباب أوكرانيا انقسام الرأي حول الحرب المحتملة مع روسيا. نصف الشباب قال إنه سيبقى وسيحارب والنصف الآخر قال إنه سينتقل لمنطقة آمنة أو للخارج.
وزيرة الخارجية الألمانية تتهم موسكو بممارسة لعبة "غير مسؤولة" تجاه السكان المدنيين في شرق أوكرانيا وتعريض حياتهم للخطر. من جهتها تحذر المفوضية الأوروبية بأن روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية، إذا غزت أوكرانيا.
تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.
أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا مبدئيا على عقد قمة بشأن أوكرانيا لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفيما قال الكرملين أنه "من المبكر"عقد القمة، رحبت كييف بها.
رغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.
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