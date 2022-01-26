 انقسام رأي شباب أوكرانيا حول موقفهم من الحرب | DW الأخبار | DW | 21.02.2022

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DW الأخبار

انقسام رأي شباب أوكرانيا حول موقفهم من الحرب

أظهر استطلاع للرأي بين شباب أوكرانيا انقسام الرأي حول الحرب المحتملة مع روسيا. نصف الشباب قال إنه سيبقى وسيحارب والنصف الآخر قال إنه سينتقل لمنطقة آمنة أو للخارج.

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