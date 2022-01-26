انقسام رأي شباب أوكرانيا حول موقفهم من الحرب

الأزمة الأوكرانية..قوات روسية تعود إلى ثكناتها والناتو يخطط لنشر قوات قتالية

تتواصل الأحداث في الملف الأوكراني، وسط تأكيد الكرملين على عودة قوات روسية من الحدود الأوكرانية إلى ثكناتها "بعد إنهاء مهمات تدريب"، وحلف الناتو يخطط لنشر وحدات قتالية ردّاً على نشر روسيا لقواتها سواء اندلعت الحرب أم لا.