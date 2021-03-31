انقسام بين أحزاب المعارضة في تركيا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

رفضت مؤسسة ورئيسة حزب "الخير" القومي ميرال أكشينار، اليوم الجمعة (الثالث من مارس/ آذار)، دعم ترشيح رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، الذي اختارته خمسة من الأحزاب الستة. ويعد حزب "الخير" الثاني في التحالف.

واعتبرت ميرال أكشينار في خطاب متلفز أن اختيار كليتشدار أوغلو الذي سيعلن رسمياً الاثنين، ناتج عن "حسابات صغيرة" تتعارض مع مصلحة تركيا العامة. وقالت "منذ أمس، فقدت طاولة الستة (اسم التحالف) القدرة على تمثيل إرادة الأمة".

وأضافت "لم يعد هذا التحالف منصة تمكننا من التشاور بشأن مرشحين محتملين، بل أصبح مكتباً يعمل للموافقة على مرشح واحد".

ودعت أكشينار رئيسي بلديتي اسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، العضوين في حزب الشعب الجمهوري إلى الترشح. وقالت بعد اجتماع مع مسؤولين في حزبها "أمتنا تحبكما، أمتنا تريدكما".

من جهته قلل زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا كليتشدار أوغلومن الخلاف حول المرشحين للرئاسة، في أول تعليق له بعد تصريح أكشينار الصادم وقال "لا تقلقوا، ستكون الأمور على ما يرام"، بحسب ما أعلنت وسائلإعلام تركية محلية.

ووضع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حداً للتكهنات الأربعاء بتأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار/مايو كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير.

إردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟

وأشارت استطلاعات رأي اليوم الجمعة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمهالرئيس أردوغانمحتفظ على ما يبدو بقاعدة تأييده في أوساط الناخبين إلى حد كبير، بعد الزلزال، وعلى الرغم من انتقادات واسعة النطاق لتعامل الحكومة في البداية مع الكارثة.

كما أظهر استطلاعان صدرا في الأيام القليلة الماضية أن المعارضة لم تحصل على تأييد جديد بما يعود جزئيا إلى إخفاقها في إعلان مرشحها على الرغم من بقاء شهرين فقط على بدء التصويت ويعود أيضا إلى افتقارها إلى وجود خطة ملموسة لإعادة بناءالمناطق التي دمرها الزلزال.

وقال أوزر سنجار، رئيس شركة ميتروبول لإجراء الاستطلاعات، لرويترز "لم يتسبب الزلزال في إضعاف الحكومة بالقدر الذي كانت المعارضة لتتوقعه".

وتضع بيانات الاستطلاع، الذي أجرته شركته، ائتلاف أردوغان مع حزب الحركة القومية في المقدمة إذا أجريت الانتخابات في أقرب وقت، على الرغم من فقد الائتلاف عدة نقاط مئوية من نسبة التأييد له بالمقارنة بيناير/ كانون الثاني.وتسبب زلزالان عنيفان ضربا جنوب شرق تركيا في السادس من فبراير شباط في مقتل أكثر من 45 ألفا وتشريد أكثر من مليون في أسوأ كارثة تضرب البلاد في تاريخها الحديث.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد ومقتل أكثر من 2700 شخص في البلدين، بحسب معطيات غير نهائية مساء الاثنين. ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا الزلزال يباغت الناس في نومهم وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة قهرمان مرعش على بعد 60 كيلومترا من الحدود السورية. وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية، ثم ضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض مناطق مصر .

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا أردوغان يعلن الحداد العام وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام. وجاء في التعميم الذي وقع عليه أردوغان، مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضربت بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا حصيلة ضخمة مؤقتة في سوريا للضحايا وفي أنحاء سوريا قتل 1300 شخص على الأقل جراء الزلزال، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السورية وفرق إغاثة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين. فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، رجّحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر وفي حلب، ثاني مدن سوريا، بقيت عشرات العائلات منذ وقوع الزلزال فجرًا في الحدائق العامة رغم تساقط أمطار غزيرة، خشية حصول هزات ارتدادية. وتضرّرت قلعة حلب وعدد من المواقع الأثرية الأخرى، وفقاً للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة



ع.اج/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)