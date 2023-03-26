انقراض خراف البحر

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يتهدد الانقراض نوعا من كل ثلاثة في جميع أنحاء العالم وفقًا لدراسة أجرتها جامعة مينيسوتا. أحد هذه الحيوانات المهددة بالانقراض هو خروف البحر، ففي فلوريدا وحدها نفق العام الماضي أكثر من ألف من خراف البحر.
الالتزام بحماية 30 بالمئة من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030، ومكافحة الانقراض الجماعي وتغير المناخ. ستكون هي الأهداف الرئيسية لمحادثات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي ينظم في كندا هذا الأسبوع.
يحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من أن العالم قد يصبح أكثر فقراً بمليون نوع بحلول عام 2030 مع عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، تبحث حوالي 200 دولة عن طرق للخروج من أزمة الأنواع في مؤتمر الطبيعة العالمي.
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