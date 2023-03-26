 انقراض خراف البحر | المستقبل الآن | DW | 02.04.2023

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المستقبل الآن

انقراض خراف البحر

يتهدد الانقراض نوعا من كل ثلاثة في جميع أنحاء العالم وفقًا لدراسة أجرتها جامعة مينيسوتا. أحد هذه الحيوانات المهددة بالانقراض هو خروف البحر، ففي فلوريدا وحدها نفق العام الماضي أكثر من ألف من خراف البحر.

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