انفلونزا الطيور أو طاعون الطيور مرض ينتقل بالعدوى وتسببه فيروسات الانفلونزا التي تحملها طيور كالبط البري والدجاج. وخلال السنوات الماضية انتقل هذا المرض إلى الحيوانات الأخرى وإلى البشر.
نظرا لسرعة عدوى انفلونزا الطيور وخطرها حتى على الإنسان اتخذت الكثير من الدول إجراءات صارمة لمواجهتها مثل تشديد الرقابة على الطيور والحيوانات وتحسين ظروف تربية الطيور.
ينحدر فيروس انفلونزا الخنازير من عائلة فيروسات A الشرسة التي تسببت في عدد من الأوبئة منها الأنفلونزا الاسبانية. ورغم الغموض الذي يحيط بالفيروس فإنه لم يدخل بعد مرحلة الوباء ويمكن الوقاية منه باتباع قواعد النظافة البسيطة.