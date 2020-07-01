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انفلونزا الطيور

انفلونزا الطيور أو طاعون الطيور مرض ينتقل بالعدوى وتسببه فيروسات الانفلونزا التي تحملها طيور كالبط البري والدجاج. وخلال السنوات الماضية انتقل هذا المرض إلى الحيوانات الأخرى وإلى البشر.

نظرا لسرعة عدوى انفلونزا الطيور وخطرها حتى على الإنسان اتخذت الكثير من الدول إجراءات صارمة لمواجهتها مثل تشديد الرقابة على الطيور والحيوانات وتحسين ظروف تربية الطيور.

04.02.2019, China, Shenzhen: --FILE--Hogs are pictured at a pig farm in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 4 February 2019. Pig stocks are dwindling and pork prices are rising as China grapples with the effects of the African swine fever outbreak that has officially resulted in the culling of more than 1 million pigs. Foto: Yuan Shuiling/Imaginechina/dpa |

سلالة إنفلونزا خنازير جديدة .. هل تختبئ بالصين جائحة أخرى؟ 01.07.2020

اكتشف علماء فيروسات صينيون نوعا فرعيا جديدا من فيروس الإنفلونزا "إتش1إن1"، يتكاثر منذ 2016 في قطعان الخنازير. كما تم أيضا الكشف عن أجسام مضادة ضد هذا الفيروس لدى الأشخاص القائمين على تربية تلك الخنازير.
Very much sick dog under a blanket, isolated on white

علماء يحذرون من "إنفلونزا الكلاب" القاتلة 08.04.2019

هل من الممكن أن تكون الكلاب ناقلة لأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان؟ كشفت دراسة حديثة عن تطور ما أطلق عليه "إنفلونزا الكلاب" يمكن أن تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر. فما هي هذه الإنفلونزا، وما مدى خطورتها؟
9.11.2016 *** Auf dem Hof Walden in Saal (Mecklenburg-Vorpommern) sind am 09.11.2016 Gänse im Freien unterwegs. Nachdem in Mecklenburg-Vorpommern erste Fälle der Geflügelpest nachgewiesen wurden, hat Landes-Agrarminister Backhaus am 10.11.2016 die Stallpflicht angewiesen. Bis zum 13.11.2016 müssen alle Vögel von der Freilandhaltung unter ein Dach. Für den Biohof Walden geht es diesmal glimpflich aus, denn die Gänse für den Martinstag werden bis zu diesem Termin geschlachtet sein, die Hühner kommen in einen fahrbaren Unterstand. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

ولايتان ألمانيتان تعدمان 30 ألفا من الديكة الرومية والبط 18.12.2016

تعد انفلونزا الطيور أحد أكثر الأمراض فتكا بالطيور وتنتشر بسرعة بينها. ولايتان ألمانيتان أعدمتا آلاف طيور البط والديك الرومي المصابة للحيلولة دون تفشي الفيروس على نطاق واسع.

healthcare and medicine concept - ill man with paper tissue in autumn park

دراسة: تاريخ ميلادك يحدد مدى مقاومتك للانفلونزا 16.11.2016

فيروسات الأنفلونزا تهاجم الإنسان بشكل كبير، لكن ليس كل شخص يقع ضحيتها. باحثون وجدوا أنه من الممكن توقع أولئك المعرضين للإصابة بفيروس معين.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Legehenne steht am 10.09.2014 in einem Betrieb für die Produktion von Eiern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa «Gefährliche Vogelgrippe H5N8 auch in Holland - 150 000 Hühner getötet» vom 16.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

أول حالة وفاة بانفلونزا الطيور بمصر في عام 2015 02.01.2015

سجلت مصر أول حالة وفاة بفيروس انفلونزا الطيور في سنة 2015، ويتعلق الأمر برجل أدخل قبل أسبوع إلى المستشفى بعد ظهور أعراض المرض عليه، وماتزال ثلاث حالات إصابة أخرى تحت العلاج.
A logo is seen at the entrance of a poultry farm, where a highly contagious strain of bird flu was found by Dutch authorities, in Hekendorp November 17, 2014. Dutch authorities said on Sunday they had found the highly contagious strain of bird flu, H5N8, at the poultry farm in central Netherlands and set about destroying 150,00 chickens. Agricultural inspectors started destroying the chickens at the farm, and banned poultry transport across the whole of the Netherlands. REUTERS/Marco De Swart (NETHERLANDS - Tags: AGRICULTURE HEALTH)

إعدام 6 آلاف بطة في بريطانيا بسبب إنفلونزا الطيور 18.11.2014

تم إعدام حوالي ستة آلاف بطة في مزرعة بريطانية بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور، ويتم التقصي حول ما إذا كان سبب وصول الفيروس وتفشي هذا المرض هو فضلات الطيور المهاجرة، وخاصة بعد إصابات ظهرت في كل من هولندا وألمانيا.
Workers wearing protective siuts enter chicken farm in Taragi town, Kumamoto Prefecture, on April 13, 2014. Japan ordered the slaughter of some 112,000 chickens after officials confirmed bird flu infections at a poultry farm in the southern town. AFP PHOTO/Jiji Press JAPAN OUT (Photo credit should read JIJI PRESS/AFP/Getty Images)

اليابان: إعدام 112 ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور 15.04.2014

قامت السلطات اليابانية بإعدام أكثر من 112 دجاجة في عملية استغرقت يومين وتقررت بعد تسجيل العديد من الإصابات بأنفلونزا الطيور، محذرة مربي الدواجن من مخاطر العدوى.
Health workers pack dead chickens into trash bins at a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS)

هونغ كونغ تتخلص من عشرين ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لفيروس اتش7ان9 28.01.2014

إتلاف السلطات في هونغ كونغ عشرين ألف دجاجة مستوردة من الصين أيقض جروح الماضي وذكريات أزمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) في عام 2003.
Technical staff from the animal disease prevention and control center inject chickens with the H5N1 bird flu vaccine in Shangsi county, Guangxi Zhuang autonomous region, April 3, 2013. A total of 10 people in China have been confirmed to have contracted H7N9, all in the east of the country. The latest was a 64-year-old man from Huzhou in the eastern province of Zhejiang, who state media said on Thursday was admitted to hospital on March 31. Picture taken April 3, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: HEALTH ANIMALS DISASTER) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

دراسة: سلالة جديدة من انفلونزا الطيور يمكنها الانتقال بين البشر 24.05.2013

كشف فريق من الباحثين في جامعة بهونغ كونغ عن أن فيروس انفلونزا الطيور "اتش7ان9" ربما يكون قادرا على الانتقال بين البشر ليس فقط عن طريق الاتصال المباشر لكن أيضا من خلال الهواء.
Navy Doctor Captain Manuel Velasco displays a handful of vials containing samples taken from the throats of patients who are suspected of having swine flu at the Naval hospital in Mexico City, Sunday, May 3, 2009. (AP Photo/Dario Lopez-Mills)

انفلونزا الخنازير ..فيروسات شرسة والوقاية بتطبيق قواعد النظافة العامة 30.04.2009

ينحدر فيروس انفلونزا الخنازير من عائلة فيروسات A الشرسة التي تسببت في عدد من الأوبئة منها الأنفلونزا الاسبانية. ورغم الغموض الذي يحيط بالفيروس فإنه لم يدخل بعد مرحلة الوباء ويمكن الوقاية منه باتباع قواعد النظافة البسيطة.
A man wears a surgical mask as a precaution against infection as he travels by metro in Mexico City, Friday April 24, 2009. Mexican authorities said 60 people may have died from a swine flu virus in Mexico, and world health officials worry it could unleash a global flu epidemic. (AP Photo/Alexandre Meneghini)

منظمة الصحة العالمية تحذر من تحول انفلونزا الخنازير إلى وباء عالمي 26.04.2009

مع إعلان السلطات المكسيكية والأمريكية أن فيروس انفلونزا الخنازير ربما تسبب في وفاة أكثر من 80 شخصا حتى الآن، حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تحول فيروس المرض إلى وباء عالمي. تُرى ما طبيعة هذا المرض وكيف تنتقل عدواه؟

اجتماع دولي في تونس لمناقشة سبل مكافحة انفلونزا الطيور في شمال أفريقيا 14.06.2006

ظهور فيروس انفلونزا الطيور القاتل في السودان والاشتباه بإصابة بشرية 18.04.2006

تاكيد اصابة دواجن نافقة في الاردن بمرض انفلونزا الطيور 24.03.2006

رصد فيروس انفلونزا الطيور لدى قطط حية في النمسا 06.03.2006

منظمة الصحة: احتمال ضئيل بانتقال فيروس انفلونزا الطيور من القطط الى البشر 01.03.2006
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