انفلونزا الطيور

إعدام 6 آلاف بطة في بريطانيا بسبب إنفلونزا الطيور

تم إعدام حوالي ستة آلاف بطة في مزرعة بريطانية بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور، ويتم التقصي حول ما إذا كان سبب وصول الفيروس وتفشي هذا المرض هو فضلات الطيور المهاجرة، وخاصة بعد إصابات ظهرت في كل من هولندا وألمانيا.