 انفراج في الأسواق بعد تدابير دعم كريدي سويس | DW الأخبار | DW | 17.03.2023

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انفراج في الأسواق بعد تدابير دعم كريدي سويس

ساد الارتياح أسواق المال على وقع التدابير المتخذة دعما لمصرف كريدي سويس والمصارف الأميركية والرسالة المطمئنة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي.

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