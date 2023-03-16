انفراج في الأسواق بعد تدابير دعم كريدي سويس

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ساد الارتياح أسواق المال على وقع التدابير المتخذة دعما لمصرف كريدي سويس والمصارف الأميركية والرسالة المطمئنة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي.
وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة المالية، قال بنك كريدي سويس السويسري إنه سيقترض نحو 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري بعد فترة قصيرة من تراجع سعر سهمه إلى مستوى قياسي.
عاودت البورصات الأوروبية الارتفاع بعد رسالة الثقة التي وجهها البنك المركزي الأوروبي إلى القطاع المصرفي. وبعد موجة القلق التي خلفتها اأزمة البنوك في أمريكا والخسائر التي أعلنها كريدي سويس، عاودت أسهم البنك الارتفاع.
سعى المستشار الألماني شولتس لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك كريدي سويس. وأكد شولتس على أنّ "ودائع المدخرين الألمان آمنة"، مشيرا إلى "قوة الاقتصاد الألماني".
في ظهوره الأول منذ جائحة كورونا، تشارك العديد من الدول العربية بعروضها الجديدة والتقليدية في معرض السياحة الدولي "ITB" المقام في برلين على أمل جذب أسواق سياحية جديدة من وسط وغرب أوروبا بعد تأثرها من حرب أوكرانيا.
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