انفجار وحريق يوقع إصابات في الحي اللاتيني وسط باريس

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تعرض عدة أشخاص لإصابات خطيرة، وآخرون لإصابات طفيفة، إثر انفجار غاز بوسط باريس اليوم الأربعاء (21 يونيو/ حزيران 2023). وقالت بورن إن عدد المصابين لم يتضح بعدما امتد الحريق لمبان مجاورة.

فيما أكدت الشرطة الفرنسية إصابة 29 شخصا، منهم سبعة في حالة حرجة. وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه من السابق لأوانه التكهن بسبب الحادث.

وأشار إدوار سيفيل نائب رئيس البلدية المحلي في تغريدة إلى انفجار بسبب الغاز. وقال شهود لتلفزيون (بي.إف.إم) إنه كانت هناك رائحة غاز قوية قبيل لحظات من وقوع الانفجار.

وأظهرت صور تلفزيونية أنقاضا من الأكاديمية الأمريكية في باريس متناثرة في أنحاء شارع رو سان جاك وتصاعد الدخان من اثنين على الأقل من المباني القريبة التي اشتعلت فيهما النيران، الأربعاء 21 يونيو/حزيران.

ووقع الانفجار الساعة 4.55 بالتوقيت المحلي، في وقت عودة الموظفين إلى منازلهم. وتم إرسال إجمالي 230 رجل إطفاء إلى موقع الحادث، حسبما أفادت قناة "بي إف إم تي في". وذكرت عمدة باريس آن هيدالغو أنه تم إنشاء مركز أزمات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يمسكون بالخراطيم ويوجهون المياه إلى الحريق مع تصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف نحو السماء. وقال لورين نونيز رئيس شرطة باريس في وقت لاحق إنه جرت السيطرة على الحريق.

ويؤدي شارع رو سان جاك ببلدية الدائرة الخامسة في وسط باريس من كاتدرائية نوتردام إلى جامعة السوربون ومستشفى فال دو جراس العسكري وتبعد بضعة مربعات سكنية عن حدائق لوكسمبورغ الشهيرة.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)