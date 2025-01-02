انفجار لاس فيغاس وهجوم نيو أورليانز: إلى أين وصلت التحقيقات؟

شهدت الولايات المتحدة حادثين في يوم واحد: هجوم الدهس في نيو أورليانز وانفجار شاحنة من إنتاج شركة تسلا خارج "فندق ترامب" في لاس فيغاس. فهل من رابط بين العمليتين؟ وإلى أين وصلت التحقيقات؟

أعلنت السلطات الأميركية الخميس (الثاني من يناير/كانون الثاني 2025) أنّ المشتبه به في تفجير شاحنة "سايبرتراك" التي تنتحها شركة تيسلا خارج "فندق ترامب" في لاس فيغاس، كان مصابا بطلق ناري في الرأس.

وقال شريف شرطة لاس فيغاس كيفن مكماهيل للصحافيين "اكتشفنا أيضا عبر تقرير الطبيب الشرعي أنّ الشخص كان مصابا بطلق ناري في الرأس قبل انفجار السيارة"، ملمّحا الى أنه قد يكون حاول الانتحار. وأضاف أنّه لم يتم التعرّف على الجثة بشكل رسمي بعد.

جندي بقوات النخبة

وقال مسؤولون أمريكيون إن القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا "سايبرترك" كان جنديا بقوات النخبة بالجيش الأمريكي "القبعات الخضراء".

وحدد شرطيان بقوات إنفاذ القانون الرجل الذي كان بداخل الشاحنة الصغيرة ذات التصميم المستقبلي بأنه ماثيو ليفيلسبيرغر. وتحدث الشرطيان إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لعدم حصولهما على تصريح من السلطات بالحديث عن التحقيق الذي تجريه.

وكان ليفيلسبيرغر جنديا بقوات النخبة بالجيش الأمريكي وهي وحدة بالقوات الخاصة ومن خبراء حرب العصابات، وفقاً لبيان للجيش. وأضاف البيان أنه يخدم بالجيش منذ 2006 وترقى في الرتب وكان في إجازة رسمية عندما لقي حتفه.

وذكر الجيش أن له خبرة عملية طويلة في المهام عبر البحار، حيث تم إرساله مرتين إلى أفغانستان وخدم في أوكرانيا وطاجيكستان وجورجيا والكونغو. وحصل على نوط من طبقة النجوم البرونزية مرتين أحدهما يحمل شعار الشجاعة لشجاعته في القتال تحت نيران العدو، ونوط وحدات المشاة القتالية وميدالية الإشادة العسكرية للشجاعة.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم في منشور عبر منصة إكس إنه "يجري نشاطا خاصا بإنفاذ القانون" في منزل في مدينة كولورادو سبرينغز يتعلق بانفجار الأربعاء، إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

دوافع مجهولة

وأكدت السلطات الأمريكية الخميس أن دوافع المشتبه به في انفجار شاحنة "سايبرتراك" لا تزال "غير معروفة"، بينما يتعامل المحققون مع الهجوم كعملية "إرهابية" محتملة.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" سبنسبر إيفانز للصحافيين إن "الدافع في هذه اللحظة لا يزال غير معروف"، مشيراً إلى أن المحققين لا يتجاهلون أن الانفجار وقع عند مدخل فندق يحمل اسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفي سيارة تنتجها شركة أحد أبرز داعميه وحلفائه إيلون ماسك.

لكن إيفانز شدد على أن السلطات "ليس في حوزتها حالياً أي معلومات تؤكد بشكل قاطع" أن دوافع الانفجار مرتبطة بأيديولوجيا معينة.

هل هناك صلة بين العمليتين

وجاء انفجار الشاحنة، المحملة بأنابيب الألعاب النارية وعلب وقود من المعسكر، بعد ساعات من دهس شمس الدين جبار - 42 عاماً - بشاحنة حشداً من المحتفلين بعيد رأس السنة في شارع بوربون بمدينة نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات قبل أن تطلق عليه الشرطة النار في مقتل.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء باعتباره عملاً إرهابياً ولا يعتقد أن منفذه تصرف بمفرده.

وأمضى ليفيلسبيرغر وجبار وقتا بالقاعدة التي كانت تعرف باسم "فورت براغ"، وهي قاعدة عسكرية ضخمة في ولاية نورث كارولينا تضم قيادة القوات الخاصة بالجيش. ورغم ذلك أشار أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى وكالة (أ ب) أنه ليس هناك تداخل بين مهامهما في القاعدة.

وقال كريس رايا، نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم إن المسؤولين لم يعثروا على "أي رابط حاسم" بين هجوم نيو أورليانز وانفجار الشاحنة في لاس فيغاس، وأضاف رايا أن الدهس حادث "كان عملاً إرهابياً. لقد كان عملاً متعمداً وشريراً".

جاء انفجار الشاحنة، المحملة بأنابيب الألعاب النارية، بعد ساعات من دهس شمس الدين جبار - 42 عاماً - بشاحنة حشداً من المحتفلين بعيد رأس السنة في شارع بوربون بمدينة نيو أورليانز صورة من: George Walker IV/AP/picture alliance

تضارب في الأنباء

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن الجندي منفذ عملية الدهس تصرف بمفرده، في تراجع عن موقفه الذي أعلنه أمس الأربعاء بأنه ربما عمل مع آخرين في تنفيذ حادث الدهس المميت الذي يجري التحقيق بشأنه باعتباره عملاً إرهابياً مستلهماً من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً أن السائق، شمس الدين جبار، وهو مواطن أمريكي من ولاية تكساس، قد نشر خمسة مقاطع فيديو على حسابه على فيسبوك في الساعات التي سبقت حادث الدهس أعلن فيها ولاءه لـ "داعش" وقال إنه انضم إلى التنظيم المسلح الصيف الماضي.

وكان مسؤولون قد أعلنوا الأربعاء، أنهم يبحثون عن مشتبه بهم محتملين آخرين في حادث الدهس، لكن رايا قال إن التقييم الحالي هو أنه تصرف بمفرده، دون أي مشاركين معه في الحادث.

وعثرت السلطات على علم أسود لتنظيم "الدولة الإسلامية" في الشاحنة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغه أن جبار، وهو مواطن أمريكي من ولاية تكساس، نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من وقوع المذبحة أظهرت أنه كان مدفوعاً بالتنظيم المسلح وأعرب عن رغبته في القتل.

وعثر المحققون على أسلحة وما يبدو أنها عبوة ناسفة بدائية في الشاحنة، إلى جانب عبوات ناسفة في أماكن أخرى في الحي الفرنسي.

ع.ح/أ.ح (أ ب، أ ف ب)