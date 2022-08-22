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انفجار قوي يتعرض له الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص . والمحققون يشتبهون بضلوع كييف في الانفجار.
اندلع حريق على جسر السيارات والسكك الحديد الواسع الذي يربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، هذا في وقت تحدث فيه طرفا القتال عن تحقيق مكاسب ميدانية.
فيما بدأ غواصون في تفقد أضرار الانفجار القوي على جسر شبه جزيرة القرم، واستأنفت روسيا حركة القطارات والسيارات على الجسر الذي يمثل طريق إمداد رئيسي لقواتها في جنوب أوكرانيا.
في أعقاب سلسلة من النكسات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا. ياتي ذلك فيما تم الإعلان عن إعادة فتح جسر القرم جزئياً بعد تعرضه لهجوم.
اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.
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