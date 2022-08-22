انفجار قوي يتعرض له الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

عقب نكسات وانتقادات.. روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا

في أعقاب سلسلة من النكسات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا. ياتي ذلك فيما تم الإعلان عن إعادة فتح جسر القرم جزئياً بعد تعرضه لهجوم.