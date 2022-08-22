 انفجار قوي يتعرض له الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص | DW الأخبار | DW | 09.10.2022

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انفجار قوي يتعرض له الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

انفجار قوي يتعرض له الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويُسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص . والمحققون يشتبهون بضلوع كييف في الانفجار.

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