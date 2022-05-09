انفجار في مستودع روسي للذخيرة في شبه جزيرة القرم

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وقع انفجار هائل صباح اليوم في مستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم، يأتي ذلك بعد أسبوع من انفجارات مماثلة هزت قاعدة جوية روسية في شبه الجزيرة
الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسيا لها بمنع موظفي وكالة الطاقة زيارة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا والتي تشهد قتالا حول محيطها عقب سيطرة روسية. وزيلينسكي يناشد المجتمع الدولي بعدم "الاستسلام للابتزاز النووي" الروسي.
استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.
أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أن موسكو تريد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم معارضته للحرب فإن شرودر حافظ على علاقاته الشخصية مع الرئيس فلادمير بوتين ما جعله محط انتقادات واسعة في ألمانيا.
بعد مقتل 23 شخصًا على الأقل في قصف روسي على مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، أدان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الهجوم "المروع"، في حين دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى "محكمة خاصة" للجرائم الروسية المرتكبة في بلاده.
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