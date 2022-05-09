 انفجار في مستودع روسي للذخيرة في شبه جزيرة القرم | DW الأخبار | DW | 16.08.2022

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انفجار في مستودع روسي للذخيرة في شبه جزيرة القرم

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