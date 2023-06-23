انفجار غواصة تيتان "دام أجزاء من الثانية" وهذه هي أسبابه المحتملة

أكد خفر السواحل في الولايات المتحدة أمس الخميس (22 حزيران/ يونيو 2023) أن الحطام الذي عثر عليه على بعد 488 مترا من حطام سفينة تايتانيك الغارقة يعود إلى الغواصة المفقودة تيتان، وأن الحطام دليل على أن الغواصة تعرضت على الأرجح لـ "انفجار داخلي كارثي" عندما هبطت إلى تايتانيك يوم الأحد الماضي.
ما أسباب الانفجار الداخلي المحتمل؟
عادة ما تُصمم الغواصات لتحمل الضغط الكبير الموجود تحت الماء على أعماق تصل إلى نحو 4000 متر. في قاع البحار يكون الضغط أعلى بحوالي 400 مرة من مستوى سطح البحر. ومع ذلك، فإن أي ضرر أو عيب يلحق بهيكل الغواصة يمكن أن يؤدي إلى تسرب من شأنه أن يؤدي إلى انهيارها على الفور تحت هذا الضغط الهائل.
وقال كبير الباحثين الأمريكي ستيف سومليودي لـ "فوكس نيوز ديجيتال" إن الركاب "لن يعرفوا حتى حدوث ذلك". وأضاف: "الضغط هناك على مسافة 4000 متر تحت سطح البحر مرتفع جدًا. حوالي 5800 رطل لكل بوصة مربعة في منطقة عمق تايتانيك". وأضاف: "إذا كان لديهم أي نوع من التسرب، فسيؤدي ذلك إلى انفجار داخلي وسيحدث في لحظة، وعلى الفور جدًا".
وقال ستيفان ويليامز، أستاذ الروبوتات البحرية في جامعة سيدني، لصحيفة الغارديان، إن جميع أجهزة السلامة يمكن تدميرها. وأضاف: "إذا فشل وعاء الضغط بشكل كارثي، فإنه يشبه انفجار قنبلة صغيرة".
وكانت جهود الإنقاذ متواصلة منذ أن فقدت الغواصة الاتصال بسطح الماء يوم الأحد. كان يخشى أن يكون الركاب الخمسة على متن السفينة محاصرين أحياء في الغواصة الصغيرة التي يبلغ طولها نحو 6,4 متر.
متى حدث الانفجار المحتمل؟
ومع ذلك، نظرًا للعثور على الحطام والانفجار الداخلي المحتمل، ربما لم يعان الركاب طويلًا وكان موتهم سريعاً، كما يقول غييرمو سونلاين، أحد مؤسسي شركة "OceanGate" المنظمة لرحلات الغواصة، في حديث مع قناة بي بي سي.
وهو ما يعززه تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية تحدث عن أن البحرية الأمريكية "علمت بانفجار تيتان منذ أيام". وتم تسجيل صوت "غريب" يوم الأحد بواسطة جهاز مراقبة سري للغاية، بحسب التقرير.
الانفجار دام أجزاء من الثانية فقط
أيضًا، كان الانفجار الداخلي تقريبًا فوريًا ولم يستمر سوى أجزاء من الثانية، حسبما نقل موقع "بزنس إنسادير" عن الدورية العلمية الفيزيائية "سلسلة المؤتمرات". إذ حدث شيء مشابه في عام 1961 مع "يو إس إس ثريشر"، وهي غواصة يعتقد أنها انفجرت داخلياً.
وفقًا لمجلة "نافال هيستوري ماغازين"، كان من شأن الحدث الكارثي أن يمزق السفينة المعدنية إلى قطع صغيرة. و"سيحدث التدمير الكامل في عُشرين من الثانية فقط، وهو سريع جدًا بحيث لا يمكن الرجال في الغواصة أن يدركوه حتى".
ما هو الانفجار الداخلي؟
الانفجار الداخلي هو في الأساس عكس الانفجار. بدلاً من انتقال الضغط من الداخل إلى الخارج، يتدفق الضغط من الخارج إلى الداخل. وعلى غرار الانفجار، من غير المرجح أن يبقى الكثير من الغواصة وحمولتها.
وقال الصحفي ديفيد بوج لشبكة سي إن إن: "أعلم أن الأمر لا يبعث على الارتياح للعائلات والأزواج، لكنهم ماتوا على الفور. لم يكونوا يدركون حتى أن هناك خطأ ما".
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كان يوم الخميس 1891/01/22 يوما تعيسا في مدينة "كوكسهافن" الألمانية، حيث اشتدت حدة الرياح وارتفعت أمواج البحر وكان الكثير من المسافرين البالغ عددهم 174 راكباعلى متن السفنية "أوغستا فيكتوريا" يحاولون جاهدين المحافظة على هدوئهم. إلا أن الشهرين التاليين غيرا ذلك تماما بعد أن حققت السفينة "أورينت إكسبيديشن" وهي أول سفينة سياحية في العالم، نجاحاً منقطع النظير.
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تاريخ السياحة البحرية في صور
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الكاتب: تانكريد غوغيش/ غالية داغستاني