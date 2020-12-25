 انفجار عنيف في ناشفيل الأمريكية نسبته الشرطة إلى ″فعل متعمد″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2020

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انفجار عنيف في ناشفيل الأمريكية نسبته الشرطة إلى "فعل متعمد"

هز انفجار قوي مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، في فعلٍ يبدو "متعمداً"، وفق شرطة المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، مسفراً عن أضرار مادية كبيرة، وشعر السكان بالانفجار على بعد كيلومترات من مكان وقوعه.

انفجار ناشفيل خلف جرجى إصابتهم ليست خطيرة

هز انفجار قوي مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، في فعلٍ يبدو "متعمداً"

انفجرت سيارة في وسط مدينة ناشفيل الأمريكية  الجمعة (25 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في حادث وصفته الشرطة بأنه عمل متعمد وذكر مسؤولون من مكافحة الحرائق أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

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تحيي الولايات المتحدة هذا العام ذكرى إنهاء العبودية في خضم موجة اضطرابات أشعلها مقتل جورج فلويد، ووسط احتقان بسبب تكرار عنف الشرطة والممارسات العنصرية والتمييز والشعور بالتهميش لدى الأمريكيين من أصول إفريقية.

ليس عنف الشرطة الاختلال الوحيد الذي تعاني منه الولايات المتحدة، بل هناك مشاكل أخرى تتفاقم في هذا البلد الغني. هل تمثل أمريكا نموذجا للرفاه الاجتماعي أم أن البلد الذي يرسل عشرات المليارات من المساعدات للخارج يعاني بدوره؟

50 يوما قبل موعد الانتخابات الأمريكية، الشرطة الفدرالية الأمريكية تتحدث عن حالة استقطاب غير مسبوقة واندلاع سريع للعنف في البلاد، محذراً من تدخل روسي في الانتخابات بالنيل من الحملة الانتخابية لبايدن.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل "الانفجار كان قويا كما ترون... الشرطة والأجهزة الاتحادية الأمنية... تجري تحقيقا واسع النطاق... نعتقد أن الانفجار كان متعمدا". ولم تكشف الشرطة عن أي دافع محتمل وراء الانفجار.

وشعر سكان على بعد تسعة بنايات بالانفجار الذي دمر عدة مركبات أخرى وألحق أضراراً بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من على بعد أميال. وقال آندرو مكابي النائب السابقلمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لشبكة (سي.إن.إن) إن انفجارا بهذا الحجم سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل.

وأشار إلى أن الشرطة قد تكون الهدف المحتمل للانفجار بالنطر إلى أنهم كانوا يستجيبون لبلاغ عن مركبة مشبوهة عندما انفجرت. وكانت السلطات في طريقها لموقع حدده بلاغ عن مركبة مشبوهة عندما وقع الانفجار بعد الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي.

وكانت المركبة متوقفة قرب مبنى بنك في قلب المدينة. وحث جون كوبر رئيس بلدية ناشفيل المواطنين على البقاء بعيدا عن منطقة وسط المدينة في وقت بدأت فيه الشرطة والسلطات الاتحادية التحقيق.

وقال مكابي إن من غير الواضح بعد إن كان توقيت صبيحة عيد الميلاد مقصوداً. وأضاف أن المحققين سيبحثون أيضاً فيما إذا كانت إحدى البنايات في المنطقة هي التي كانت مستهدفة.

ع.ش/ع.غ (رويترز، أ ف ب)

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