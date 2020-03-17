انفجار ضخم يهزّ مستودعاً للجيش الأردني شرق عمان

أعلنت السلطات الأردنية أنّ انفجاراً وقع فجر الجمعة (11 سبتمبر/ أيلول 2020( في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء، الواقعة 25 كيلومترا شرق العاصمة عمان، دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال الجيش الأردني في بيان إنّ "انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء"، مشيراً إلى أنّ "المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان"، مؤكداً تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانفجار".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان إن "التحقيقات الأوليّة تشير إلى أنّ الانفجار نتج عن تماسّ كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات"، مضيفاً أنه لم تسجل لحد اللحظة أيّ إصابات.

وتحتضن المنطقة الصحراوية التي شهدت الانفجار عددًا من القواعد العسكرية الرئيسية المجهزة بآليات أمريكية، ومن بينها مدرج طائرات بُني في 2018. وموقع الأردن الجغرافي يجعل منه مركزاً مثالياً للإمدادات اللوجيستية للولايات المتحدة، بما في ذلك الحامية العسكرية الأمريكية في التنف بجنوب شرق سوريا.

وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو أظهرت كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء مظلمة تلتها أصوات انفجارات عدّة. وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حدّ العاصمة عمان.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة القريبة من موقع الانفجار، وأغلقت جميع الطرق المؤدّية إليها، وأعلنت لاحقا أنّ فرق الدفاع المدني والجيش سيطرت على الموقف وأخمدت الحريق الذي خلّفه الانفجار.

إ.ع/م.س (أ ف ب، رويترز)