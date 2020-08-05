 انفجار بيروت.. تضامن اجتماعي يخفف هول الكارثة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 06.08.2020

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ثقافة ومجتمع

انفجار بيروت.. تضامن اجتماعي يخفف هول الكارثة

الانفجار المرعب الذي شهدته بيروت خلف الكثير من الدمار والمعاناة، إذ أسفر عن آلاف الضحايا والمفقودين، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل وترك عشرات الآلاف دون مأوى. DW تسلط الضوء على بعض القصص مؤثرة وأوجه التضامن الإنساني.

بعد تدمير مرفأ بيروت يبقى السؤال كيف للعاصمة اللبنانية أن تستعيد حياتها الطبيعية

الدمار والخراب والهرب من أحياء وسط بيروت التي دمرها الانفجار المروع في مرفأ المدينة

في جلسة عائلية لطيفة كان يتم التحضير لرحلة إلى الجبل، إذ كان حسين عواد الذي يعيش مع والدته في بيروت بالقرب من مطار رفيق الحريري بمكان ليس ببعيد عن موقع الانفجار، يرتب مستلزمات الرحلة والاحتياجات والمشتريات، عندما انقطعت هذه الجلسة بهزة أرضية قوية وصوت انفجار مرعب خلال لحظات فقط، دمرت أجزاء من البيت، النوافذ والزجاج، تحطم تماماً. وبحسب ما قال حسين لـDW: "الحمد لله لم نصب بأضرار جسدية، ولكن الأضرار المادية والمعنوية كبيرة"، وأضاف: "ما زلنا في حالة من الذهول والخوف مما حدث " مشيراً إلى الحروب والأزمات التي شهدها لبنان على مر التاريخ.

مختارات

خلال زيارة هي الأولى لزعيم دولة أجنبية إلى لبنان بعد الانفجار دعا الرئيس الفرنسي إلى تغيير سياسي وقال "هذا الانفجار يجب أن يكون بداية لعهد جديد" مؤكدا ضمان فرنسا ألا تذهب المساعدات إلى "أيادي الفساد".

تبدو الانفجارات بكل أصنافها قدر بيروت المحتوم، غير أن الانفجار الأخير مختلف عن سابقيه، وقد يتحول إلى علامة فارقة في تاريخ "سويسرا الشرق الأوسط" قد يسرع ببلد مُترنح إلى الهاوية كما رأى عدد من المعلقين الألمان.

لليوم الثاني على التوالي تصدر انفجار ميناء بيروت عناوين وتعليقات الصحف الدولية، وعلى رأسها الفرنسية والسويسرية والبريطانية والألمانية. دعوات للتضامن ومد يد العون، وتحليلات تطال الطبقة السياسية وبنية دولة "سويسرا الشرق".

وذكر حسين أن ما حصل فاجعة كبيرة تركت الجميع في حالة من الضياع بسبب ما خلفته من دمار وتهجير وتشريد للسكان. وحسب محافظ بيروت ألحق الانفجار أضراراً بنصف العاصمة، وما يقرب من 300 ألف شخص باتوا بلا مأوى. وهكذا تحولت العاصمة اللبنانية التي تلقب بـ "باريس الشرق" إلى مدينة منكوبة، حيث دمرت أحياء كاملة بمنازلها فبدت شوارع المدينة وكأنها خارجة للتو من حرب طاحنة. وكان وزير الصحة قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 137 قتيلاً وإصابة نحو5  آلاف شخص. وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من 100 شخص مفقودين. وقدرت قيمة الأضرار بأكثر من 5 مليارات دولار.

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مستشفيات بيروت: صورة مصغرة عن بيروت المنكوبة

تضامن اجتماعي

في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني بعد الانفجار، أظهرت الدول العربية والغربية تضامنها مع الكارثة التي حلت على لبنان. أما محلياً، فقد سارع كثيرون للمساعدة لاستضافة الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، حيث فتحوا أبواب بيوتهم لاستقبال المتضررين وتقديم المساعدة والدعم للمنكوبين. إضافة إلى حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت بها بعض الفنادق بتوفير غرف مخصصة للعائلات المتضررة.

وكان فندق شباط في بشري قد أعلن عن تخصيص 48غرفة لاستقبال الأشخاص الذين فقدوا منازلهم لتأمين المسكن والطعام لهم. وقال وجيه شباط مدير الفندق لـ DW: " في هذه الأوقات العصيبة يجب أن نساعد بعضنا.. هكذا تعلمنا". وإن الفندق قد استقبل نحو 60 شخصاً من بينهم شخصان تعرضا لإصابات بالغة، أحدهما تغطي القطب الجراحية وجهه وجسده. وعبر وجيه شباط عن حجم الألم الذي يشعر به جراء هذه الكارثة. وأضاف أن ما يثير غضبه وحزنه أكثر أنه قد ولد في عام 1976 ، وعاش الحروب في طفولته وشبابه في الثمانينيات والتسعينيات في لبنان، وعانى من أزمات البلاد المعيشية والاقتصادية والأمنية المتلاحقة جميعها، وأنه لم يكن يتمنى لأطفاله أن يعيشوا ما عاشه من ظروف الحرب. وقال :" لا يمكن التفكير في المستقبل في هذا البلد، عندما تعتقد بأن أحوالك قد أصبحت مستقرة، تفاجأ بكارثة جديدة تعيدك إلى الوراء وما دون الصفر". وقال إن الحكومة لم ولن تبادر بالمساعدة... لو أعادوا 1  بالمئة من الأموال التي قاموا بنهبها من البلد، لكان ذلك كافياً.. ولكنهم حتى لم يعرضوا استقبال أحد من المتضررين في بيوتهم".

مشاهدة الفيديو 03:06

المجتمع الدولي يتضامن مع لبنان بعد انفجار بيروت

وذكر أنه يتلقى مئات الاتصالات من الأشخاص الذين خسروا منازلهم يومياً. ومن أكثر القصص المؤثرة، حدث أن اتصلت به سيدة تدعى دارين طراف، يكاد لا يسمع صوتها من شدة البكاء فقد تضرر بيتها بشكل كبير، وسألته إن كان بإمكانه استقبالها مع أطفالها الثلاثة، وبعد أن أكد على إمكانية استقبالها أخبرته بأنها ستأخذ سيارة أجرة وتأتي إلى الفندق مباشرة. بعد اتصالها تلقى اتصالاً من شخص آخر أخبره بأنه لا يحتاج لغرفة في الفندق، وإنما يتصل ليعرض المساعدة، إذ أنه يملك سيارة وبإمكانه أن يقل الناس إلى الفندق. وجاء عرضه بالمساعدة في الوقت المناسب، إذ أن السيدة اتصلت مجدداً لتخبر وجيه عن عدم تمكنها من القدوم إلى الفندق لأن سيارة الأجرة ستكلفها 130  دولاراً، وفي هذه الظروف من غير الممكن تأمينها.

بعد وصول دارين إلى الفندق بمساعدة السائق المتطوع، قالت لـ DW  إنها عاشت لحظات مرعبة جداً، فقد كانت في الحمرا عند وقوع الانفجار وأطفالها في المنزل في الأشرفية، ولم تتمكن من الاتصال بهم في البداية، وبعد ذلك اطمأنت أن الصغار لم يصابوا بأذى إلا أن زجاج المنزل قد تكسر بالكامل. وأكدت دارين أنه من غير المجدي إرسال المساعدات إلى الحكومة بل يجب إرسالها إلى الناس مباشرة لتجنب وقوعها في أيادي الفساد. وبالنسبة لها من المهم محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة سواء كانوا "حزب الله" أو الحكومة أو إسرائيل أو جميعهم معاً.

مشاهدة الفيديو 52:24

مسائية DW: لبنان بعد يوم على انفجار بيروت.. صدمة ودمار وتساؤلات

مساعدات من الحكومة اللبنانية!

وفي حين تصل المساعدات الخارجية من دول عربية وغربية، قررت الحكومة اللبنانية دفع تعويضات لعائلات الضحايا وفرضت الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف تخزين نترات "الأمونيوم" في مرفأ بيروت منذ 2014. وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار، ورفع النتائج خلال خمسة أيام. وكلفت الحكومة الجيش بإجراء مسح فوري وشامل للأماكن المتضررة، واستحداث أربعة مستشفيات ميدانية. كما أعلن المجلس الأعلى للدفاع فتح المدارس لإيواء مشردي الانفجار، وأعلن الحداد لمدة 3 أيام.

ولكن من جهته، قال حسين عواد إن هذه التعويضات التي تتحدث عنها الحكومة لم تصبح جزءاً من الواقع بعد، وأضاف أنه لم يفكر في كيفية إصلاح المنزل حتى الآن لهول الصدمة. واختتم حديثه قائلاً :" كتب علينا العذاب منذ إنشاء هذا البلد".

الكاتبة: ريم ضوا

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

  • default

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


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