انفجار أمام فندق ترامب ـ تحقيق بشبهة صلة بهجوم نيو أورليانز

قُتل شخص وأصيب آخرون بانفجار شاحنة صغيرة خارج فندق ترامب في لاس فيغاس. وتحقق السلطات في ما إذا كان الحادث عملا إرهابيا وفيما إذا كانت هناك "أي صلة محتملة بالهجوم" الدموي في نيو أورلينز، الذي سافر عن مقتل 15 شخصا.

أعلنت شرطة لاس فيغاس أنّ شاحنة صغيرة من طراز "سايبر تراك" التي تنتجها شركة "تيسلا" انفجرت صباح الأربعاء (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2025) أمام "فندق ترامب" في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص، هو سائق الشاحنة، وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة واستدعى إخلاء الفندق.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من هجوم دهس فيه رجل بشاحنة مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز ، مما أسفر عن

مقتل 15 شخصا و"تمّ العثور على راية لتنظيم الدولة الإسلامية في الشاحنة، بينما أظهرت صور لموقع المجزرة الشاحنة وقد علّق خلفها علم التنظيم الجهادي الأسود".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن "إن سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات تحقق في هجوم هذا أيضا (انفجار لاس فيغا)، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بالهجوم في نيو أورليانز".

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل، خلال مؤتمر صحافي: "هناك شخص ميت (وجد) داخل سايبر تراك" بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يعانون من "جروح طفيفة".

وقالت متحدثة باسم المقاطعة في بيان إن الحريق نشب في مرآب السيارات التابع لفندق "ترامب إنترناشونال هوتيل" وتم الإبلاغ عنه في الساعة 0840 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال جيريمي شوارتز، القائم بأعمال العميل الخاص المكلف بمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس، في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة. ونحن لا نملك الكثير من الإجابات."

وأشار إريك ترامب، نجل الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، إلى الحادث عبر منصة إكس، وأشاد بإدارة الإطفاء وقوات إنفاذ القانون المحلية "على رد فعلهم السريع واحترافيتهم".

ويقع الفندق، المؤلف من 64 طابقا، قبالة شارع ستريب الشهير في لاس فيغاس مباشرة وفي الناحية المقابلة من مركز تسوق "فاشون شو لاس فيغاس".

من جهته، أعلن مالك شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية إيلون ماسك في منشور على "إكس"، منصّة التواصل الاجتماعي التي يملكها أيضا، أنّ سبب هذا الانفجار الذي "لم نرَ مثيلا له من قبل" هو مفرقعات أو متفجرات كانت داخل السيارة.

وكتب ماسك في منشوره أنّ الانفجار "نتج عن ألعاب نارية كبيرة جدا و/أو قنبلة موضوعة في صندوق شاحنة سايبر تراك المستأجرة"، مؤكدا أنّ الانفجار "لا علاقة له بالمركبة نفسها".

وأوضح مالك تيسلا أنّ هذه النتيجة خلص إليها تحقيق أجراه كبار المسؤولين في الشركة.

وأكّد ماسك الذي عيّنه ترامب رئيسا للجنة مهمتها خفض إنفاق الحكومة الفدرالية، أنّه سينشر المزيد من المعلومات بشأن الحال حال توفرها.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة أنّها ما زالت تحقّق لتحديد سبب الانفجار. وبحسب قائد الشرطة فإنّ السيارة الكهربائية توقّفت عند البوابة الزجاجية لفندق ترامب الدولي وبعدها حدث "انفجار كبير".

وأظهرت لقطات فيديو الشاحنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ متوقفة عند مدخل الفندق قبل أن تشتعل فيها النيران ثم تتتالى انفجارات صغيرة أشبه باشتعال ألعاب النارية.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أُخطر بالانفجار وقد أمر فريقه بتقديم أيّ مساعدة فدرالية عند الاقتضاء.

وكان بايدن أُخطر قبل ذلك بالهجوم الذي نفّذه مسلّح اقتحم بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورلينز فقتل عددا منهم دهسا قبل أن يترجل ويطلق النار على آخرين في هجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وتشتبه السلطات بأنّه عمل "إرهابي" جهادي.

وفي مؤتمره الصحافي، أشار قائد شرطة لاس فيغاس إلى هجوم نيو أورلينز، لكنّه لم يربط صراحة بين الواقعتين، قائلا إنّ السلطات في لاس فيغاس "تتّخذ كل الاحتياطات التي نحتاج إليها للحفاظ على سلامة مجتمعنا".

وأضاف أنّ الفندق تمّ إخلاؤه إثر الانفجار.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب/أ ب، د ب أ)