انفجار أكبر صاروخ في العالم بعد دقائق من إطلاقه

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انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” المُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه. وعلى الرغم من فشل التجربة أعلن ايلون ماسك مالك الشركة عزمه اجراء تجربة أخرى في غضون أشهر.
رغم انفجار صاروخ "ستارشيب" العملاق، التابع لـ"سبايس اكس" والمخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، إلا أن خبراء لا يرون في ذلك فشلا للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري أن هجمات صاروخية "إسرائيلية" استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية، ما أدى إلى مقتل مدنيين و"بعض الخسائر المادية". وكالعادة لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الاتهامات.
أطلقت شركة "سبيس اكس" الأميركية من فلوريدا ليل الثلاثاء صاروخها الثقيل "فالكون هيفي" الذي يُعتبر الأقوى حالياً في العالم، وتعد هذه الرحلة جزءا من مهمة تشغيلية لأمن الفضاء القومي وتشكيل قوة فضاء أمريكية.
شنت اسرائيل غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة بعد ساعات من اعتراضها صاروخا أطلق من القطاع. ويأتي هذا التطور عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة وحثه كل الأطراف على التهدئة.
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