 انفجار أكبر صاروخ في العالم بعد دقائق من إطلاقه | DW الأخبار | DW | 21.04.2023

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DW الأخبار

انفجار أكبر صاروخ في العالم بعد دقائق من إطلاقه

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” المُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه. وعلى الرغم من فشل التجربة أعلن ايلون ماسك مالك الشركة عزمه اجراء تجربة أخرى في غضون أشهر.

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