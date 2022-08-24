انفجار أكبر صاروخ في العالم بعد دقائق من إطلاقه

دمشق تعلن عن سقوط قتلين في غارات "إسرائيلية" جديدة على سوريا

أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري أن هجمات صاروخية "إسرائيلية" استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية، ما أدى إلى مقتل مدنيين و"بعض الخسائر المادية". وكالعادة لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الاتهامات.