انفجاران قرب مطار كابول وأصابع الاتهام تتجه نحو "داعش"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس (26 أغسطس/ آب 2021) إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم جنود أمريكيون ومدنيون فيما وصف بأنه "هجوم معقد".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن السفير الأمريكي في كابول أكد مقتل أربعة من جنود المارينز وإصابة ثلاثة آخرين. وفي بيان منفصل، قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون إن "عددا" من الجنود الأمريكيين قتلوا في الهجوم دون أن يحدد تماما كم هم.

وقال مصدر مطلع على الإفادات في الكونغرس الأمريكي بشأن الموقف في أفغانستان إن مسؤولين أمريكيين لديهم اعتقاد قوي بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والمعروف في تلك المنطقة بـ "ولاية خراسان"، المناهض لكل من الولايات المتحدة وحركة طالبان، مسؤول عن تنفيذ هجومي مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مسؤول في طالبان إن انفجارا، يشتبه في أنه انتحاري، وقع خارج مطار كابول مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس طالبان. كما نقلت قناة "خبر ترك" عن مسؤول في طالبان قوله إن استهداف المدنيين الأبرياء عمل إرهابي يدينه العالم بأكمله.

وكان مسؤول أمريكي قد ذكر في وقت سابق واستنادا لمعلومات أولية أن ما يصل إلى خمسة جنود أمريكيين ربما أصيبوا من بينهم واحد على الأقل جروحه خطرة. في المقابل أعلن مستشفى للجراحة تديره مؤسسة خيرية إيطالية أنه تلقى نحو 60 مصابا يخضعون للعلاج.

وجاء الهجوم بعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من وجود تهديد من تنظيم "الدولة الإسلامية" وحثوا الأفغان ومواطنيهم على مغادرة المنطقة.

وقال جون كيربي المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول جاء نتيجة هجوم معقد وقال كيربي في تغريدة على تويتر "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار عند بوابة آبي نجم عن هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين". وأضاف أن انفجارا ثانيا على الأقل وقع قرب فندق البارون قرب البوابة.

وقال مسؤولان أمريكيان إن أحد التفجيرين وقع بسبب هجوم انتحاري فيما يبدو. من جانبها وصفت السفارة الأمريكية في كابول الهجوم بأنه "انفجار ضخم" وقالت إن تقارير وردت عن تبادل لإطلاق النار.

ونقل مصدر عن شاهد تواصل معه عبر رسائل نصية قوله إن هجومين منفصلين فيما يبدو وقعا بشكل متزامن ونفذ أحدهما انتحاري قرب حافلات كانت تصطف خارج بوابة آبي وتلا هذا الانفجار تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة.

ووقع الانفجار الثاني عند بوابة البارون المسماة على اسم فندق قريب. وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الشاهد أكد وجود أطفال بين الضحايا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار. وذكر مصدر مطلع أن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.

وواشنطن بصدد الخطوات الأخيرة لإنهاء وجودها العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس/ آب.

وفي تحذير صدر أمس الأربعاء عن السفارة الأمريكية في كابول، نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بتجنب التوجه لمطار كابول وقالت من يقفون على أبوابه عليهم المغادرة على الفور بسبب مخاطر أمنية غير محددة.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ، ا ف ب)