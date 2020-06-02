 انفانتينو يمثل أمام القضاء السويسري على خلفية قضية ″فيفا غيت″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.07.2020

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رياضة

انفانتينو يمثل أمام القضاء السويسري على خلفية قضية "فيفا غيت"

في تطور جديد في القضية المعروفة باسم "فيفا غيت"، بدأت السلطات السويسرية تحقيقاً جنائياً بحق جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما طلبت الموافقة على التحقيق مع المدعي العام مايكل لاوبر.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني انفانتينو

فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني انفانتينو ضمن قضية الفساد المعقدة المعروفة بـ"فيفا غيت"

أعلن القضاء السويسري الخميس (30 يوليو/تموز 2020) فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني انفانتينو ضمن قضية الفساد المعقدة المعروفة بـ"فيفا غيت"، وطلب الموافقة على التحقيق مع المدعي العام مايكل لاوبر.

وكانت لجنة برلمانية فتحت في أيار/مايو الماضي إجراء بشأن عزل لاوبر، المشتبه في تواطئه مع مواطنه انفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين. وقدم لاوبر استقالته من منصبه الأسبوع الماضي.

لقاءات غير رسمية

وأفادت تقارير صحافية عن عقد انفانتينو ولاوبر سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة في كرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي.

مختارات

أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم. ورغم أنه ارتكب بعض الأخطاء، كما تقول سيلفيا شينك من "الشفافية الدولية"، إلا أنه "دفع الاتحاد الدولي إلى الأمام"، على حد تعبيرها. (06.06.2019)

بعد نحو أربع سنوات من فتح القضية رفع الادعاء العام السويسري دعوى ضد مسؤولين ألمان سابقين على خلفية تحويل مبلغ مالي على علاقة بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006. وسيكون هناك اتهام منفصل للقيصر بيكنباور، قبل أن تسقط القضية. (06.08.2019)

ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عامًا) المسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ آذار/مارس 2015، "انتهك العديد من مهام منصبه" من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع انفانتينو في عامي 2016 و2017.

وعقدت اللقاءات بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر وانفانتينو في عامي 2016 و2017 تزامنا مع تحقيقات النيابة السويسرية بشأن وقائع فساد في فيفا، تتضمن كيفية حصول روسيا وقطر على حق استضافة كأسي العالم 2018 و2022 على الترتيب.

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"انتهاك لمدونة قواعد السلوك"

وتابع التقرير "فشل لاوبر مرارًا وتكرارًا في قول الحقيقة، وتصرف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام".

ولم ينف الاتحاد الدولي حصول لقاءات بين انفانتينو ولاوبر، موضحا أنها كانت تهدف الى إظهار أن الفيفا "مستعد للتعاون مع القضاء السويسري". لكن الغموض القانوني الذي عُقدت فيه تلك اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء السويسري.

وكانت السلطات السويسرية أوقفت في أحد الفنادق الفخمة في مدينة زيوريخ في 27 أيار/مايو 2015، مسؤولين كرويين ادين عدد كبير منهم في الولايات المتحدة، في سلسلة الفضائح التي هزت أعلى هيئة كروية عالمية وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة فيها، لاسيما رئيسها السابق السويسري جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

وطلب المدعي الخاص أيضاً من البرلمان السويسري رفع الحصانة عن لاوبر من أجل بدء إجراءات جنائية بحقه.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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    فرانز بيكنباور

    حتى الآن لم تنته ذيول فضيحة حول شبهة دفع مبالغ مالية لنيل ألمانيا شرف استضافة بطولة كأس العالم 2006، الذي كان قيصر الكرة الألمانية، فرانز بيكنباور، رئيس لجنتها المنظمة. الجديد مؤخرا هو ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الألمانية عن حصول بيكنباور على 5.5 مليون يورو (6.17 مليون دولار) ضمن اتفاق مع أحد رعاة البطولة الستة، شركة أودست للمراهنات. وكان بيكنباور قد ظهر في إعلانات للشركة المذكورة.

  • Joseph Blatter

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    في آخر سلسلة من فضائح بلاتر أعلن الفيفا في حزيران 2016 أن بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة السابقة. وكشفت التحقيقات أيضا أن "أدلة كشفت عن جهود مشتركة بين ثلاثة من المسؤولين البارزين السابقين بالفيفا للتربح من خلال الزيادات السنوية للرواتب، ومكافآت كأس العالم وغيرها من الحوافز."

  • Michel Platini UEFA Präsident

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

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    محمد بن همام

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  • FIFA Vizepräsident Jeffrey Webb

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيفري ويب

    أوقف الفيفا رئيس اتحاد كونكاكف (اتحاد كرة القدم لشمال ووسط أمريكا والكاريبي) والنائب السابق لرئيس الفيفا، جيفري ويب، مدى الحياة وفرض عليه غرامة مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار أميركي). وأدين ويب بـ"تضارب المصالح" و"الفساد". وكانت السلطات السويسرية قد اعتقلت جيفري ويب مع ستة آخرين من الفيفا، ومن ثم سلمته مخفوراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيروم فالكه

    أعلن الفيفا في 13 يناير/ كانون الثاني 2016 إقالة أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه من منصبه بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 بطريقة غير مشروعة. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تعتقد "أن جيروم فالكه أقدم على تحويل عشرة ملايين دولار لحساب مصرفي يتحكم فيه جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا وأن هذا المال جاء من جنوب أفريقيا التي استضافت بطولة كأس العالم 2010"

  • FIFA-Interimsgeneralsekretär Markus Kattner mit sofortiger Wirkung entlassen

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ماركوس كاتنر

    شغل الألماني ماركوس كاتنر عدة مناصب رفيعة في الفيفا: المسؤول المالي، نائب السكرتير العام، من سبتمبر/ أيلول 2015 الأمين العام بالنيابة وحتى إقالته في أيار 2016. في أيار الماضي تم تسريحه من قبل الفيفا بسبب استغلاله لمنصبه وانتهاكات محتملة للقواعد العامة للسلوك وتضارب المصالح وتبادل الهدايا والمصالح، وكذلك الرشوة والفساد "في سياق الرواتب والمكافآت.. وكذلك مخصصات أخرى" في عقده.

  • Deutschland DFB Präsident Wolfgang Niersbach Rücktritt

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فولفغانغ نيرسباخ

    قررالفيفا إيقاف، فولفغانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط كروي لتورطه في قضية فساد متعلقة بمنح شرف استضافة مونديال 2006 لألمانيا. يذكر أن فولفغانغ نيرسباخ قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، بعد أن بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا بشأن الفساد بمنح ألمانيا استضافة المونديال.

  • Vereinigte Arabische Emirate Chuck Blazer in Abu Dhabi

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    تشاك بليزر

    أوقفت لجنة الأخلاق بالفيفا الأمريكي، تشاك بليزر، مدى الحياة عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة باللعبة لضلوعه في فضائح فساد: "عرض، قبول، دفع واستلام مبالغ مالية غير قانونية وغير معلنة، رشاوى وعمولات بالإضافة إلى مكائد أخرى لجلب المال". واعترف بليزر بأنه مع مسؤولين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقوا على تلقي رشى تتعلق في تسهيل اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2010".

    الكاتب: خالد سلامة


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