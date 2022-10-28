انعقاد منتدى "عالم للسفر" للسياحة المستدامة في مدينة نيم الفرنسية

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يُعقد في مدينة نيم الفرنسية منتدى "عالم للسفر" المختص بالسياحة النظيفة والمستدامة. ويأتي هذا المنتدى في الفترة التي تسبق مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ.
تسببت جائحة كورونا في شلل السياحة العالمية، في المقابل بات هناك طلب متزايد على إعادة انطلاقة مستدامة لهذا القطاع. فكيف يرى رواد صناعة السياحة والشركات الكبرى ملامح مستقبل السفر حول العالم بعد هذه الانتكاسة؟
تعيش السعودية نشوة مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد. فما مدى واقعية الجهود، التي تشمل مثلا إنشاء منتجعات تزلج على الجليد في الصحراء؛ لتنويع الاقتصاد في النظام الملكي الغني؟
يقول المراقبون إن ما سوف تقدمه قطر تنظيميا وتجهيزيا في مونديال 2022 يفوق كل التوقعات. وبذلك ترفع قطر السقف المعهود به في التظاهرات الدولية السابقة. ولعلّ أهم ما سوف يقدمه مونديال 2022 المستوى التقني العالي.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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