 انعقاد منتدى ″عالم للسفر″ للسياحة المستدامة في مدينة نيم الفرنسية | DW الأخبار | DW | 29.10.2022

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انعقاد منتدى "عالم للسفر" للسياحة المستدامة في مدينة نيم الفرنسية

يُعقد في مدينة نيم الفرنسية منتدى "عالم للسفر" المختص بالسياحة النظيفة والمستدامة. ويأتي هذا المنتدى في الفترة التي تسبق مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ.

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